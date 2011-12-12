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Yaşam

7 bin 500 Suriyeli Kilis’e taşınacak

Ülkelerindeki çatışmalardan kaçarak Türkiye’ye sığınan 7 bin 500 Suriyeli, Hatay’daki çadırlardan

12 Aralık 2011 02:00

T24 - Ülkelerindeki çatışmalardan kaçarak Türkiye’ye sığınan 7 bin 500 Suriyeli, Hatay’daki çadırlardan çıkartılarak, Kilis’teki konteynerlere yerleştirilecek.

Katar’da temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Doha kentinden ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. 



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile biraz önce telefonla görüştüğünü belirten Atalay, "Bizde 7 bin 500 Suriye göçmeni var. Onların oradaki şartlarıyla ilgili aradı. Buradaki temaslarımızı sordu. Açılışta verdiği görüntülü mesajın, salonda çok ilgi gördüğünü ve açılıştan kalan etkili mesaj olduğunu belirttim" dedi.

Suriyeli göçmenlerin bölgeden taşınması için çalışmaların sürdüğünü belirten Atalay, şöyle konuştu:

“5 ayrı yerde çadır kentlerde kalıyorlar. Kış geldi, çadırlar biraz serin. İklim gerçi orada Türkiye'nin diğer yerlerine göre iyi ama onları bir yerde toplamak istiyoruz. Onlar için bir yer tespit ettik. Kilis'te eski hac konaklama tesisi vardı. Oraya büyükçe bir konteyner kent kuruyoruz. Hepsini orada toplayacağız.”



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