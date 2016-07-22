7 bin 423'ü asker, 10 bin 410 kişi gözaltına alındı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik Türkiye genelinde 10 bin 410 olduğunu söyledi

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Yasin Aktay, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalara ilişkin, "Gözaltına alınanların sayısı 10 bin 410 kişidir. Bunların 287'si polis, 7 bin 423'ü asker, 2 bin 14'ü hakim ve savcı, 686 kişi de sivil." dedi.