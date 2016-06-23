Sıcak hava tartışması; ikiz bebeklere hamile eşini ve kendisini öldürdü!

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ziyarete gittikleri kayınpederinin evinde dün 7 aylık ikizlere hamile eşi 30 yaşındaki Nezahat Durmaz’ı av tüfeğiyle başından vurup öldüren 31 yaşındaki Ercan Durmaz, aynı tüfekle intihar etti. Olayın, Nezahat Durmaz’ın 40 derecenin üzerine çıkan aşırı sıcak nedeniyle Fethiye’ye dönmek istememesi üzerine çıkan tartışmadan kaynaklandığı iddia edildi.

DHA’nın haberine göre, Fethiye’nin Menteşoğlu Mahallesi’nde oturan ve aşçılık yapan Ercan Durmaz, önceki gün eşi Nezahat Durmaz ile birlikte otomobilleriyle Seydikemer’in Kayacık Mahallesi Hacıatıklar mevkiinde oturan kayınpederi Bayram Arslan’ı ziyarete gitti. Durmaz, dün saat 18.00 sıralarında kayınpederinin evinde ikiz bebeğe hamile eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ercan Durmaz ’tek kırma’ diye bilinen üzerine kayıtlı av tüfeğiyle eşi Nezahat Durmaz’ı başından vurdu, ardından da yan odaya geçip, aynı tüfeği başına dayayıp tetiği çekti.

Kadının karnındaki ikizler de öldü

Silah sesini duyan kayınpederi eve girdiğinde kızı ve damadını ayrı odalarda kanlar içerisinde gördü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Ercan Durmaz ile Nezahat Durmaz ve karnındaki ikiz bebeklerin yaşamını yitirdiği belirlendi. Durmaz çiftinin cenazesi yakınlarının feryatları arasında otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Aşırı sıcak nedeniyle Fethiye’ye dönmek istemedi

Seydikemer Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri soruşturma kapsamında çiftin yakınlarının ifadesine başvurdu. 1 yıllık evli çiftin aralarında problem bulunmadığını belirten yakınları, tartışmanın Nezahat Durmaz’ın 40 dereceyi aşan sıcak nedeniyle Fethiye’ye dönmek istememesi üzerine çıkmış olabileceğini öne sürdü. Nezahat Durmaz’ın Fethiye’deki evlerine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki baba evinde 1 hafta kalmak istediği, duruma tepki gösteren Ercan Durmaz’ın ise eve birlikte dönme konusunda ısrar ettiği kaydedildi. Olaydan 1 saat önce yakınlarının yanında kısa süre tartışan çiftin, evde kavga etmeye başladığı tahmin ediliyor. Fethiye merkezde 40 derecenin üzerinde hissedilen hava sıcaklığı, yaklaşık 1000 rakımlı Kayacık Mahallesi’nde 35 derecenin altına düşüyor.