7 aylık hamile eşini kayalıklardan attığı iddia edilen Hakan Aysal, 13 gün sonra ölüm aylığı almaya başlamış!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde eşi Hakan Aysal ile birlikte gittikleri tatilde kayalıklardan düşüp ölen 7 aylık hamile Semra Aysal’ın olaydan önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Eşini kayalıklardan attığı iddiasıyla tutuklanan Hakan Aysal’ın SGK’ya başvurduğu ve 13 gün sonra ölüm aylığı almaya başladığı ortaya çıktı.

2018 yılı Haziran ayında tatil için önce İzmir’e ardından ise Muğla’ya giden 7 aylık hamile Semra Aysal ve eşi Hakan Aysal, tatillerinin son gününde Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan Kelebekler Vadisi’ne gitti.

Burada kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden 7 aylık hamile Semra Aysal’ın ölümünü şüpheli bulan aile, savcılığa olayın araştırılması için başvuru yaptı.

Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Hakan Aysal’ın hayatını kaybeden eşi Semra Aysal üzerine parça parça 119 bin TL kredi çektirdiği ve olaydan kısa bir süre önce eşine 400 bin TL değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı ortaya çıkınca savcılık Hakan Aysal hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Gözaltına alınan Hakan Aysal tutuklandı. Hakkında dava açılan Aysal, 11 Şubat’ta yargılanmaya başlandı. Davanın ilk duruşmasında ‘kasten öldürme’, ‘tasarlayarak öldürme’ ve ‘gebe olduğu bilinen kadını öldürme’ suçlarıyla yargılanan Hakan Aysal, suçlamaları kabul etmedi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 6 Nisan 2021 tarihine ertelendi.

757 lira ölüm aylığı bağlanmış

Sabah gazetesinin haberine göre, Hakan Aysal, eşinin cenazesinden 2 gün sonra, veraset ilamı için mahkemeye başvurdu. Dilekçede, "Geriye sağ eşi ben Hakan Aysal mirasçı olarak kaldım. Başka da mirasçıları yoktur" yazan Hakan Aysal, belgeyi aldı.

10 gün sonra ise SGK'ya başvuran Aysal'a, 1 Temmuz 2018'den itibaren 757 lira ölüm aylığı bağlandı ve 2.5 yıldır bu maaşı aldığı belirlendi. Hakan Aysal, yargılandığı Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi tarafından cezaya çarptırılırsa, devletten aldığı tüm maaşları faiziyle geri ödeyecek.

Erkekler de dul maaşı alabiliyor

Sigortalı çalışanın vefatı halinde geriye kalan yakınlarına ölüm aylığı ödemesi yapılıyor. Ölüm aylığı, ödemeyi alan kişiye göre dul ya da yetim maaşı olarak isimlendiriliyor. İsminden dolayı dul maaşının sadece kadınlara verildiği yönünde yanlış bir düşünce bulunuyor.



Fakat ölüm aylığı cinsiyet ayrımı yapılmaksızın ölen kişinin eşine, çocuklarına ya da anne ve babasına bağlanabiliyor. Erkeğin çalışması ya da emekli olması vefat eden eşinin maaşını almasını engellemiyor.