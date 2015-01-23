7 aylık bebeğini küvette boğan anne, intihara teşebbüs ederken yakalandı!

7 aylık bebeği Kerem Kestanlıoğlu'nu banyo küvetinde boğarak öldürdükten sonra camdan atlayarak intihara teşebbüs eden anne Derya Kestanlıoğlu (33) gözaltına alındı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Mustafa Kaya Kestanlıoğlu (40) ve Derya Kestanlıoğlu 5 yıl önce evlendi. Çift Büyükçekmece’ye taşındı. Derya Kestanlıoğlu evde pasta ve kurabiyeler yapıp komşularına satıyordu. Çiftin 13 Haziran 2014’te Kerem adında bir oğulları oldu.

Kestanlıoğlu çifti doğumun ardından Derya Kestanlıoğlu’nun annesinin Silivri’deki evinde kalmaya başladı. Yedi ay süren evden ayrılık 2 hafta önce bitti. Mustafa Kaya Kestanlıoğlu dün sabah işe gitti. Saat 13.00 sıralarında bir polis telefonla arayarak eve gelmesini istedi. Eşi biricik oğullarını küvette boğduktan sonra camdan atlayarak intihara teşebbüs etmişti. Derya Kestanlıoğlu polisi aramış ve oğlunu öldürdüğünü söylemişti. Polis eve girdi ve Derya Kestanlıoğlu’nu pencereden atlarken son anda yakaladı.

Cinayet masası ekipleri Kerem’in boynunda morluklar tespit etti. Ayrıca evde bir çok not vardı. Kağıtların birinde, “Seni çok seviyorum oğlum. Yetimhanede büyümene izin veremem” yazılıydı. Olayı öğrendiğinde baba Kestanlıoğlu bir ara, “Neden bırakıp gittim. Gitti yavrum” diye bağırıp camdan atlamaya kalktı.

Borçlar nedeniyle eşinin psikolojisinin bozulmuş olabileceğini söyleyen Mustafa Kaya Kestanlığolu, “yetimhane” notuyla ilgili “Evimize haciz geleceğini ve eşyalarla bizi de götüreceklerini söylüyordu. O notu bu yüzden yazmış olabilir” dedi. Derya Kestanlıoğlu gözaltında.

'Bebeğini çok severdi'

Kestanlıoğlu çiftinin komşuları olan bitene bir anlam verememiş. Bir komşusu, “Bebeğini çok seven bir anneydi. Hep ‘annem yavrum bebeğim’ diye severdi” diye anlattı. Bir başka komşusu ise şunları söyledi: “Dışarı çıkarlarken bebek kocasının kucağındaysa ikisine birden sarılırdı. Hiç böyle bir şey yapacak bir anne değildi.”