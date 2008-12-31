7 ayda 7600 dinozor fosili

Bilimciler, Çin’in Zhucheng kenti yakınlarında toplamda 7 bin 600 dinozor fosili keşfetti.



Çin’in güneyinde araştırma yapan paleontolojistler şimdiye kadar bulunan en büyük dinozor topluluğunun fosillerine ulaştı.



Çin’in Shandong eyaletinin güneyinde bulunan Zhucheng kenti yakınlarında 15 bölgede bulunan dinozorlar arasındaki 20 metrelik hadrosaurus şaşkınlık yarattı.



Zamanımızdan 80 milyon yıl kadar önce yaşamış olduğu tahmin edilen, ördek gagasına benzer dişsiz ağzı ile 10 metre boyunda ve 4 ton ağırlığında olduğu bilinen hadrosaurus için rekor sayılabilecek büyüklükte 20 metrelik bir fosilin de bulunduğu arkeolojik kazı çalışmaları, kış koşullarının ağırlaşmasıyla duraksatıldı.



Araştırmacılar, kazının devam etmesi durumunda yeni keşiflerin olacağından umutlular.