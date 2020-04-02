7 ay sonra yapılması planlanan BM İklim Değişikliği Konferansı, Koronavirüs nedeniyle 2021'e ertelendi

T24 Dış haberler

Kasım ayında yapılması planlanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (Cop26), yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle bir sene sonraya ertelendi.

2015'te imzalanan Paris Anlaşması'ndan bu yana en önemli iklim müzakereleri olarak görülen Cop26, ülkeleri iklim krizini yavaşlatmak için düzenlemelere uymaya ikna etmeyi hedefliyordu.

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada, 26 binden fazla kişinin katılacağı müzakerelerin 2021'e erteleneceği belirtildi. İskoçya'nın başkenti Glasgow'da gerçekleştirilecek konferansın hangi tarihte yapılacağı belirtilmedi.

Britanya Enerji Bakanı ve Cop26 Başkanı Alok Sharma, "Dünya şu anda daha önce görmediği boyutta bir sınavla karşı karşıya ve ülkeler Covid-19'la mücadele edip vatandaşlarının hayatını kurtarmaya odaklanıyor. Bu yüzden Cop26'nın tarihini değiştirmeye karar verdik" dedi.

Sharma, iklim kriziyle mücadelelerini "usanmadan" sürdüreceklerini ifade etti.