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7 ay önce yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Adem Çelik, Sur’da yaralanmıştı

18 Eylül 2016 19:48

Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde 7 ay önce yürütülen operasyonda keskin nişancı tüfeğiyle başından vurularak yaralanan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Adem Çelik tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) şehit oldu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Diyarbakır Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı’nda görevliyken  yürütülen operasyonlar kapsamında geçici görevle Sur İlçesi’nde görevlendirilen Jandarma Uzman Çavuş Adem Çelik, geçen 10 Şubat’ta, keskin nişancı tüfeğiyle başından vurularak yaralandı. Diyarbakır Asker Hastanesi’ne kaldırılan uzman çavuş buradan GATA’ya sevk edildi. 7 ay boyunca burada tedavi gören uzman çavuş Çelik, dün saat 23.00 sıralarında tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

 

 

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