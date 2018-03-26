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7 asırlık Beyce Pazarı'nda her şey organik

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Orhaneli ilçesinde yaklaşık 7 asırdır kurulan Beyce Pazarı, tamamen organik ürünleriyle, Türkiye’nin her yerinden gelenleri ağırlıyor

26 Mart 2018 14:41

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Orhaneli ilçesinde yaklaşık 7 asırdır kurulan Beyce Pazarı, tamamen organik ürünleriyle, Türkiye’nin her yerinden gelenleri ağırlıyor. Köy kadınları da pazarda, kendi bahçelerinde yetiştirdiği sebze ve meyveleri satıyor. Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, “Pazarımız, kurulduğu dönemden bugüne çok az bir değişim gösterdi. Ürünlerin tamamı organik olan pazarımıza herkesi bekliyoruz” dedi.
Adı türkülere konu olan ve Orhaneli ilçesinde yaklaşık 7 asırdır her salı günü kurulan tarihi Beyce Pazarı, ülkenin her yerinden vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. Yüz yıllardır devam eden bir gelenekle, sebze ve meyvelerini yetiştiren pazar esnafı, ağırlıklı olarak köylü kadınlardan oluşuyor. Ürünleri tamamen organik olan Beyce Pazarı’na ilginin her geçen gün arttığını söyleyen Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, “Bu pazarda satılan ürünleri, annelerimiz, ablalarımız, bacılarımız, kendi köyünde, bahçesinde, tarlasında yetiştiriyorlar. Esnafımız hem para kazanıyor hem de vatandaşların sağlıklı beslenmelerine yardımcı oluyorlar. Pazarımızın bir özelliği de adının türkülere konu olması. \'A Fadimem hadi senle kaçalım, Beyce Pazarı\'na dükkân açalım\' türküsü herkes tarafından biliniyor. Pazarımız kurulduğu dönemden bugüne, çok az bir değişim gösterdi. Ürünlerin tamamı organik olan pazarımıza herkesi bekliyoruz” diye konuştu.

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