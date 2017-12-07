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Spor

7 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ 11:00 Beşiktaş, Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak FENERBAHÇE Bursaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak

07 Aralık 2017 12:30

BEŞİKTAŞ
11:00 Beşiktaş, Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak

FENERBAHÇE
Bursaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

GALATASARAY
12.00 Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıkları sürecek. 

TRABZONSPOR
10.15 Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, antrenman öncesinde basın toplantısında konuşacak
11.00 Bordo-Mavili ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.

Fatih Terim, Bosna Hersek Federasyonu yetkilileriyle bir araya gelecek.

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

-UEFA AVRUPA LİGİ-
A GRUBU
21:00 Slavia Prag - FC Astana  
21:00 Villarreal - Maccabi Tel Aviv  
B GRUBU    
21:00 Dynamo Kiev - Partizan Belgrade  
21:00 Young Boys - Skenderbeu  
C GRUBU
21:00 Hoffenheim - Ludogorets Razgrad  
21:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - SPORTİNG BRAGA  
D GRUBU
21:00 Austria Wien - AEK Atina  
21:00 Rijeka - Milan  
E GRUBU
21:00 Apollon Limassol - Everton  
21:00 Atalanta - Lyon  
F GRUBU
21:00 FC Copenhagen - FC Sheriff  
21:00 FC Fastav Zlin - Lokomotiv Moscow  
G GRUBU
23:05 FCSB - Lugano  
23:05 Hapoel Beer Sheva - Viktoria Plzen  
H GRUBU
23:05 Arsenal - BATE Borisov  
23:05 Kızılyıldız - Köln  
I GRUBU
23:05 VİTORİA GUİMARAES - ATİKER KONYASPOR  
23:05 Marsilya - Salzburg  
J GRUBU
23:05 Hertha Berlin - Östersunds FK  
23:05 Zorya Luhansk - Athletic Bilbao  
K GRUBU
23:05 Vitesse - Nice  
23:05 Zulte Waregem - Lazio  
L GRUBU
23:05 Real Sociedad - Zenit St. Petersburg  
23:05 Vardar Skopje - Rosenborg

VOLEYBOL
-Erkekler Şampiyonlar Ligi-
18:00 Fenerbahçe - Knack Roeselare
22:00 VFB Friedrichshafen - Halkbank
-Erkekler Challenge Cup-
20:00 VKP Bystrina Spu Nitra - Maliye Piyango

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