7 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ
11:00 Beşiktaş, Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak
FENERBAHÇE
Bursaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
GALATASARAY
12.00 Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.
TRABZONSPOR
10.15 Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, antrenman öncesinde basın toplantısında konuşacak
11.00 Bordo-Mavili ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.
Fatih Terim, Bosna Hersek Federasyonu yetkilileriyle bir araya gelecek.
PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
-UEFA AVRUPA LİGİ-
A GRUBU
21:00 Slavia Prag - FC Astana
21:00 Villarreal - Maccabi Tel Aviv
B GRUBU
21:00 Dynamo Kiev - Partizan Belgrade
21:00 Young Boys - Skenderbeu
C GRUBU
21:00 Hoffenheim - Ludogorets Razgrad
21:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - SPORTİNG BRAGA
D GRUBU
21:00 Austria Wien - AEK Atina
21:00 Rijeka - Milan
E GRUBU
21:00 Apollon Limassol - Everton
21:00 Atalanta - Lyon
F GRUBU
21:00 FC Copenhagen - FC Sheriff
21:00 FC Fastav Zlin - Lokomotiv Moscow
G GRUBU
23:05 FCSB - Lugano
23:05 Hapoel Beer Sheva - Viktoria Plzen
H GRUBU
23:05 Arsenal - BATE Borisov
23:05 Kızılyıldız - Köln
I GRUBU
23:05 VİTORİA GUİMARAES - ATİKER KONYASPOR
23:05 Marsilya - Salzburg
J GRUBU
23:05 Hertha Berlin - Östersunds FK
23:05 Zorya Luhansk - Athletic Bilbao
K GRUBU
23:05 Vitesse - Nice
23:05 Zulte Waregem - Lazio
L GRUBU
23:05 Real Sociedad - Zenit St. Petersburg
23:05 Vardar Skopje - Rosenborg
VOLEYBOL
-Erkekler Şampiyonlar Ligi-
18:00 Fenerbahçe - Knack Roeselare
22:00 VFB Friedrichshafen - Halkbank
-Erkekler Challenge Cup-
20:00 VKP Bystrina Spu Nitra - Maliye Piyango