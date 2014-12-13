7 araç birbirine girdi, TEM kapandı

Ümraniye TEM Otoyolu Çakmak Köprüsü altında 2'si kamyonet 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. Savaş alanına dönen kaza nedeniyle Edirne yönü yaklaşık yarım saat boyunca trafiğe kapandı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, kaza saat 09.30 sıralarında TEM Otoyolu Çakmak Köprüsü altında meydana geldi. Edirne yönüne doğru seyir halindeki Burak Çulha'nın kullandığı otomobil önünde cam taşıyan kamyonete arkadan çarptı.

Savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Bu sırada arkadan gelen diğer araçlar da kazaya karışan otomobile çarptı. Zincirleme trafik kazasında 2'si kamyonet 7 araç birbirine girdi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı sürücü Burak Çulha'yı otomobilden çıkarıp ambulansa bindirdi.

Hafif yaralı olduğu öğrenilen Çulha, ambulansla hastaneye götürüldü.Trafik polisleri, Edirne yönüne doğru yolu araç trafiğine kapattı. Yaklaşık yarım saat boyunca kapalı olan yol, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.