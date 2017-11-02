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"7 AKP'li belediyede istifalar yolda"

Erdoğan, 'metal yorgunluğu' gerekçe göstererek bazı belediye başkanlarının istifasını istemişti

02 Kasım 2017 11:10

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın metal yorgunluğu'nu gerekçe göstererek istifasını istediği belediye başkanlarının görevlerini bırakmasının ardından yeni iddialara ortaya atıldı. Gaziantep, Antalya, Trabzon, Ordu, Uşak, Nevşehir ve Afyonkarahisar belediye başkanlarının da görevlerini terk edeceği ileri sürüldü.

Kanal D haberden Seçil Özer'in haberine göre Erdoğan, 7 belediye başkanının istifasını istedi. Özer, istifaların kasım ayından sonra gerçekleşebileceğini söyledi.

İstifası istendiği ileri sürülen belediye başkanları şöyle:

Gaziantep: Fatma Şahin

Antalya: Menderes Türel

Trabzon: Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu

Ordu: Enver Yılmaz

Uşak: Nurullah Cahan

Nevşehir: Hasan Ünver

Afyonkarahisar: Burhanettin Çoban

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, AKP'de yaşanan istifaların ardından, "İstifa etmem için Erdoğan'ın iması yeter" ifadesini kullanarak buna göre davranacağını açıklamıştı.

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da 7 AKP'li belediye başkanının istifa ettirileceğini söylemişti. Yarkadaş'a göre istifası istenenler arasında Trabzon, Uşak, Ordu ve Antalya belediye başkanları da bulunuyordu.

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