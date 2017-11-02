"7 AKP'li belediyede istifalar yolda"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın metal yorgunluğu'nu gerekçe göstererek istifasını istediği belediye başkanlarının görevlerini bırakmasının ardından yeni iddialara ortaya atıldı. Gaziantep, Antalya, Trabzon, Ordu, Uşak, Nevşehir ve Afyonkarahisar belediye başkanlarının da görevlerini terk edeceği ileri sürüldü.
Kanal D haberden Seçil Özer'in haberine göre Erdoğan, 7 belediye başkanının istifasını istedi. Özer, istifaların kasım ayından sonra gerçekleşebileceğini söyledi.
İstifası istendiği ileri sürülen belediye başkanları şöyle:
Gaziantep: Fatma Şahin
Antalya: Menderes Türel
Trabzon: Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
Ordu: Enver Yılmaz
Uşak: Nurullah Cahan
Nevşehir: Hasan Ünver
Afyonkarahisar: Burhanettin Çoban
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, AKP'de yaşanan istifaların ardından, "İstifa etmem için Erdoğan'ın iması yeter" ifadesini kullanarak buna göre davranacağını açıklamıştı.
Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da 7 AKP'li belediye başkanının istifa ettirileceğini söylemişti. Yarkadaş'a göre istifası istenenler arasında Trabzon, Uşak, Ordu ve Antalya belediye başkanları da bulunuyordu.