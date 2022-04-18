"7,5 büyüklüğündeki bir depremde İstanbul'da 260 bine yakın bina hasar görecek"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çıkardığı risk haritasına göre İstanbul genelinde 7,5 büyüklüğünde bir deprem olması halinde 91 bin 81 bina ağır veya çok ağır; 167 bin 116 bina ise orta hasar görecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Özlem Tut, kentteki riskli bölgelere ilişkin olarak konuştu.

Evrensel'den Eylem Nazlıer'in haberine göre; Tut, deprem senaryolarında, fay hattına yakın, yeterli mühendislik hizmeti almamış yapılardan oluşan ve zemin yapısının zayıf olduğu bölgelerin en büyük hasarı alacağının öngörüldüğünü söyledi. Tut, "Bu bölgeler Haliç'in batısı ve TEM otoyolunun güneyindeki ilçeler… Fatih, Bayrampaşa, Güngören, Avcılar, Zeytinburnu, Esenyurt, Bahçelievler, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Esenler, Bakırköy, Bağcılar, Büyükçekmece" diye konuştu.

"İstanbul’da olası bir büyük depremde yıkılacak ya da hasar görecek kaç yapı var?" sorusuna Tut, şöyle yanıt verdi:

"İstanbul’un risk haritasını çıkarmak üzere bina tespit çalışmasını başlattık. Öncelikle 2000 yılından önce inşa edilmiş binaları ele aldık. İstanbul genelinde 90 bin 644 bina ziyaret ettik. Bina taramasını kabul eden 25 bin 955 binanın yarıya yakını yüksek risk ve orta risk grubunda yer almakta.

İstanbul’da 1 milyon 166 bin bina bulunuyor. Daha önce yapılmış “İstanbul olası deprem hasar tahmin çalışması” sonucunda 7.5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosunda yaklaşık 48 bin binanın ağır veya çok ağır, 146 bin binanın ise orta hasar alacağı tahmin ediliyordu. Ancak yaptığımız tarama sonuçlarında bir önceki çalışmaya oranla ağır veya çok ağır hasar alacağı tahmin edilen bina sayısının 1.8 kat; orta hasar alacağı tahmin edilen bina sayısının ise 3.3 kat arttığı görülmektedir.

7.5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosuna göre tahmini olarak 91 bin 81 bina ağır veya çok ağır; 167 bin 116 bina ise orta hasar alacak."