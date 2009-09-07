7-13 Eylül Haftaya Bakış



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)

7 Eylül’de Merkür resmen geri hareketine başlıyor, bugünden itibaren Eylül sonuna kadar dünyamızdan geriliyor gibi görünecek olan Merkür, yine bugün burcunuzdaki Ay ile birleşince üzerinde yeniden çalışmanız gereken işlerle uğraşmak için size güzel fırsatlar verecektir. Merkür’ün gerileme dönemlerinde iletişimde bazı sorunların, yanlış anlaşmaların yaşandığı doğrudur ancak özellikle Merkür, 18 Eylül’e kadar Terazi burcunda gerilerken bize ilişkilerimiz üzerinde yeniden çalışma fırsatı vereceği de unutulmamalıdır. Bağlantılarımızı canlandırmak, unutulanları hayata geçirmek bu dönemin bize kazandıracakları arasındadır.

Hayatınızın ev ve aile alanında bulunan Mars, evinizde yapacağınız değişiklikleri, tamiratları, ev partilerini, aile ile olan ilşkilerinizi kısaca ev ile ilgili tüm aktiviteleri canlandırıyor. Ancak Merkür gerilediği için bu alanda önemli kararları veya büyük alışverişleriniz önümüzdeki aya bıramanız tavsiye olunur. Unutmayın Merkür gerilerken yaptıklarınızı veya aldıklarınızı sonradan beğenmeme ihtimaliniz yüksektir.

Aşk hayatınız bu ayın 20’sine kadar Venüs’ün Aslan burcunda olduğu dönemden oldukça olumlu etkilenecektir. Bu etkiler yaratıcı aktiviteleriniz için de geçerli. 11 Eylül’deki Venüs-Jüpiter karşıt açısı bugünü ayrıca şanslı kılıyor.

Ayrıca son beş aydır dünyamızdan geri gidiyormuş gibi gözüken Plüton bugün düzeliyor. Ancak Plüton yılda sadece iki derece ilerler, dolayısı ile Koç burcunun ilk günlerinde doğanlar kendilerini kariyer, dış dünyadaki imajları konusunda biraz olsun rahatlamış hissedebilir.

Haftasonu Ay, Yengeç burcuna geçip Mars ve Plüton’a zor bir açı yapınca ev-aile ile ilgili sorunları direk harekete geçerek çözmeye çalışabilirsiniz. Ancak duygularınızı olaya karıştırıp, pratiklikten uzak çözümlere karşı dikkatli olmalısınız.

BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)

Pazartesi Merkür gerilemeye başlıyor ve bugünden itibaren Eylül sonuna kadar geriliyor gibi görünecek. Bu gerileme dönemlerinde iletişimde bazı sorunların, yanlış anlaşmaların yaşanması olasıdır ancak özellikle Merkür, 18 Eylül’e kadar Terazi burcunda gerilerken bize ilişkilerimiz üzerinde yeniden çalışma fırsatı vereceği de unutulmamalıdır. 19-29 Eylül arası ise Merkür gerileyerek Başak burcuna girecek ve bu dönem aşk, hobi türünden konulara gelen durgunluk hayatımızın bu alanını yeniden gözden geçirmenize sebep olabilir.

Mars ay boyunca Boğa burçları için seyahatleri yöneten alanda olacağı için bu dönem bol bol seyahat planınız olabilir. Bu seyahatlerin çoğu evinizden çok uzak olmayacak yerlere olsa da Merkür gerilediği için aksilikleri, aksaklıkları da hesaba katmakta fayda var. Ancak hedefinize vardığınızda sonucunda memnun kalma ihtimali de yüksek.

Ayrıca yine bu dönem iletişim alanında yeni projeleriniz varsa bunlar üzerinde çalışmak için daha zamana ihtiyacınız olabilir, hatta bitti zanetiğiniz anlaşmalar bile imzalamadan önce yeniden gözden geçirilebilir.

Ev-aile hayatınız bu ayın 20’sine kadar Venüs’ün Aslan burcunda olduğu dönemden oldukça olumlu etkilenecektir. 11 Eylül’deki Venüs-Jüpiter karşıt açısı bugünü ayrıca kariyeriniz alanında da şanslı kılıyor. Evdeki olumlu havanın işinizi olumlu etkilemesi muhtemel veya evden yapılan bir iş için genişleme fırsatı da mümkün.

Ayrıca son beş aydır dünyamızdan geri gidiyormuş gibi gözüken Plüton 11 Eylül’de düzeliyor. Ancak Plüton yılda sadece iki derece ilerler, dolayısı ile Boğa burcunun ilk günlerinde doğanlar yurtdışı ile ilgili işler, yayıncılık, yüksek öğrenim gibi konularda biraz olsun rahatlamış hissedebilir.

İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)

Yönetici gezegeniniz Merkür haftabaşı resmen gerilemeye başladı, bu gerilemeler sizi ve Başak burcunu diğer burçlara oranla biraz daha fazla etkileyebilir. Örneğin, 29 Eylül’e kadar planlarınızın ve kararlarınızın diğer günlere oranla daha değişken ve daha az stabil olduğunu hissedebilirsiniz. Bu yüzden gerileme döneminde kararlarınızı mümkün olduğu kadar kulakdan dolma bilgiler veya olgunlaşmış fikirler yerine kesin verilere dayandırmaya özen göstermelisiniz.

Ayrıca, Mars ay boyunca İkizler burçlarının kendi kazandıkları para alanına enerji verecek. Bugünlerde yeni bir kazanç kapısı önünüze çıkmışsa bu gerileme döneminde size işin detaylarını düşünmek kalmış olabilir. Yeni bir projeye başlamak yerine daha önce başlanmış olan işlerinizin gözden geçirilmesi veya tamamlanması bugünler için idealdir.

Öteyandan, bu ayın 20’sine kadar Venüs’ün Aslan burcunda olması sizin için iletişim, yakın çevreniz ve kısa mesafeli seyahatler için oldukça olumludur. 11 Eylül’deki Venüs-Jüpiter karşıt açısı ise bugünü sadece kısa mesafeli ve yakın çevreniz için değil daha geniş perpsektiften olan uğraşlar ve seyahatler için de şanslı kılıyor.

YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)

Bu hafta Merkür gerilemeye başlıyor, pazartesinden itibaren Eylül sonuna kadar geriliyor gibi görünecek olan Merkür gerileme dönemlerinde yeni projeler başlamak yerine eski projeleri gözden geçirmenin daha doğru olduğu söylenir. Bu dönemde iletişimde bazı sorunların, yanlış anlaşmaların yaşandığı doğrudur ancak özellikle Merkür, 18 Eylül’e kadar Terazi burcunda gerilerken bize ilişkilerimiz üzerinde yeniden çalışma fırsatı vereceği de unutulmamalıdır. Bağlantılarımızı canlandırmak, unutulanları hayata geçirmek bu dönemin bize kazandıracakları arasındadır. 19-29 Eylül arası ise Merkür gerileyerek Başak burcuna girecek ve bu dönem Yengeç burçları için iletişim ve seyahat alanında bir durgunluk anlamına gelirken bu alanda üzerinde çalıştığımız konuları yeniden gözden geçirmenize sebep olabilir, özellikle sağlam verilere dayanmayan bütün bilgileri göz ardı etmeniz tavsiye edilir.

Burcunuzdaki Mars bu haftada size enerji ve kendine güven vermeye devam ediyor. Bu da bir süredir hayatınızı hayli hareketlendirmiş olabilir, kimibilir Merkür gerilemesinin Eylül başından beri hissedebileceğiniz durgunluğu size biraz nefes bile aldıracaktır.

Bu ayın 20’sine kadar Venüs’ün Aslan burcunda olup, kendi kazandığınız para alanındaki yaşayacağınız gelişmelere etkisi sizin için oldukça olumlu olabilir. 11 Eylül’deki Venüs-Jüpiter karşıt açısı ise bugünü sadece kendi kazandığınız değil, diğer insanlardan ve kurumlar aracılığı ile gelen kaynaklar konusunda da şanslı kılıyor. Kimbilir beklemediğiniz bir maddi desteği bugün görebilirsiniz.

Ayrıca son beş aydır dünyamızdan geri gidiyormuş gibi gözüken Plüton 11 Eylül’de düzeliyor. Ancak Plüton yılda sadece iki derece ilerler, dolayısı ile belki Yengeç burçlarının ilk günlerinde doğmuş olanlar uzun süreli ilişkileri veya ortaklıkları ile ilgili konularda kendilerini biraz olsun rahatlamış hissedebilir.

ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)

Bu hafta Merkür gerilemeye başlıyor, aslında etkisini Eylül başından beri hissetmiş olacağınız bu etki ile son zamanlarda iyice harekletlenmiş olan iletişim hayatınız durgunluğa girecektir. Ay sonuna kadar özellikle finansal konularda yanlış anlamaları da hesaba katmayı unutmayın. Özellikle 19 Eylül’den sonra Merkür gerileyip Başak burcuna geçtiğinde bütçenizi önemli ölçüde etkiyecek anlaşmaları veya alışverişleri yapmadan elinizdeki verileri defalarca kontrol etmekte fayda var.

Bu ayın 20’sine kadar burcunuzda olan Venüs size ayrı bir çekicilik veriyor. 11 Eylül’deki Venüs-Jüpiter karşıt açısı ile bu olumlu etki uzun dönemli ilişkilerinize de yansayacaktır. Bugün ayrıca Plüton direk hareketine geçiyor. Özellikle Aslan burçlarının ilk günlerinde doğanlar hayatlarının aşk, çocuklar veya yaratıcı aktiviteler konularının birinde biraz olsun rahatlamış hissedecektir. Ayrıca bugün keyfiniz için bir şeyler yapıp, eğlenceye daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz.

BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)

Yönetici gezegeniniz Merkür bu haftabaşı resmen gerilemeye başladı, bu gerilemeler sizi ve İkizler burcunu diğer burçlara oranla biraz daha fazla etkiliyor olabilir. 29 Eylül’e kadar planlarınızın ve kararlarınızın daha değişken olduğunu hissedebilirsiniz, fikir değiştirme eğiliminizin farkında olup uzun dönemli önemli kararlarınızı Ekim ayına bırakmakta fayda var. Ayrıca bugünlerde kararlarınızı mümkün olduğu kadar kulakdan dolma bigiler veya olgunlaşmış fikirler yerine kesin verilere dayandırmaya özen göstermelisiniz. 19 Eylül’de Merkür gerileyerek burcunuza girecek bu dönem bitirilmemiş işleri tamamlamak, çözüm bekleyen konuları halletmek için ideal bir dönemdir.

Arkadaşlarınız ve gruplarla yaptığınız aktiviteler sektöründeki Mars bu enerjiyi kötü kullanıp agresif davranmadıysanız, son günlerde arkadaşlarınızdan oldukça fazla destek aldığınızı gösteriyor. Eylül ayının ilerleyen günlerinde de bu desteğe ihtiyacınız olacak çünkü burcunuzu etkileyecek çok kuvvetli açılar kapınıza geldi ve dayandı, bunlardan gelecek hafta detaylı bahsedeğim.

Bu ayın 20’sine kadar Venüs’ün Aslan burcunda olması bu dönem zarfında iç dünyanıza dönmeknin ve gerekiyorsa bu konuda uzman birilerinden yardım almak sizin için oldukça olumlu olacağını gösteriyor. 11 Eylül’deki Venüs-Jüpiter karşıt açısı ise sadece zihin değil, bedensel sağlığınızı da bugünler ihmal etmemeniz gerektiğini hatırlatıyor. Gelecek haftanın zor açılarının etkisi altında rahatsızlanmamak için bu haftadan başlayarak vücüdunuza vitamin dopingi yapmak ta mantıklı olabilir.

TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)

Bugün Merkür gerilemeye başlarken ay başından beri hissediyor olabileceğiniz hayatınızın günlük, pratik konularında kendini gösteren aksaklıklar size oturup bu bozulan, düzgün gitmeyenleri tamir etmek, detayları düzeltmek, yarım kalanı tamamlamak gerektiğini tekrar hatırlatıyor.

Venüs bir süredir arkadaşlar ve gruplarla yapılan aktivitelere uyum getiriyordu ve 20 Eylül’e kadar da bu olumlu hava devam edecek. 11 Eylül’de Venüs, Jüpiter’e karşıt açı yaptığında hayatınızın aşk, hobiler, çocuklar ve eğlence sektörü de bu uyumdan nasibini alacak. Kimi Teraziler aşkı arkadaşlar arasında veya kalabalık ortamlarda bulabilir, kimleri bugün grup aktivitelerinden çok zevk alabilir, kimileri çocuklar ve arkadaşları bir araya getirecek bir plan yapabilir. Bu tür kombinasyonlar çok fazla ancak ortak olan bu alanların hayli şanslı konumda olmasıdır. Bugün ayrıca bir süredir ev hayatınızdaki tranformasyonlarla ilgilenen Plüton direk hareketine geçiyor. Özellikle Terazi burçlarının ilk günlerinde doğanlar bu alanda biraz rahatlamış hissedebilirler.

AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)

Merkür haftabaşı resmen geri dönüş hareketine başlayınca kendinizi daha fazla içe dönmüş ve geçmiş olayların gevşemiş parçalarını birleştirmeye uğraşırken bulabilirsiniz. Ay sonuna kadar gerileyecek Merkür, ayın 19’unda gerileyerek arkadaşlarınızı ve grup aktivitelerini ilgilendiren sektöre geçecek. Bu alandaki durgunluk sizi daha falza içe yönlendirebilir ve hatta kendinizi gizli kapaklı işleri çözerken bulabilirsiniz. Dikkat edin bu karanlık dünya sizi içine iyice çekmesin.

İş hayatınızı etkilyen olumlu hava bu ayın 20’sine kadar sizlerle beraber olacak. Özellikle 11 Eylül’deki Venüs-Jüpiter karşıt açısı ide iş hayatınızdaki gelişmelerin ev hayatınıza da olumlu yansıyacağını haber veriyor. Bugün ayrıca Plüton direk hareketine geçiyor ve yakın çevrenizi ve iletişim hayatınızı ilgilendiren transformaysonun ağırlığına biraz olsun rahatlık getiriyor. Belkide suskunluğunuza bir son gelecektir. Ancak bu rahatlığı Akrep burcunun ilk günlerinde doğanlar hayatlarında daha net hissedebilir.

12 Eylül’deki Satürn-Neptün açısı ise aşk hayatınız, çocuklar ve sosyal hayatınızı ilgilendiriyor bu alandaki sert açı ortak hareket etmeyi zorlaştırabilir. Ne yapabilecekleriniz konusunda açık olsanız da, karşı taraf bunu anlamakta güçlük çekebilir.

YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)

Merkür haftabaşından 29 Eylül’e kadar gerilemeye başlıyor. Bu gerilemenin etkisini sosyal hayatınızda, arkadaşlar ve grup aktiviteleri, kalabalık ortamlardaki aktiviteler alanında Eylül başından beri hissediyor olmalısınız. Bu gerileme döneminde yapılacak sehayatlerde ve iletişimde planlarınıza aksama ve aksaklık payını da eklemeniz gerekir. 19-29 Eylül arası ise Merkür gerileyerek Başak burcuna girince bu durağanlık kariyerinize de sıçrayabilir ancak bu gerileme dönemleri iş hayatınızda, özellikle dış dünyadaki imajınızla ilgili bitirilmemiş işleri tamamlamak ve eksikleri gidermek için ideal zamanlardır.

Mars bir süre daha sizin kazanmadığınız fakat eşiniz aracılığı ile veya miras, sigorta, kredi türünden araçlardan gelen para sektöründe olacaktır. Bu alanda son dönemde bayağı hareketlenme yaşamış olmalısınız ancak Merkür gerilerken hayatınızın bu alanına gelecek durgunluğun yanısıra, eğer karşınıza bir fırsat çıkarsa bunu iyi araştırmanız tavsiye edilir, aldığınız kararların sağlam verilere dayanıp dayanmadığını da sık sık kontrol etmelisiniz.

Bu ayın 20’sine kadar Venüs, Yay burçlarının yurtdışı, yayıncılık, yüksek öğrenim konularını yöneten Aslan burcunda olacak ve bu etki ile bu alanları içine alan kazandığınız para alanındaki gelişmeler de sizin için oldukça olumlu olabilir. 11 Eylül’deki Venüs-Jüpiter karşıt açısı ise bugünü sadece uzak yerler, uzak fikirler konusunda değil yakın çevernizle iletişimde de şanslı kılıyor. Kimbilir beklemediğiniz bir haberleşme bir çok şeyi değiştirebilir.

Ayrıca son beş aydır dünyamızdan geri gidiyormuş gibi gözüken Plüton 11 Eylül’de düzeliyor. Ancak Plüton yılda sadece iki derece ilerler, dolayısı ile belki Yay burçlarının ilk günlerinde doğmuş olanlar kazandıkları para ile ilgili konularda kendilerini biraz olsun rahatlamış hissedebilecektir.

OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)

Merkür bu hafta resmen gerilemeye başladığı için 29 Eylül’e kadar özellikle kariyer alanında bir duraksama dönemi yaşamanız muhtemel, bu dönemde yeni bir işe veya projeye başlamak ta pek tavsiye edilmez. Bu dönemde ayrıca iletişimde bazı sorunların, yanlış anlaşmaların yaşandığı doğrudur ancak özellikle Merkür, 18 Eylül’e kadar Terazi burcunda gerilerken bize ilişkilerimiz üzerinde yeniden çalışma fırsatı vereceği de unutulmamalıdır. Bağlantılarımızı canlandırmak, unutulanları hayata geçirmek bu dönemin bize kazandıracakları arasındadır. 19-29 Eylül arası ise Merkür gerileyerek Başak burcuna girince özellikle yurtdışı ile olan ilişkilerinizde, uzun mesafeli seyahatlerinizde aksaklık, gecikme türünden sorunlarla karşılaşma ihtimali var.

Bu ayın 20’sine kadar Venüs’ün Aslan burcunda, bu dönem zarfında kredi, miras, sigorta ve kendi kazandığınız hariç diğer kişi ve kurumlardan alınacak para konuları oldukça olumlu olabilir. 11 Eylül’deki Venüs-Jüpiter karşıt açısı ise sadece karşı taraftan gelen değil, sizin kazandığınız para konusunda da oldukça şanslı bir gün olacağa benziyor.

Ayrıca son beş aydır dünyamızdan geri gidiyormuş gibi gözüken Plüton 11 Eylül’de düzeliyor. Plüton yılda sadece iki derece ilerler, dolayısı ile burcunuzun ilk günlerinde doğanları yoğun olarak etkisi altına almış durumda. Oğlak burcunun ilk günlerinde doğmuş olanlar son dönemde hayatlarını değiştirecek ölçüde yaşadıkları sıkıntılardan biraz olsun rahatlamış hissedebilir.

KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)

Merkür bu hafta resmen gerilemeye başlıyor yurtdışı, yüksek öğrenim, yayıncılık, yüksek felsefe gibi konularda son dönemlerde yaşanan bütün gelişmeler 29 Eylül’e kadar bir durağanlığa girebilir, en azından bu alanlarda yeni bir proje başlatmak yerine eldeki projelerinize odaklanmanız, eksikleri tamamlayıp, detaylar ile ilgilenmeniz gerekiyor. 19-29 Eylül arası gerileyerek Başak burcuna girecek Merkür kendi maaşınız veya kazandığınız para harici konularda aynı duraklamayı kendine hissettirecektir. Ancak Merkür gerilemesini sadece bazı alanlarda duraklama veya iletişimde, seyahatte, mekanik ve elektronik aletlerde sorunlar olarak düşünmemeliyiz. Özellikle bugünden 19’una kadar olan sürede ilişkilerimiz üzerinde yeniden düşünmek için güzel fırsatlar bulacağımız kuşkusuz.

Mars’ın Yengeç burcuna girdiğinden beri günlük Kova burçlarının günlük hayatı oldukça yoğun olmalı, Merkür gerilemesi ile gelecek bazı duraksamayı bu yüzden hediye olarak bile görebilirsiniz.

Bu ayın 20’sine kadar Venüs’ün Aslan burcunda olacak ve bu Kova burçlarının ikili ilişkilerine çok güzel bir uyum getiriyor. 11 Eylül’deki Venüs-Jüpiter karşıt açısı ise sadece ikili ilişkilerde değil, kendi içinizde de oldukça uyumlu olacağınız bir gün olacaktır. Bugün dış görünümünüze çeki düzen vermek ve sırf kendiniz için bir şeyler yapmak için de çok uygun bir gün olacağa benziyor.

BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)

Pazartesi resmen gerilemeye başlayacak olan Merkür’ün etkisi bütün Eylül ayı boyunca kendini hissettirebilir. Ancak ayın 19’una bu gerileme Başak burcunu etkilemeye başladığı zaman kendinizi ilişkiler konusunu daha çok düşünürken bulabilirsiniz. Aslında Merkür’ün gerileme dönemlerinde iletişimde bazı sorunların, yanlış anlaşmaların yaşandığı doğrudur ancak özellikle bu Merkür gerilemesinde Balık burçlarına özelikle uzun dönemli iş ve aşk ilişkileri üzerinde yeniden çalışma fırsatı vereceği de unutulmamalıdır.

Bu ayın 20’sine kadar Venüs’ün Aslan burcunda olması Balık burçlarının iş ve günlük hayatına ve ayrıca sağlıklarına olumlu etki yapıyor. 11 Eylül’deki Venüs-Jüpiter karşıt açısı ise özellikle sağlık alanında kendinizi gayet iyi ve şanslı hissedebilirsiniz. Bugün ayrıca Plüton direk hareketine geçecek ve özellikle Balık burcunun ilk günlerinde doğanlara özellikle arkadaş ve grup desteği verecektir. Bu kişiler bir süredir istediklerinin gerçekleşmediğinden yakınıyorsa bu alanda da bir rahatlama hissedebilirler.