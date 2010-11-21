-6'YI 8 KİŞİ BİLDİ ANKARA (A.A) - 20.11.2010 - Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 8 kişi, 185 bin 460 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 732. Hafta'nın kazanan numaraları 9, 15, 20, 24, 38 ve 42 olarak belirlendi. Milli Piyango Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 493 kişi bin 355 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 21 bin 361 kişi 17 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 364 bin 784 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Ankara-Çankaya, Ankara-Etimesgut, Aydın-Didim, Balıkesir-Edremit, Bursa-Gemlik, İstanbul-Beylikdüzü, İzmir-Urla, İzmir-Karabağlar'dan yatırdıkları bildirildi. Bu haftaki çekilişte, 3 milyon 709 bin 176 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 2 milyon 225 bin 506 lira 9 kuruş, KDV olarak 1 milyon 475 bin 450 lira 85 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 824 bin 261 lira 52 kuruş aktarılacak.