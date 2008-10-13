6'ncı uzay turisti yola çıktı

6. uzay turisti Ekim'de yörüngede

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) yapacağı seyahat için 30 milyon dolar ödeyen multimilyoner bilişimci işadamı Garriott ile birlikte Amerikalı astronot Mike Fincke ve UUİ'nin yeni kaptan pilotu Rus kozmonot Yuri Lonçakov'u taşıyan Soyuz TMA-13 roketi, Yer yörüngesinde 360-400 km irtifada yapımı süren UUİ ile yarın kenetlenecek.Bilgisayar oyunu tasarımcısı oğluna destek için Kazakistan'daki uzay üssüne gelen 77 yaşındaki Owen Garriott, 1973'te, SSCB ile ABD arasında Soğuk Savaş'ın zirvesinde Amerikan uzay laboratuvarı SkyLab'de 60 gün geçirmişti.Garriott, Rusya Federal Uzay Kurumu ve Amerikan Space Adventures firmasının anlaşmasıyla bu yolculuk için ilk beş turistten 10 milyon dolar fazla olarak, 30 milyon dolar ödedi.Garriott'un uzayda yapacağı yürüyüş için de 15 milyon dolar ödeme yaptığı 8 ay önce açıklanmıştı.ABD'de ilk "oğul astronot" olarak meslek dışından "uzay turisti" olan Garriott, Rusya'daki "baba-oğul astronot" geleneğine katılan ilk Amerikalı oldu.6. uzay turistini ağırlayacak UUİ de geçen hafta, konuklarını getirecek uzay aracının kenetlenme işlemine uygun şekilde yörüngesini düzeltmişti.Otomatik şekilde manevra yapan UUİ, Rus Soyuz uzay aracının gelişine en uygun koşulları sağlamak için UUİ'nin dünyadan uzaklığını 1,25 km daha artırarak, irtifasını 353 km'ye çıkarmıştı.Uzayda insan yapımı ilk uydu olan insansız Sputnik'in (Yol Arkadaşı) 51 yıl önce 4 Ekim 1957'de, yörüngedeki ilk insan Yuri Gagarin'in (1934-1968) bulunduğu Vostok (Doğu) kapsülünün de 12 Nisan 1961'de uzaya hareket ettiği Kazakistan'daki tarihi SSCB üssü Baykonur, "uzay turistleri" devrini de başlatan ilk ve tek yer oldu.Baykonur'dan Soyuz (Birlik) roketleriyle yörüngeye "turist" taşıma işi ilk kez 2001'de Californialı işadamı Dennis Tito ile başladı. İkinci turist Güney Afrikalı işadamı Mark Shuttleworth idi.Üçüncü turist Amerikalı işadamı Gregory Olsen, dördüncü uzay turisti İran asıllı Amerikalı işadamı Anuşeh Ensari, beşincisi Microsoft yazılım uzmanı Macar asıllı Amerikalı Charles Simonyi oldu.Kazakistan'dan yörüngeye fırlatılan ilk beş "milyoner işadamı turist", Rusya Uzay Kurumu'na tahminen 20-25 milyon dolar ödedi.Tarihi uzay üssü Baykonur, adını, eski Soğuk Savaş geleneği gizli yerden, yani bozkırda kurulu uzaktaki Kazak köyünden alıyor.