6'ncı ayını doldurmaya hazırlanan OHAL'de bilanço ne?

Darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL, AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla 3 ay daha uzatıldı.

Bugüne kadar OHAL süresince 103 bin kişi "şüpheli" ilan edildi, 41 bin kişi tutuklandı, 49 kin kişi serbest bırakıldı. Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, 122 bin kişi hakkında işlem başlatıldı, 87 bin kişi ihraç edildi, 35 bin kişi açığa alındı, 17 bin kişi işine geri döndü. İdari ve adli soruşturmalar sonucunda 66 bin kişinin suçsuz olduğu belirlendi.

Medyada OHAL...

177 medya kuruluşu kapatıldı, 2 bin 500’e yakın gazeteci ve medya çalışanı işsiz kaldı. 144 gazeteci tutuklandı.

Belediyelerde OHAL...

50 belediyeye kayyım atandı. Eş başkanlarının da dahil olduğu 12 HDP milletvekili ve çok sayıda il ve ilçe yöneticisi tutuklandı.

Sosyal medyada OHAL...

3 bin 750 sosyal medya kullanıcısı hakkında adli işlem başlatıldı, 656’sı tutuklandı, 10 bin kişinin dosyası savcılık masasında yer aldı.

OHAL ilan edildiği günden bu yana 13 terör saldırısında aralarında yabancıların, bir büyükelçinin, polis, asker ve sivil yurttaşların da olduğu 204 kişi yaşamını yitirdi, 767 kişi yaralandı. Hükümet OHAL’i 3 ay daha uzatma kararı alırken, Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, “yılbaşı saldırısı” ile birlikte terör örgütlerinin “2017’de de bela olmaya devam edeceğiz” mesajını verdiği değerlendirmesini yaptı.

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, darbe girişiminin ardından 103 bin 850 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alınanlardan 41 bin 326’sı cezaevlerine konuldu. 902 kişi ise halen gözaltında.

204 ölüm, 767 yaralanma

22 Temmuz’da başlayan OHAL döneminde terör saldırıları da durmadı. 1 Ağustos’ta Bingöl’de seyir halinde çevik kuvvet aracına PKK tarafından saldırı düzenlendi. 7 polis şehit oldu. 18 Ağustos’ta Elazığ Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlenen PKK saldırısında üç polis şehit oldu, 217 kişi yaralandı. 20 Ağustos’ta Gaziantep’te sokakta yapılan düğünde kalabalığın arasına karışan canlı bomba 54 kişiyi öldürdü, 91 kişiyi yaraladı.

26 Ağustos’ta Cizre Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan PKK saldırısında 11 polis şehit oldu, 78 kişi yaralandı. 6 Ekim’de İstanbul Yenibosna’da Polis Merkezi’ne TAK tarafından düzenlenen saldırıda 10 kişi yaralandı. 9 Ekim’de Hakkâri Şemdinli Durak jandarma karakoluna düzenlenen saldırıda 10’u asker 15 kişi şehit oldu, 13’ü asker 26 kişi yaralandı. 4 Kasım’da Diyarbakır’da hem IŞİD hem TAK tarafından üstlenilen emniyet müdürlüğü saldırısında 10 sivil, iki polis şehit oldu, 100 kişi yaralandı. 10 Kasım’da Mardin Derik Kaymakamlığı’na düzenlenen saldırıda Derik Belediyesi’ne kayyım olarak atanan kaymakam Muhammed Safitürk şehit oldu, 2 kişi yaralandı. 24 Kasım’da Adana Valiliği’ne düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi 33 kişi yaralandı. 10 Aralık’ta İstanbul Beşiktaş’ta düzenlenen TAK saldırısında 36’sı polis, 44 kişi yaşamını yitirdi, 155 kişi yaralandı. 17 Aralık’ta Kayseri’de Komando Tugay’ından hafta sonu iznine çıkan askerlerin bulunduğu otobüse düzenlenen canlı bomba saldırısında 15 asker şehit oldu, 56 kişi yaralandı. 19 Aralık’ta Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara’daki Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki fotoğraf sergisi açılışı sırasında düzenlenen saldırı ile yaşamını yitirdi. Suikastçı Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş özel harekât polisleri ile girdiği çatışma sonrası öldürüldü. İstanbul Ortaköy’de Reina gece kulübünde 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan yılbaşı gecesinde düzenlenen terörist saldırıda 1’i polis 39 kişi yaşamını yitirdi.