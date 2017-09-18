69'uncu Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

ABD televizyon yapımlarına verilen Emmy Ödülleri, 69'uncu kez sahiplerini buldu.

Los Angeles'ta düzenlenen törende, gecenin 'en iyi dizi', distopik konusuyla milyonları ekran başına kilitleyen The Handmaid's Tale seçildi.

Oscar Ödüllü oyuncu Nicole Kidman'ın başrolde yer aldığı Big Lİttle Lies dizisi, yedi ödülle Emmy'nin ikinci galibi oldu.

İşte 2017 Emmy Ödülleri'ni kazananlar:

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Dram

John Lithgow / The Crown

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Dram

Ann Dowd /The Handmaid's Tale

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Kısa Dizi ya da TV Filmi

Laura Dern (Big Little Lies)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Komedi

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Komedi

Alec Baldwin, Saturday Night Live

En İyi Yönetmen, Komedi

Donald Glover/ Atlanta

En İyi Varyete Skeç Dizisi

Saturday Night Live

En İyi Senaryo, Dram

Bruce Miller /The Handmaid's Tale

En İyi Varyete Skeç Dizisi Senaryosu

Last Week Tonight /John Oliver

En İyi Dizi, Dram

The Handmaid's Tale

En İyi Kadın Oyuncu, Dram

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

En İyi Erkek Oyuncu, Dram

Sterling K. Brown, This Is Us

En İyi Kısa Dizi

Big Little Lies

En İyi TV Filmi

Black Mirror, "San Junipero"

En İyi Kısa Dizi ya da TV Filmi Kadın Oyuncusu

Nicole Kidman, Big Little Lies

En İyi Kısa Dizi ya da TV Filmi Erkek Oyuncusu

Riz Ahmed, The Night Of

En İyi Komedi Dizisi

Veep

En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu

Julia Louis Dreyfus, Veep

En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncusu

Donald Glover, Atlanta

En İyi Talk Show

Last Week Tonight With John Oliver

En İyi Talk Show Yönetmeni

Don Roy King, Saturday Night Live

En İyi Kısa Dizi ya da TV Filmi Senaryosu

Charlie Booker, Black Mirror ("San Junipero")

En İyi Dram Dizisi Yönetmeni

Reed Morano, The Handmaid's Tale

En İyi Yarışma Programı

The Voice

En İyi Komedi Senaryosu

Aziz Ansari and Lena Waithe, Master of None

En İyi Talk Show Senaryosu

Last Week Tonight With John Oliver

En İyi Kısa Dizi ya da TV Filmi Yardımcı Erkek Oyuncusu

Alexander Skarsgard (solda), Big Little Lies

En İyi Kısa Dizi ya da TV Filmi Yönetmeni

Jean-Marc Valleé, Big Little Lies