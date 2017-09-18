69'uncu Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

ABD televizyon yapımlarına verilen Emmy Ödülleri, 69'uncu kez sahiplerini buldu.
Los Angeles'ta düzenlenen törende, gecenin 'en iyi dizi', distopik konusuyla milyonları ekran başına kilitleyen The Handmaid's Tale seçildi.
Oscar Ödüllü oyuncu Nicole Kidman'ın başrolde yer aldığı Big Lİttle Lies dizisi, yedi ödülle Emmy'nin ikinci galibi oldu.
İşte 2017 Emmy Ödülleri'ni kazananlar:
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Dram
John Lithgow / The Crown
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Dram
Ann Dowd /The Handmaid's Tale
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Kısa Dizi ya da TV Filmi
Laura Dern (Big Little Lies)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Komedi
Kate McKinnon (Saturday Night Live)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Komedi
Alec Baldwin, Saturday Night Live
En İyi Yönetmen, Komedi
Donald Glover/ Atlanta
En İyi Varyete Skeç Dizisi
Saturday Night Live
En İyi Senaryo, Dram
Bruce Miller /The Handmaid's Tale
En İyi Varyete Skeç Dizisi Senaryosu
Last Week Tonight /John Oliver
En İyi Dizi, Dram
The Handmaid's Tale
En İyi Kadın Oyuncu, Dram
Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale
En İyi Erkek Oyuncu, Dram
Sterling K. Brown, This Is Us
En İyi Kısa Dizi
Big Little Lies
En İyi TV Filmi
Black Mirror, "San Junipero"
En İyi Kısa Dizi ya da TV Filmi Kadın Oyuncusu
Nicole Kidman, Big Little Lies
En İyi Kısa Dizi ya da TV Filmi Erkek Oyuncusu
Riz Ahmed, The Night Of
En İyi Komedi Dizisi
Veep
En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu
Julia Louis Dreyfus, Veep
En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncusu
Donald Glover, Atlanta
En İyi Talk Show
Last Week Tonight With John Oliver
En İyi Talk Show Yönetmeni
Don Roy King, Saturday Night Live
En İyi Kısa Dizi ya da TV Filmi Senaryosu
Charlie Booker, Black Mirror ("San Junipero")
En İyi Dram Dizisi Yönetmeni
Reed Morano, The Handmaid's Tale
En İyi Yarışma Programı
The Voice
En İyi Komedi Senaryosu
Aziz Ansari and Lena Waithe, Master of None
En İyi Talk Show Senaryosu
Last Week Tonight With John Oliver
En İyi Kısa Dizi ya da TV Filmi Yardımcı Erkek Oyuncusu
Alexander Skarsgard (solda), Big Little Lies
En İyi Kısa Dizi ya da TV Filmi Yönetmeni
Jean-Marc Valleé, Big Little Lies