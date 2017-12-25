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"696 sayılı KHK’nın dayanağı 668’dir; AYM, CHP’nin iptal başvurusunu kabul ederse hükmü kalmaz"

CHP, resmi görevlilere cezai sorumsuzluk getiren maddenin iptali için AYM'ye gitmişti

25 Aralık 2017 23:28

Hülya Karabağlı

Son çıkarılan KHK ile sivil vatandaşlara getirilen cezai sorumsuzluk halinin dayanağının 668 sayılı ikinci kararname olduğunu belirten CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP’nin daha sonra TBMM Genel Kurulu’ndan geçerek kanunlaşan KHK ile ilgili AYM’ye başvurduğunu ve başvurunun kabul edilmesi halinde 696 sayılı KHK’nın hükmünün kalmayacağını söyledi. 

"AYM derhal toplanmalı"

“668 sayılı kararname 6755 sayılı kanun oldu. Kanunun olunca, resmi görevlilere dokunulmazlık getiren 37. Madde için Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açtık. Madde iptal edilirse son KHK ile getirilen hükmün dayanağı kalmaz” diyen Gök, 20 Ocak 2017 tarihinde yaptıkları başvurunun aradan geçen bir yıl içinde görüşülmediğine dikkat çekerek, AYM’nin acilen toplanarak başvuruyu karara bağlaması gerektiğini belirtti. CHP’li Levent Gök’ün T24’e yaptığı değerlendirmelere şöyle devam etti:

"Burada resmi görevlilerin daha hukuk dışı işlemlerinin mutlaka hesap vermesi gerektiğini, kimseye sorumsuzluk yüklenemeyeceği gerekçesiyle 20 Ocak 2017 tarihinde davayı açtık. Son KHK’nin 121. Maddesiyle getirilen hüküm bu maddeye atıfta bulunmaktadır. Dolayısıyla bizim iptal davası açtığımız birinci fıkra hükmü iptal edildiğinde son KHK ile getirilen sivil vatandaşlara sorumsuzluk getiren  hükümde otomatik olarak hükümsüz hale gelecektir. Dayanağı da kalmayacaktır. AYM derhal  toplanmalı ve bu başvuruyu sonuçlandırmalıdır."

37. Madde ne diyor?

CHP’nin 6755 sayılı kanun adını alan 668 sayılı OHAL KHK’sının iptal davası açtığı 37. maddesi şöyle.

"15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz."

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