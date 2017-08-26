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694 sayılı KHK'da yer alan o madde, Selahattin Demirtaş için mi konuldu?

Selahattin Demirtaş’ın, 142 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı ana davasının dosyası, mahkemeler arasındaki uyuşmazlık nedeniyle ortada kalmıştı

26 Ağustos 2017 03:16

Resmi Gazete’de yayımlanarak 694 sayılı KHK’da yer alan bir maddenin geçtiğimiz yıl tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın mahkemeler arası uyuşmazlık nedeniyle ortada kalan dava dosyasına yönelik olarak eklendiği iddia edildi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, “Terör örgütü kurma, yönetme”, “örgüt propagandası”, “suç ve suçluyu övme” iddialarıyla 142 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı ana davasının dosyası, mahkemeler arasındaki uyuşmazlık nedeniyle ortada kalmıştı.

Sol Haber Portalı’nda yer alan habere göre, 694 sayılı KHK ile, Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasının önü açıldı. KHK'nin ilgili bölümü şöyle:  

Madde 146 - 5271 sayılı Kanunun 161'inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(9) Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir. Soruşturmayı Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendireceği vekili bizzat yapar. Başsavcı veya vekili, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısından soruşturmanın kısmen veya tamamen yapılmasını isteyebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı zorunlu olan delilleri toplar ve gerekmesi halinde alınacak kararlar bakımından bulunduğu yer sulh ceza hakimliğinden talepte bulunur."

MADDE 147 - 5271 sayılı Kanunun 196'ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Hakim veya mahkemenin zorunlu gördüğü durumlarda, aynı anda görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle yurt içinde bulunan sanığın sorgusu yapılabilir veya duruşmalara katılmasına karar verilebilir."

MADDE 148 - 5271 sayılı Kanunun 216'ncı maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bu aşamada zorunlu müdafiin hazır bulunmaması hükmün açıklanmasına engel teşkil etmez." 

 

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