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Politika

692 sayılı KHK ile Hakan Şükür ve Arif Erdem'in madalyaları geri alındı

Arif Erdem 59 kez, Hakan Şükür ise 112 kez A Milli Takım formasını giydi

15 Temmuz 2017 00:21

Firari FETÖ sanıkları eski milli futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem'e verilen madalyalar, bugün resmi gazetede yayınlanan kanun hükmünde kararname ile geri alındı.

Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 692 Sayı KHK ile 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında Hakan Şükür ve Arif Erdem'e verilen madalyalar geri alındı.

Şu an yurt dışında bulunan ikiliden Arif Erdem 59 kez, Hakan Şükür ise 112 kez A Milli Takım formasını giydi.

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