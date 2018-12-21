690 basamaklı Expo Kulesi'ne tırmanma yarışı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, 2016\'da Türkiye\'de ilk defa ev sahipliği yapılan Expo\'nun Aksu ilçesindeki 1120 dönümlük alanını devralan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü\'nce 2019 için 41 konser, dericilik, kuyumculuk gibi elit fuarlar ve aykırı spor dallarına yönelik yarışmalar planlandı. Kentte, 7 Nisan\'da, 690 basamaklı 114 metrelik Expo Kulesi\'ne tırmanma yarışı düzenlenecek.

Türkiye\'de ilk defa 2016\'da Antalya\'nın Aksu ilçesinde düzenlenen Expo\'nun, aynı yıl Ekim ayında sona ermesinin ardından 2 milyar TL\'lik yatırımın yapıldığı 1100 dönümlük alan, atıl duruma düştü. Bu yıl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü\'ne devredilen Expo alanıyla ilgili 2019 yılına, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekebilecek birçok önemli organizasyon planlandı. Yılın 12 ayı ziyaret edilebilir durumdaki Expo 2016 Antalya alanında, yeni sezon etkinlikleri de turizm sezonuyla birlikte nisan ayında başlayıp, ekim ayına kadar sürecek.

EXPO KULESİ\'NE TIRMANIŞ

2019 etkinlikleri içinde en dikkat çekenlerden biri, \'Türkiye\'nin Eyfel\'i olarak da adlandırılan ve Expo 2016\'nın sembol yapısı olan Expo Kulesi\'nde gerçekleştirilecek. 1014 metre yükseklikteki kuleye asansörle çıkılabildiği gibi 690 basamağı da bulunuyor. Neo Doğa Sporları ve Eon Turizm Seyahat Acentesi firmasının organizasyonuyla 7 Nisan\'da 4 kategoride Expo Kulesi\'ne tırmanış yarışı yapılacak. Firma sahibi Veysel Güler, kule tırmanışı öncesinde Expo\'nun temasının \'Çiçek ve Çocuk\' olması nedeniyle çocuklara yönelik 500 metrelik koşu gerçekleştirileceğini kaydetti. Güler, kule tırmanışında ise 18- 39 ile 40 ve üzeri olmak üzere kadın ve erkeklerde 4 kategoride gerçekleştirilecek yarışlarda kuleye en hızlı tırmananlara çeşitli ödüller verileceğini söyledi. Güler, gelecek yıl için Dünya Kule Yarışları Birliği\'ne üye olunarak, bu yarışın dünya arenasına taşınmasını hedeflediklerini kaydetti.

41 KONSER ANLAŞMASI YAPILDI

Alanda ayrıca motor sporları, plaj voleybolu, oryantiring gibi birçok sportif etkinlik planlanıyor. Expo 2016 Antalya alanında, 2016\'daki organizasyon döneminde olduğu gibi hem yerli hem de yabancı birçok sanatçının konser etkinliğine de ev sahipliği yapılacak. Konser etkinliklerinde özellikle Antalya\'nın en çok turist çektiği ülkeler Almanya, Rusya ve İran\'dan ünlü sanatçılar sahneye çıkacak. Konser anlaşması kesinleşen 41 sanatçı içinde Dua Lipa, David Guetta, Anastacia, Monica Kruse, Louie Vega, Sean Paul, Paul Kalkbrenner, Bernhard Brink, Claudia Jung, G.G. Anderson, Heino, Irenen Sheer, Kerstin Ott, Maite Kelly, Nicole, Nino De Angelo, Nik P., Roberto Blanco, Semino Rossi, Thomas Anders, Tom Astor, Vicky Leandros, Vanessa Mai, Voxxclub, Bellini, Culture Beat, Dr. Alban, Fun Factory, Jenny Berggren, Layzee, Rednex, Alle Farben, Armin Van Buuren, Dimitri Vegas gibi birçok isim bulunuyor.

FOTOĞRAFLI