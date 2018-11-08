69 yaşındaki adamdan mahkemeye başvuru: Beni 20 yaş gençleştirin

T24 Haber Merkezi

69 yaşındaki Emile Ratelband, yaşının 49 olarak değiştirilmesi için mahkemeye resmi başvuruda bulundu. Hollandalı Ratelband, mahkemeye sunduğu gerekçede resmi yaşından 20-25 yaş genç hissetiğini belirtti.

Hollanda basınına konuşan Ratelband, yaşını küçülttüğü takdirde internetten daha çok kadınla tanışabileceğini ve daha rahat iş bulabileceğini de söyledi. Ratelband ''Tinder'da 69 yaşında olduğum görülürse hiç şansım olmaz'' dedi.

Ratelband'in Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine verdiği röportajda ''İnsanlar mahkeme kararıyla cinsiyetini ve ismini değiştirebiliyor, neden yaşını değiştiremesin'' ifadeleri yer aldı. Gazetede yer alan habere göre mahkeme başvuruya sıcak bakmıyor.