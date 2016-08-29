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Yaşam

69 yaşındaki adam 8 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı!

İddiaya göre R.A., küçük çocuğu "Televizyon izleyelim" diyerek eve çağırdı

29 Ağustos 2016 22:57

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 8 yaşındaki R.G. adlı kız çocuğunu cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 69 yaşındaki R.A., tutuklandı.

Acarlar Mahallesi'nde yaşayan B.G., geçen 25 Ağustos'ta, öğle saatlerinde oynamak için dışarı çıkan 8 yaşındaki kızı R.G.'yi evlerinin önünde göremeyince merak edip arkadaşlarına sordu. B.G., diğer çocuklardan kızının aynı mahallede oturan R.A.'nın evinde olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine B.G., gidip kızını aldı. B.G.'nin evde neler yaşadığını sorduğu kızı R.G., iddiaya göre, R.A.'nın 'Televizyon izleyelim' diyerek evine çağırıp, kendisini okşadığını anlattı. Bunun üzerine B.G., ertesi gün polisi arayıp, kızına cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdüğü evli, bir çocuk babası R.A.'dan şikayetçi oldu. Polis, şikayet üzerine R.A.'yı gözaltına aldı.

R.A., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

 

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