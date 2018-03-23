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Yaşam

69 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

24 öğrencinin hastanedeki tedavisi sürüyor

23 Mart 2018 23:38

Tokat'ta Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 69 üniversite öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. 45 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi. 24 öğrencinin hastanedeki tedavisi sürerken 45 tedavilerininardından taburcu edildi. 

Taşlıçiftlik mevkisinde bulunan KYK Kız Öğrenci Yurdunda kalan 69 öğrenci, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerden 45’i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 24 öğrencinin tedavileri ise devam ediyor.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine öğrenicileri ziyarete gelen KYK İl Müdürü Fahri Delen, "Dün akşam yemeğinden sonra yatırıyorlar. Öğlene doğru çocuklarda bir mide bulantısı, baş dönmesi şikayetleri olunca yurt yönetimimizde hastaneye gönderiyor. Çocuklar ayakta tedavi oluyorlar. Biraz da çocuklar birbirinden etkileniyor. Enfeksiyon şüphesi ile çocuklarımız ayakta tedavi oldu" dedi. Öğrencilerin akşam yemeğinde çorba, makarna ve tavuk yedikleri öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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