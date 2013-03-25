69 ilde yaklaşık 65 milyon insanı hava kirliliği tehdit ediyor

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP, hava kirliliğine Meclis araştırması istedi. Çevre Komisyonu Üyesi, Çanakkale Milletvekili Serdar Soydan, 69 ilde yaklaşık 65 milyon insanın kirlilik tehdidi altında olduğunu söyledi.

Hava kirliliğinin yoğun ve sürekli olduğu bölgelerde, öksürükten bronşite, kalp hastalıklarından kansere kadar çeşitli kronik hastalıkların ortaya çıkma riskine artırdığına dikkat çeken Soydan, özellikle büyük kentlerdee kış ayları daha yoğun olmak üzere tehlike boyutlarına ulaşan hava kirliliği yaşandığına dikkat çekti. Çevre Komisyonu Üyesi, CHP’li Soydan’ın Meclis araştırması gerekçesi şöyle:

'Hava kirliliği yaşam kalitesini düşürüyor'

Hava, içindeki değişik gazlar, su buharı ve partiküller ile atmosferi dolduran renksiz ve kokusuz bir gazdır. Hava içerisinde yüzde 78 azot, yüzde 21 oksijen ve yüzde 1 oranında diğer gaz, toz, su buharı gibi maddeler bulunmakta ve bunlara havanın doğal bileşenleri denilmektedir.

Bu doğal hava bileşenlerinin oranlarının değişmesi, havada yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı yaşamına ve ekolojik dengeye zararlı olabilecek yoğunluk ve sürede bulunması havanın kirlenmesine neden olmaktadır.

İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucu meydana gelen üretim ve tüketim aktiviteleri sırasında ortaya çıkan atıklarla hava tabakası kirlenerek canlı yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Hava kirliliği, doğrudan ve dolaylı olarak insan sağlığını etkileyerek yaşam kalitesini düşürmektedir. Hava kirliliği nedeniyle yerel, bölgesel ve küresel sorunlar yaygın olarak yaşanmaktadır.

‘33 ilde birinci öncelikli sorun’

Ülkemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çevre sorunlarını araştırmasında; hava kirliliğinin 33 ilimizde birinci öncelikli sorun olduğu, 15 ilimizde ikinci öncelikli sorun, 21 ilimizde de üçüncü öncelikli sorun olarak tespit edilmiştir.

Bakanlığın verileri sonucunda bir kez daha görülmüştür ki, toplam 69 ilimizde yaklaşık 65 milyon insanımız hava kirliğinin getirdiği olumsuz koşullarda yaşamaktadır.

Yoğun şehirleşme, şehirlerin yanlış yerleşmesi ve planlanması, motorlu taşıt sayısının artması, çarpık sanayileşme, kalitesiz yakıt kullanımı, topografik ve meteorolojik şartlar nedeniyle özellikle büyük şehirlerimizde kış ayları daha yoğun olmak üzere tehlike boyutlarına ulaşan hava kirliliği yaşanmaktadır.

‘Her yol dünyada ortalama 1.3 milyon kişi hayatını kaybediyor’

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2011 raporuna göre, dünya çapında her yıl çoğunluğu orta gelirli ülkelerin vatandaşı olan 1.3 milyon kişi, dış ortam hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybediyor. Hava kirliliği sonucu alınan her nefes vücuda zarar veriyor. Atmosferde oluşan toz, duman, gaz ve su buharı şeklindeki kirleticiler solunum yolu başta olmak üzere kalbi, cildi, gözleri ve sinir sistemini olumsuz etkiliyor.

Hava kirliliğinin yoğun ve sürekli olduğu bölgelerde yaşayan insanlarda öksürükten bronşite, kalp hastalıklarından kansere kadar çeşitli kronik hastalıkların ortaya çıkma riski de her geçen gün daha da artmaktadır.

