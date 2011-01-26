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Çevre

687 kilometre durmadan yüzdü

Alaska'nın kuzeyinde Beufort denizinde çalışma yapan bilimadamları, burada bir kutup ayısının, hayatta kalabilmek için 687 kilometre durmaksızın yüzdüğünü belirledi.

26 Ocak 2011 02:00

T24 - Alaska'nın kuzeyinde Beufort denizinde çalışma yapan bilimadamları, burada bir kutup ayısının, hayatta kalabilmek için 687 kilometre durmaksızın yüzdüğünü belirledi.
 
Ayının, iklim değişikliğinin sonucu olarak yaşadığı yerde buz kalmaması üzerine bu yola gittiği sanılıyor.

Kutup ayıları, kara ve deniz arasındaki buzullarda fok avlamak için yüzmeleriyle biliniyor.

Ama araştırmacılar, yükselen deniz seviyesinin buzları erittiğini, bu nedenle kutup ayılarının daha uzun mesafelerde yüzmek zorunda kaldıklarını, kendi sağlıklarını ve gelecek nesilleri tehlikeye attıklarını söylüyor.

Uzmanların elindeki kayıtlara göre bir kutup ayısı ilk kez bu kadar uzun mesafe katetti ve ilk kez bir ayının yolculuğu başından sonuna takip edildi.

Bilimadamları, ayının yakasına GPS aygıtı takıldığını bu sayede tüm hareketlerini iki ay boyunca izlediklerini bildirdi.

Zoolog George Durner, söz konusu ayının, 2 ila 6 santigrat derece sıcaklıktaki suda 232 durmaksızın yüzdüğünü" anlattı.

Durner, "dişi ayının iki ay içinde vücudundaki yağların yüzde 22'sini kaybettiğini" belirtti.

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