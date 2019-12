'68 ruhu' taşıyan fuar

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece’de, 1-9 Kasım 2008 tarihleri arasında düzenlenecek olan 27'nci İstanbul Kitap Fuarı kapılarını yarın kitapseverlere açacak.Bu sene “1968: 40 Yıl Önce, 40 Yıl Sonra” temasıyla düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı’na yaklaşık 550 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılacak. Panel, söyleşi, konser, şiir-dinletileri ve çocuk etkinlikleri gibi 282 kültür etkinliğinde ve imza günlerinde 750 yazar okurlarıyla buluşacak.Bu yılki fuarın onur yazarı ise Füruzan. Fuara 68 hareketinin önemli aktivistlerinden yazar Tarık Ali de konuk olarak gelecek ve 2 Kasım 2008 Pazar günü “Avrupa’da 68 Hareketi” konulu panele konuşmacı olarak katılacak.Okurlarıyla bir araya gelecek olan Tarık Ali Londra’da yaşıyor ve tarihçi kimliğinin yanı sıra New Left Review dergisinin editörlüğünü de yürütüyor.Tema çerçevesinde gelecek bir diğer konuk ise Mark Kurlansky. Amerikalı gazeteci-yazar Kurlansky ilk kez İstanbul Kitap Fuarı’nın konuğu olarak geliyor. 68’in 40'ıncı yılı nedeniyle fuarın konuğu olan Mark Kurlansky, 1 Kasım 2008 Cumartesi günü “1968: 40 Yıl Önce 40 Yıl Sonra” panelinde okurlarıyla buluşacak.Tema kapsamında fuarın diğer önemli ismi ise Che Guevara üzerine yazdığı kitaplarla ve çektiği belgesel filmlerle tanınan Küba’lı yazar Froilan Gonzalez. Gonzalez’in Che Guevara üzerine yazdığı 10’dan fazla kitabı bulunmaktadır.Latin Amerika’dan fuara gelecek bir diğer önemli isim ise, bu sene ilk kez fuara katılan Venezuella’lı yazar Luis Britto Garcia. Garcia, Venezuella edebiyatı üzerine çalışmalarda bulunuyor ve fuarda bu konuda bir panele konuşmacı olarak katılacak.Dürzi kökenli, Arapça yazan ve Filistin-İsrail barışında çok etkin bir rol oynayan Filistinli şairler Moaen Shalabia, Naim Aradiy, Agi Mishol, Hava Pimhas Cohen, Mageed Asakly; S. Fischer Vakfı’nın konuğu olarak Almanya’dan Thomas Brüssig, Thomas Glavinic,Avusturya’dan Dimitre Dinev, Romanya’dan Nicolae Breban, Aura Christi ve İngiltere’den çocuk kitabı yazarı Ian Beck fuarın bu seneki konukları arasında yer alıyor..INTEREXPO SALONUSaat: 13.00-14.00Söyleşi: "78 Kuşağı'nın Kimliği"Konuşmacı: Mustafa BalbayDüzenleyen: CUMHURİYET KİTAPLARISaat: 14.15-15.15Söyleşi: " Ayrıntıdaki Şeytan"Konuşmacı: Enver AyseverDüzenleyen: REMZİ KİTABEVİSaat: 15.30-16.45Söyleşi: "O'nun Sinemaları"Konuşmacılar: Füruzan, Hülya Avşar, Ziya Öztan, Selim Atakan, Yasemin YazıcıDüzenleyen: TÜYAPSaat: 17.00-18.00Söyleşi ve Yemek SunumuKonuşmacılar: İkbal Gürpınar, Serkan Bozkurt, Nazım Usta, Fatoş Yağcı, Fıstık AhmetDüzenleyen: Alfa YayınlarıSaat:18.15-19.15Söyleşi:"Balkanlar'da Osmanlı'ların Yapılanması"Konuşmacı: Heath W. LowryDüzenleyen: UĞUR YAYINLARIMARMARA SALONUSaat: 13.00-14.00Söyleşi-Sinevizyon: "Binbir Gece Hakikatçi İle Söyleşi"Konuşmacı: Özcan YüksekDüzenleyen: DOĞAN KİTAPSaat: 14.15-15.15TUDEM Edebiyat Ödülleri Yarışması Ödül TöreniDüzenleyen: TUDEMSaat: 15.30-16.30Söyleşi: "Edebiyatta Yasaklar"Konuşmacı: Nedim GürselDüzenleyen: DOĞAN KİTAPSaat: 16.45-17.45Panel: "Onat Kutlar Sineması"Yöneten: Ayla KanburKonuşmacılar: Atilla Dorsay, Burçak Evren, Hülya UçansuDüzenleyen: SİYAD (Sinema Yazarları Derneği)Saat: 18.00-19.00Söyleşi: "Kozmik Bilim ve Yaşam Enerjisi"Konuşmacı: Ahmet MarankiDüzenleyen: Hayat YayınlarıKARADENİZ SALONUSaat: 13.00-14.00Söyleşi: "Baba-Oğul 68'i Tartışıyor"Konuşmacılar: Oral Çalışlar, Reşat ÇalışlarDüzenleyen: GÜNCEL YAYINCILIKSaat: 14.15-15.15Cevdet Kudret Ödül Töreni ve AnmaSunan: Bensu Orhunöz"Cevdet Kudret'i Üniversite Öğrencileri Anlatıyor"Katılımcılar: Yedi Meşale Topluluğu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü), Şair Cevdet Kudret (Maltepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü), Cevdet Kudret'in Seçtikleri (Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü)Düzenleyen: CEVDET KUDRET AİLESİ ve TÜYAPSaat: 15.30-16.15Söyleşi: "1968: 40 Yıl Önce,40 Yıl Sonra"Konuşmacılar: Mark Kurlansky, Oral ÇalışlarDüzenleyen: EVEREST YAYINLARISaat: 16.30-17.30Panel: "68'in 40. Yılında 12 Mart Öyküleri"Konuşmacılar: Işıl Özgentürk, Hürriyet Yaşar, Deniz Kavukçuoğlu, Aydın Engin, Ertuğrul KürkçüDüzenleyen: CAN SANAT YAYINLARISaat: 17.45-18.45Söyleşi: "İkinci Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Yüz Yıllık Koşu"Konuşmacılar: Emin Karaca, Ufuk Uras, Toktamış AteşDüzenleyen: ALTIN KİTAPLARBÜYÜKADA SALONUSaat: 13.00-14.00Söyleşi: "80. Yılında Gençler Harf Devrimini Anlatıyor"Yöneten: İlhan GülekKonuşmacılar: Bahçeşehir Koleji 12. Sınıf ÖğrencileriDüzenleyen: USTKB (Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Birliği)Saat: 14.15-15.15Panel: "Sanat, Siyaset ve Yayın"Yöneten: Foti BenlisoyKonuşmacılar: Hasan Bülent Kahraman, Masis KürkçügilDüzenleyen: AGORA KİTAPLIĞISaat: 15.30-16.30Söyleşi: "İfade Özgürlüğünün Neresindeyiz?"Konuşmacılar: Nail Güreli, Orhan ErinçDüzenleyen: TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİSaat: 16.45-17.45Söyleşi: "68'liliğin 40. Yılı"Konuşmacılar: Sönmez Targan, Gökalp Eren, Haşmet Atahan, Namık Kemal BoyaDüzenleyen: 68'LİLER BİRLİĞİ VAKFISaat: 18.00-19.00Söyleşi: "Basın Yayın Türkçesi mi? Medya Türkilizcesi mi?"Konuşmacılar: Sevgi Özel, Emin Özdemir, İbrahim DizmanDüzenleyen: CUMHURİYET KİTAPLARIHEYBELİADASaat: 13.00-14.00Panel: "TİP'ten 68 Hareketi'ne: Türkiye Solunda Birlik ve Ayrışma"Yöneten: Yeşim DinçerKonuşmacılar: Gökhan Atılgan, Nail Satlıgan, Haluk YurtseverDüzenleyen: YORDAM KİTAPSaat: 14.15-15.15Panel: "Dil ve Yazım"Yöneten: Doğan HızlanKonuşmacılar: Cevat Çapan, Yüksel Pazarkaya, Sumru Özsoy, Tahsin YücelDüzenleyen: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ BÖLÜMÜSaat: 15.30-16.30Söyleşi: "Yemek Kitapları Bugün Bize Ne Anlatıyor?"Konuşmacılar: Zafer Yenal, Nazan Maksudyan, Takuhi TovmasyanDüzenleyen: ARAS YAYINLARISaat: 16.45-17.45Söyleşi: "68'in Edebiyatımıza Yansıması"Konuşmacılar: Adnan Özyalçıner, Üstün Akmen, Gülsüm Cengiz, Yılmaz OnayDüzenleyen: EVRENSEL BASIM YAYIN-TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASISaat: 18.00-19.30Panel: "Sosyal Demokrasi Yazıları"Konuşmacılar: Aşkın Türeli, Aydın Cıngı, Aziz Konukman, Ercan KarakaşDüzenleyen: SODEV (SOSYAL DEMOKRASİ VAKFI)KINALIADA SALONUSaat: 13.00-14.00Söyleşi: "Doğu ile Batı'yı Birleştiren Adam: Gazi Mustafa Kemal"Konuşmacı: Erol MütercimlerDüzenleyen: EVEREST YAYINLARISaat: 14.15-15.15Panel: "68'den 2008'e Tam Bağımsız Türkiye"Yöneten: Öner YağcıKonuşmacılar: Bertan Onaran, Yılmaz DikbaşDüzenleyen: ASYAŞAFAK (BERFİN-BAHAR) YAYINLARISaat: 15.30-16.30Söyleşi: "Dursun Akçam ve Ümit Kaftancıoğlu'nun Yapıtlarında Kuzeydoğu Anadolu Kültürü ve Eleştiri"Konuşmacılar: Alper AkçamDüzenleyen: ARKADAŞ YAYINEVİSaat: 16.45-17.45Söyleşi: "Türkiye ve Sorunları"Konuşmacılar: Eşber Yağmurdereli, Erdoğan AydınDüzenleyen: KIRMIZI YAYINLARISaat: 18.00-19.00Söyleşi: "Konuşulmayan Alevilik"Konuşmacılar: Adil Ali Atalay, Süleyman DiyaroğluDüzenleyen: CAN YAYINLARIINTEREXPO SALONU12.15-13.15Söyleşi: "Dünya Şiirini Ne Kadar Tanıyoruz?"Konuşmacı: Cevat ÇapanDüzenleyen: CUMHURİYET KİTAPLARI13.30-14.30Söyleşi: "Gövdesel Zevklerle Beyinsel Zevkler"Konuşmacı: Çetin AltanDüzenleyen: İNKILAP KİTABEVİSaat: 14.45-15.45Söyleşi: "Korkunun Getirdikleri ve Götürdükleri"Konuşmacı: Doğan CüceloğluDüzenleyen: REMZİ KİTABEVİSaat: 16.00-17.00Söyleşi: "Ağrı'nın Derinliğinin Ardından"Konuşmacı: Ece TemelkuranDüzenleyen: EVEREST YAYINLARISaat: 17.05-18.30Söyleşi:"Metin Altıok Ağıdı"Konuşmacılar: Fazıl Say, Ahmet Say, Zeynep Altıok, İbrahim Yazıcı, Can DündarDüzenleyen: Evrensel Basım YayınSaat: 19.20-20.00Kardeş Türküler DinletisiDüzenleyen: BGST (BOĞAZİÇİ GÖSTERİ SANATLARI TOPLULUĞU)MARMARA SALONUSaat: 11.00-12.00Söyleşi: "Türkiye Nereye Gidiyor?"Konuşmacılar: Nasuh Mahruki, Gürbüz EvrenDüzenleyen: Güncel YayıncılıkSaat: 13.30-14.30Söyleşi: "Almanya ve 68"Konuşmacılar: E. Sevgi Özdamar, Deniz KavukçuoğluDüzenleyen: TURKUVAZ KİTAPSaat: 14.45-15.45Söyleşi: "Ahmet Ümit Yeni Romanı Bab-ı Esrar'ı Anlatıyor"Konuşmacı: Ahmet ÜmitDüzenleyen: DOĞAN KİTAPSaat: 16.00-17.00Panel: "68 ve Türk Sineması"Yöneten: Necla AlganKonuşmacılar: Zeynep Tül Akbay Süalp, Zahit Atam, Muzaffer HiçdurmazDüzenleyen: SİYAD (SİNEMA YAZARLARI DERNEĞİ)Saat: 17.15-18.15Panel: "2008 Kavşağında Türkiye: AKP Yönetiminde Türkiye Nereye?"Konuşmacılar: Korkut Boratav, İzettin Önder, E. Ahmet TonakDüzenleyen: YORDAM KİTAPSaat: 18.30-19.30Söyleşi: "Edebiyat, Emek ve 1 Mayıs"Konuşmacılar: Deniz Kavukçuoğlu, Tarık Günersel, Latife Tekin, Onur Behramoğlu, Halil İbrahim ÖzcanDüzenleyen: DÜNYA YAZARLAR BİRLİĞİ DÜNYA YAZARLAR BİRLİĞİ PEN TÜRKİYE MERKEZİ TÜRKİYE MERKEZİKARADENİZ SALONUSaat: 11.00-12.00Müzikli-Söyleşili Saydam Gösteri: "Orhan Kural ile Mini Bir Dünya Turu"Konuşmacı: Orhan KuralDüzenleyen: GEZGİNLER KULÜBÜSaat: 12.15-13.15Panel: "Rıfat Ilgaz'ın İzinde 25 Yıl"Konuşmacılar: Faruk Şüyün, Aydın IlgazDüzenleyen: ÇINAR YAYINLARISaat: 13.30-14.30Söyleşi: "Varlık Dergisi 75 Yaşında"Konuşmacılar: Doğan Hızlan, Selim İleri, Hasan Bülent Kahraman, Filiz Nayır Deniztekin, Enver ErcanDüzenleyen: VARLIK YAYINLARISaat: 14.45-15.45Söyleşi: "Avrupa'da 1968 Hareketi"Konuşmacı: Tarıq AliDüzenleyen: TÜYAPSaat: 16.00-17.00Söyleşi: "Füruzan'ın Öykücülüğü"Konuşmacılar: Füruzan, Doğan Hızlan, Birsen Ferahlı, Turhan GünayDüzenleyen: TÜYAPSaat: 17.15-18.15Panel: "Dizeler Çocuk Açsın/2009 TUDEM Edebiyat Ödülleri"Yöneten: Mavisel YenerKonuşmacılar: Kemal Özer, Mustafa Ruhi Şirin, Ayla ÇınaroğluDüzenleyen: TUDEMSaat: 18.30-19.30Okuma: "Avrupalı Yazarlardan Okuma"Katılımcı: Richard Gwyn (Galler)Düzenleyen: LAF (LITERATURE ACROSS FRONTIERS)BÜYÜKADA SALONUSaat: 12.00-13.00Panel: "Çocuk Kitabı Resimlemek Üzerine"Yöneten: Mine SoysalKonuşmacılar: Betül Sayın, Mustafa DelioğluDüzenleyen: GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞISaat: 13.15-14.15Söyleşi: "68'den 2008'e: E Yayınları 40 Yaşında"Konuşmacılar: Mehmet Atay, Raşit Çavaş, Osman Deniztekin, Nazım GüvençDüzenleyen: E YAYINLARISaat: 14.30-15.30Söyleşi: "Füruzan Diye Bir Öykü"Konuşmacılar: Füruzan, Faruk Şüyün, Cemran ÖderDüzenleyen: DÜNYA KİTAPSaat: 15.45-16.45Söyleşi: "Ayla Kutlu 70 Yaşında"Konuşmacılar: Aytül Akal, Edit Tasnadi, Dilek Direnç, Biray ÜstünerDüzenleyen: BİLGİ YAYINLARISaat: 17.00-18.00Söyleşi: "Bir Devrim Denemesi-Paris 68"Konuşmacılar: Hıfzı Topuz, Üstün ÜstündağDüzenleyen: AGORA KİTAPLIĞISaat: 18.15-19.30Panel: "Komünist Manifesto: 160 yıl Öncesi ve Günümüz"Yöneten: Hayri ErdoğanKonuşmacılar: Nail Satlıgan, Metin Çulhaoğlu, Ertuğrul Kürkçü, Sungur SavranDüzenleyen: YORDAM KİTAPHEYBELİADASaat: 12.00-13.00Söyleşi: "2010'un İstanbul'u 1"Konuşmacılar: Suay Aksoy, Beral Madra, Garo Mafyan, Ömer Faruk ŞerifoğluDüzenleyen: İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ AJANSISaat: 13.15-14.15Söyleşi: "68 ve Sonrası Muhalefet, Kamusal Alan ve Yazı"Konuşmacılar: Sabri Kuşkonmaz, Ayfer Tunç, Zeki Coşkun, Tarık GünerselDüzenleyen: DÜNYA YAZARLAR BİRLİĞİ PEN TÜRKİYE MERKEZİSaat: 14.30-15.30Söyleşi: "Türk Sinemasında Tarih Yazımı"Yöneten: Müjde ArslanKonuşmacılar: Giovanni Scognamillo, Agâh ÖzgüçDüzenleyen: AGORA KİTAPLIĞISaat: 15.45-16.45Söyleşi: "Türk Edebiyatında Kurgu-Bir Dünya Kurgulamak"Konuşmacı: Orkun UçarDüzenleyen: ALTIN KİTAPLARSaat: 17.00-18.00Söyleşi: "O An"Konuşmacı: Oğuz HakseverDüzenleyen: NTV YAYINLARISaat: 18.15-19.15Söyleşi: "Kontrgerilla'dan Ergenekon'a İç Savaşın Portreleri"Konuşmacı: Talat Turhan, Orhan GökdemirDüzenleyen: GÜNCEL YAYINCILIKKINALIADA SALONUSaat: 11.15-12.00Sunum: "360 Yıllık Bir Öykü Cihan-Nüma"Konuşmacılar: Bülent Özükan, Orhan Koloğlu, Murat Öneş, Mustafa KaçarDüzenleyen: BOYUT YAYIN GRUBUSaat: 12.15-13.15Söyleşi: "ABD, AB Emperyalizmi ve Birinci Kurtuluştan İkinci Kurtuluşa Türkiye"Konuşmacılar: Gürdal Çıngı, Deniz AnkutDüzenleyen: DERLENİŞ YAYINLARISaat: 13.30-14.30Söyleşi: "68 Hareketi-Kurumsal Demokratikleşme Süreci"Konuşmacı: Yüksel PazarkayaDüzenleyen: TÜYAPSaat: 14.45-15.45Söyleşi: "Değişen Dünya ve Öykü"Konuşmacı: Erendiz AtasüDüzenleyen: EVEREST YAYINLARISaat: 16.00-17.00Sinevizyon-Söyleşi: "Cahit Tanyol Yahya Kemal'i Anlatıyor"Konuşmacı: Cahit TanyolDüzenleyen: Özgür YayınlarıSaat: 17.15-18.15Söyleşi: "Siyonizmin Gizli Tarihi"Konuşmacılar: Peter Edel, Necati AbayDüzenleyen: CEYLAN YAYINLARISaat: 18.30-19.30Söyleşi: "Hulki Aktunç Türk Edebiyatında 40. Yıl"Konuşmacılar: Hulki Aktunç, Rıza KıraçDüzenleyen: Say YayınlarıINTEREXPO SALONUSaat: 20.0027. İstanbul Kitap Fuarı-18. İstanbul Sanat Fuarı Onur Ödülleri TöreniMARMARA SALONUSaat: 12.15-13.15Söyleşi: "Bir Saatte İngilizce'de Tüm Zamanlar"Konuşmacı: Murat KurtDüzenleyen: MK YayınlarıSaat: 13.30-14.30Söyleşi: "Çocuk, Müzik ve Edebiyat"Konuşmacı: Anjelika AkbarDüzenleyen: MANDOLİN YAYINLARISaat: 14.45-15.45Söyleşi: "Çocuk Edebiyatında Yeni Yaklaşımlar"Konuşmacılar: Yusuf Çotuksöken, Oya AdalıDüzenleyen: PAPATYA YAYINCILIKSaat: 16.00-17.00Söyleşi: "Ailede Sevgi İletişimi"Konuşmacı: Vehbi VakkasoğluDüzenleyen: NESİL YAYINLARISaat: 17.15-18.15Şiir-Dinleti: "İLESAM Şiir Şöleni"Düzenleyen: İLESAMSaat: 18.30-19.30Panel: "Dâhiler ve Aşkları"Yöneten: Derya ÖnderKonuşmacılar: Altay Öktem, Asuman Susam, Bâki Ayhan T., Hami Çağdaş, küçük İskender, Salih Bolat, Çiğdem Sezer, Özcan ErdoğanDüzenleyen: İKAROS YAYINLARIKARADENİZ SALONUSaat: 12.00-12.45Okuma: "Çocuklar Gülsevin Kıral ile Buluşuyor"Konuşmacı: Gülsevin KıralDüzenleyen: GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞISaat: 13.00-14.00Panel: "Avrupa'da Türk Edebiyatı"Yöneten: Müge SökmenKonuşmacılar: Tuula Kojo (Finlandiya), Petr Kucera (Çek Cumhuriyeti), Hanneke Van Der Heijden (Hollanda), Wolfgang RiemannDüzenleyen: LAF (LITERATURE ACROSS FRONTIERS)Saat: 14.15-15.15Söyleşi:"Genç Alman Yazarlar"Konuşmacılar: Thomas Brussig, Thomas Glavinic, Dimitrie DinevDüzenleyen: S. FİSCHER VAKFISaat: 15.30-17.00Panel: "1968 Öncesi ve Sonrasında Tiyatro"Yöneten: Hasan AnamurKonuşmacılar: Yıldız Kenter, Beklan Algan, Erol Keskin, Atila AlpögeDüzenleyen: ULUSLARARASI TİYATRO ELEŞTİRMENLERİ BİRLİĞİSaat: 17.15-18.15Söyleşi: "Kadın Sorununun Neresindeyiz?"Konuşmacı: Server TanilliDüzenleyen: TÜYAPSaat: 18.30-19.30Avrupa Yakası Dizi Film GösterimiDüzenleyen: Plato FilmcilikBÜYÜKADA SALONUSaat: 12.15-13.15Panel: "İkinci Yeni Şiiri'nin Sonraki Dönem Şairleri ve Günümüz Şiiri Üzerindeki Etkileri"Konuşmacılar: Alaattin Karaca, Bâki Ayhan T., Orhan Kahyaoğlu, Şeref BilselDüzenleyen: İKAROS YAYINLARISaat: 13.30-14.30Söyleşi: "Şiir Yaşamın İçinde"Konuşmacılar: Tansu Akerman, Nusret KaracaDüzenleyen: CEMAL SÜREYA KÜLTÜR SANAT DERNEĞİSaat: 14.45-15.45Söyleşi:"Şiirini Kaybeden Var mı?"Konuşmacılar: Aytül Akal, Mavisel YenerDüzenleyen: UÇANBALIK YAYINLARISaat: 17.15-18.30Şiir-Dinletisi: "Hayatı Şiirle Anlamak"Katılımcılar: Bayram Balcı, Zeynep Aliye, Metin Cengiz, Arzu Karadağ, Bilal Kayabay, Gökhan Cengizhan, Oya Uysal, Halil İbrahim Özcan, Nur Saka,Tekin Gönenç, Halide Yıldırım, Arzu K. AyçiçekDüzenleyen: Edebiyatçılar DerneğiHEYBELİADA SALONUSaat: 12.00-13.15Söyleşi: "İnsan Sağlığında Su ve Tuzun Mucizesi"Konuşmacı: Yücel AydemirDüzenleyen: ROYC YAYINLARISaat: 13.30-14.30Söyleşi: "Düello'nun Tarihi"Konuşmacı: Kanşaubiy MizievDüzenleyen: Rusya Yayıncılar Birliği/Moskova Kitap Fuarı ve YGS YAYINEVİSaat:14.45-15.45Panel:"68 Öncesi ve Sonrası Çevirmen Hakları ve Sorumlulukları"Yöneten: Işıl BengiKonuşmacılar: Mahir Boyacıoğlu, Turgut Ağar, Sakine Eruz, Erkan AltınsoyDüzenleyen: ÇEVİRİ DERNEĞİSaat: 16.00-17.00Söyleşi: "Alternatif Şifa Teknikleri"Konuşmacı: K. Levent KosovaDüzenleyen: RUH VE MADDE YAYINLARISaat: 17.15-18.15Panel: "Enver Gökçe'nin Şiir Üzerine Düşünceleri"Konuşmacılar: Gülcemal Durdu, Leyla Şahin, Afşar Timuçin, Ahmet ÖzerDüzenleyen: EDEBİYATÇILAR-KOOPİNTEREXPOSaat: 13.00-13.45Atölye Çalışması: "Nasıl Bina, Nasıl Biri?"Hazırlayan: Simla SunayDüzenleyen: Çocuk ve Gençlik Yayınları DerneğiSaat: 14.00-15.00Atölye Çalışması: "İstanbul'un Çocuk Planı"Hazırlayan: Simla SunayDüzenleyen: Çocuk ve Gençlik Yayınları DerneğiSaat:15.30-16.30Panel:"Transfobi"Yöneten: Eren KeskinKonuşmacılar: Fatma Karakaş, Sibel Mercan, Demet Demir, Belgin ÇevikDüzenleyen: GÖZALTINDA CİNSEL TACİZ VE TECAVÜZE KARŞI HUKUKİ YARDIM BÜROSUMARMARA SALONUSaat: 12.15-13.15Söyleşi: "Ben Ötesi Psikoloji ve Tasavvuf"Konuşmacı: Mustafa MerterDüzenleyen: KAKNÜS YAYINLARISaat: 13.30-14.30Söyleşi: "Mehmet H. Doğan, Fethi Naci ve Edebiyat Eleştirimiz"Yöneten: Ahmet YıldızKonuşmacılar: Ergin Yıldızoğlu, Kaan Arslanoğlu, Nihat AteşDüzenleyen: KRİTİK KİTAPLAR YAYINEVİSaat: 14.45-15.45Söyleşi: NTV Spor KitabıDüzenleyen: NTV YayınlarıSaat: 16.00-17.00Söyleşi: "Edebiyat...Yaşamak...Yazmak"Konuşmacılar: Ali Ayçil, Sadık Yalsızuçanlar,Yıldız RamazanoğluDüzenleyen: TİMAŞ YAYINLARISaat: 18.30-19.30Atölye Çalışması: "Bir Öykü Kişisinin İki Yazardaki Yolculuğu"Konuşmacılar: Reyhan Yıldırım, Berat AlanyalıDüzenleyen: KANGURU YAYINLARIKARADENİZ SALONUSaat: 12.00-12.45Okuma: "Çocuklar Necdet Neydim ile Buluşuyor"Konuşmacı: Necdet NeydimDüzenleyen: GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞISaat: 13.00-13.45Söyleşi: "Buluşlar"Konuşmacı: Bilgin AdalıDüzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİSaat: 14.00-16.00Sunum: "Yayıncılıkta Yeni Teknolojiler-Adobe Indesign CS4: Dinamik Yayıncılık Platformu"Katılımcılar: Barış Özcan-ADOBE, Özgür Barış Akbayır-3 SİSTEM, Oğuz Kavala-GRAFCAD, Halid Özgür-MEDYASOFTDüzenleyen: TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİSaat: 16.15-19.00Sunum: "Yayıncılıkta Yeni Teknolojiler-Kitap Network: Her Kitap Her Yerde Satılacak"Katılımcılar: Serhat Baysan (Yayıncılar Meslek Birliği), Uğur Tokgöz (Sektörel VB), Serhan Atabaş (Sektörel VB)Düzenleyen: TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİBÜYÜKADA SALONUSaat: 12.15-13.15Söyleşi: "Yunus Emre ve Aşk"Konuşmacı: Faruk DilaverDüzenleyen: EMRE BİLİŞİMSaat: 13.30-14.30Söyleşi: "Ruhsallığın Bilimi"Konuşmacı: A. Cemal GürsoyDüzenleyen: RUH VE MADDE YAYINLARISaat: 14.45-15.45Panel: "Türkiye'deki Çocuk Edebiyatına Bir Bakış"Konuşmacılar: Şebnem Sema Tuncel, Yahya Türkeli, Hasan Güleryüz, Nemika Tuğcu, Ayşe Çekiç YamaçDüzenleyen: EDEBİYATÇILAR DERNEĞİSaat: 16.00-17.00Söyleşi: "Tiyatroda Yazar ile İzleyici İletişimi"Yöneten: Aydın ErgilKonuşmacılar: Yiğit Sertdemir, Cem KenarDüzenleyen: Ekin Yazın DostlarıSaat: 17.15-18.15Söyleşi: "Kıbrıs Türk Şiirinde Aşk ve Ölüm"Konuşmacılar: Fikret Demirağ, Zeki Ali, Ümit İnatçı, M. KansuDüzenleyen: KIBRIS-TÜRK SANATÇI VE YAZARLAR BİRLİĞİSaat: 18.30-19.30Söyleşi: "Felsefi Açıdan Küreselleşme ve İnsan Hakları"Konuşmacı: Ferzan DurulDüzenleyen: PAPATYA YAYINCILIKHEYBELİADA SALONUSaat: 12.15-13.15Panel: "Cafer Hergünsel'in Öykücülüğünde Şiirsel Atmosfer"Konuşmacılar: Arife Kalender, Leyla Şahin, Hüseyin HaydarDüzenleyen: EDEBİYAT-KOOPSaat: 13.30-14.30Söyleşi: "Folklor ve Şiir"Konuşmacılar: İlhan Gülek, Gülsen Tuncer, Ümran SerhanDüzenleyen: TRUVA FOLKLOR ARAŞTIRMALARI DERNEĞİSaat: 14.45-15.45Söyleşi: "Bir BaşkaldırınınAnatomisi Yahut 68 Anaforunun Bugününe"Konuşmacılar: Osman Koca, Metin Ünlü, Fehmi Yakut, Ümit AksoyDüzenleyen: BEYAN YAYINLARISaat: 16.00-17.00Söyleşi: "Nietzsche Bir Nihilist mi Yoksa Bir Put Kırıcı ve Hakikat Arayıcısı Düşünür mü?"Konuşmacı: Yusuf KaplanDüzenleyen: İnsan YayıneviSaat: 17.15-18.15Söyleşi: "Öykü Bir Şenliktir"Konuşmacılar: Hülya Soyşekerci, Seviye Merih, Mine Hoşcan Bilge, Murat Darılmaz, Asya Türkan Coşkun, Mustafa Albayrak, Ali Günay, Ruşen Ergun, Tarık GüneyDüzenleyen: Kanguru YayınlarıSaat: 18.30-19.30Panel: "Şiir Tanımlanabilir mi?"Yöneten: Cenk GündoğduKonuşmacılar: Tozan Alkan, Şeref BilselDüzen: İkaros YayınlarıMARMARA SALONUSaat: 11.30-12.30Söyleşi: Sevim AkDüzenleyen: CAN ÇOCUK YAYINLARISaat: 12.45-13.45Söyleşi: "Como'dan Venedik'e Gezgin Dedektifler"Konuşmacı: Almıla AydınDüzenleyen: ALTIN KİTAPLARSaat:14.00-15.00Şairler Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı AnıyorSaat:14.00-15.00Şairler Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı AnıyorDağlarca etkinliği için TYS'nin konuştuğu şairler:"Şairler Dağlarca'yı anlatıyor"Yöneten: Sennur SezerMehrizat, Nurullah Can, A. Kadir Budak, Fikret Demirağ, Rahmi Emeç, Leyla Şahin, Ertan MısırlıDüzenleyen: TÜYAP-TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASISaat:15.15-16.15Söyleşi: "İlhan Berk'i Anıyoruz"Yöneten: Doğan HızlanKonuşmacılar: Latife Tekin, Oruç Aruoba, Hulki Aktunç, Sina AkyolDüzenleyen: TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİ-TÜYAPSaat: 17: 45-18.45Söyleşi: "Tarihte Bilim"Konuşmacılar: Murat Birdal, İzzettin ÖnderDüzenleyen: EVRENSEL BASIM YAYINKARADENİZ SALONUSaat: 12.00-12.45Okuma: "Çocuklar Aslı Der İle Buluşuyor"Konuşmacı: Aslı DerDüzenleyen: GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞISaat: 13.00-13.45Okuma Saati: "Kış Ülkesi'nden Mutluluk Sokağı'na"Konuşmacı: Ferda İzbudak AkıncıDüzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİSaat: 14.00-14.45Söyleşi: "Venezuela Edebiyatı"Konuşmacı: Luis Britto GarciaDüzenleyen: Venezuela Bolivar Cumhuriyeti BüyükelçiliğiSaat: 15.00-16.00Söyleşi: Fantastik Macera Tom Trueheart"Konuşmacı: Ian BeckDüzenleyen: MAVİBULUT YAYINLARISaat: 17.30-18.30Söyleşi-Sinevizyon: "Can Yücel 'Farzet Hiç Ayrılmadık'"Yöneten: Tevfik TaşKonuşmacılar: Işıl Özgentürk, Aydın Çubukçu, Zeki Coşkun, Su YücelDüzenleyen: TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASIBÜYÜKADA SALONUSaat: 12.00-12.45Panel: "Şeyh Bedrettin'den Sivas Kıyımına Sanatçı Trajedisi"Yöneten: Tamer ErolKonuşmacı: Vecihi TimuroğluDüzenleyen: KRİTİK KİTAPLAR YAYINEVİSaat: 13.00-14.00Söyleşi: "Kuantum Sıçraması Yapın"Konuşmacı: Ferhan EfeçınarDüzenleyen: SİSTEM YAYINCILIKSaat: 14.15-15.15Söyleşi: "Parapsikolojinin Dünü ve Bugünü"Konuşmacı: Tarık ArıkdalDüzenleyen: RUH VE MADDE YAYINLARISaat: 15.30-16.30Söyleşi: "Tasavvufta Sohbet Kültürü"Konuşmacılar: Tuğrul İnançer, Sadık YalsızuçanlarDüzenleyen: SUFİ KİTAPSaat: 16.45-17.45Söyleşi: "Türkiye'de Şiir Dergiciliği"Konuşmacılar: Metin Celal, Adnan Özer, Mehmet Can Doğan, Cenk GündoğduDüzenleyen: HAYAL DERGİSİ YAYINLARIHEYBELİADA SALONUSaat: 12.00-12.45Söyleşi: "Sanatta Post-Modern Kırılmalar"Konuşmacı: Rıfat ŞahinerDüzenleyen: YENİ İNSAN YAYINEVİSaat: 13.00-14.00Söyleşi: "Sokaktan Parlamentoya Özgürlükçü Siyaset"Konuşmacı: Ufuk UrasDüzenleyen: SU YAYINLARISaat: 14.30-15.30Söyleşi: "İstiklal Mahkemelerinden Modern Türkiye'ye Devrim ve Karşı Devrim"Konuşmacı: Ergün AybarsDüzenleyen ZEUS KİTABEVİSaat: 17.15-18.15Söyleşi: "68'den Günümüze Sinema ve Toplumsal Hareketler"Konuşmacı: Metin GönenDüzenleyen: VERSUS KİTAPINTEREXPO SALONUSaat: 12.00-13.30Söyleşi: "Basın Özgürlüğü, TMY 301 ve Tutuklu Gazeteciler"Konuşmacılar: Ragıp Zarakolu, Sebahat Tuncel, Gülseren Yoleri, Necati AbayDüzenleyen: CEYLAN YAYINLARISaat: 14.00-15.00Söyleşi: "Saadet Asrından Damlalar"Konuşmacı: Nihat HatipoğluDüzenleyen: DOĞAN KİTAPSaat: 15.15-16.15Söyleşi: "Aşkın Rengi Siyahtır"Konuşmacılar: Namık Kuyumcu, Pelin Batu, Cezmi ErsözDüzenleyen: İLYA BASIM YAYINSaat: 18.00-19.00DÜNYA KİTAP ÖDÜL TÖRENİMARMARA SALONUSaat: 11.30-12.30Söyleşi: "Bilgin Adalı ile Buluşlar"Konuşmacı: Bilgin AdalıDüzenleyen: CAN ÇOCUK YAYINLARISaat: 12.45-13.45Söyleşi: "Bin Tepenin Hayaleti"Konuşmacı: Nur İçözüDüzenleyen: ALTIN KİTAPLARSaat: 14.00-15.00Çocuk Edebiyatında Öykü (Rıfat Ilgaz Çocuk Edebiyatı Öykü Ödül Töreni)Konuşmacılar: Sedat Sever, Selahattin Dilidüzgün, Zekeriya KayaDüzenleyen: ÇINAR YAYINLARISaat: 15.15-16.45Panel: "Gizli Hazinenin Keşfi Muhammed'ül-Emin"Konuşmacılar: Casim Avcı, Ümit Meriç, Hayrettin KaramanDüzenleyen: HAYY KİTAPSaat: 17.00-18.00Söyleşi: "Sosyal Değişme ve Kadın"Konuşmacılar: Ayşe Böhürler, Nazife Şişman, Ümit MeriçDüzenleyen: TİMAŞ YAYINLARISaat: 18.15-19.15Söyleşi: "1968 Kuşağından Günümüze Akademik Etik Davranışlarda Geriye Gidiş ve Nedenleri: İntihal"Konumacı: Rifat ÇölkesenDüzenleyen: PAPATYA YAYINCILIKKARADENİZ SALONUSaat: 12.00-12.45Okuma: "Gençler Mine Soysal ile Buluşuyor"Konuşmacı: Mine SoysalDüzenleyen: GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞISaat: 14.00-14.45Avrupa Yakası Dizi Film GösterimiDüzenleyen: Plato FilmcilikSaat: 15.15-16.15Söyleşi: "Çizimlerle ve Fıkralarla Nasreddin Hoca"Konuşmacılar: Sennur Sezer, Sefer SelviDüzenleyen: EVRENSEL BASIM YAYIN-TÜYAP ÇOCUK KULÜBÜSaat: 16.30-17.45Panel: "60'lı 70'li Yılların Siyasal, Kültürel Ortamına Müzik Üzerinden Bakış"Yöneten: İlkem BalseçenKonuşmacılar: Burcu Yıldız, Taner Öngür, Murat MeriçDüzenleyen: BOĞAZİÇİ GÖSTERİ SANATLARI TOPLULUĞUSaat: 18.00-19.00Söyleşi: "Türkiye'de 1968"Konuşmacılar: Ergun Aydınoğlu, Ertuğrul Kürkçü, Oğuzhan MüftüoğluDüzenleyen: VERSUS KİTAP-KALKEDON YAYINLARIBÜYÜKADA SALONUSaat: 13.00-14.00Söyleşi: "Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar"Konuşmacılar: Şeminur Topal, Arca AtayDüzenleyen: YENİ İNSAN YAYINEVİSaat: 14.15-15.15Söyleşi: "Türkçe'de Hayyam Rubaileri"Konuşmacı: Yalçın Aydın AyçiçekDüzenleyen: DEMOS YAYINLARISaat: 15.30-16.30Söyleşi: "Belgesel Fotoğrafçılık"Konuşmacı: Özcan YurdalanDüzenleyen: AGORA KİTAPLIĞISaat: 16.45-17.45Söyleşi: "Osmanlı Kültür ve Medeniyetinin Toplumsal Yansımaları"Konuşmacı: Ziya DemirelDüzenleyen: AKÇAĞ BASIM YAYINSaat: 18.00-19.00Söyleşi: Yaratıcı YazarlıkKonuşmacı: Aydın ŞimşekDüzenleyen: KANGURU YAYINLARIHEYBELİADA SALONUSaat: 14.00-15.00Söyleşi: "Felsefe'den Estetiğe"Konuşmacı: Afşar TimuçinDüzenleyen: HAYAL DERGİSİ YAYINLARISaat: 15.15-16.15Söyleşi: "Son Yıl 1938"Konuşmacı: Orhan ÇekiçDüzenleyen: CUMHURİYET KİTAPLARISaat: 16.30-17.30Söyleşi: "68'den Günümüze Sinema ve Toplumsal Hareketler"Konuşmacı: Metin GönenDüzenleyen: VERSUS KİTAPSaat: 17.45-18.45Panel: "Krizler Ülkesi Türkiye"Konuşmacı: Aydemir GülerDüzenleyen: YAZILAMA YAYINEVİINTEREXPO SALONUSaat: 12.15-13.15Panel: "1968'lerden Günümüze Şiirimizin Seyri ve Mehmet H. Doğan"Yöneten: Cenk GündoğduKonuşmacılar: Haydar Ergülen, Orhan Alkaya, Necmiye AlpayDüzenleyen: İKAROS YAYINLARISaat: 13.30-14.30Söyleşi: "78 Kuşağı"Konuşmacılar: Halim Bahadır, Merdan YanardağDüzenleyen: SAY YAYINLARISaat: 14.45-15.45Söyleşi: "68'lerden Günümüze"Konuşmacılar: Türkan Saylan, Türkel MinibaşDüzenleyen: CUMHURİYET KİTAPLARISaat: 16.00-17.00Söyleşi: "İstanbul: Dünü ve Bugünü"Konuşmacılar: Philip Mansel, Murat BelgeDüzenleyen: EVEREST YAYINLARISaat: 17.15-18.15Söyleşi: "Belgesel Fotoğraf, Gerçekçilik ve Etik"Konuşmacı: Özcan YurdalanDüzenleyen: AGORA KİTAPLIĞISaat: 18.30-19.30Şiir-Dinleti: "Abdullah Rıza Ergüven Berfin-Bahar Şiir Etkinlikleri/2008'den 68'e Selam "Yöneten: H. Hüseyin YalvaçKatılımcılar: İdris Atmaca, Mahmut Ayaz, Mahmut Baycan, Veysel Boğatepe, Funda Dane, Gürkal Gençay, Şenel Gökçe, Yılmaz Gruda, Cüneyt Gültakın, Arzu Karadağ, Hüsam Kurt, Sabri Kuşkonmaz, Ali Narçın, Atilla Oğuz, İlyas Orak, Faika Sarp, Hakan Sevin, Hakan Sürsal, Hasan TaşçıDüzenleyen: BERFİN BAHAR DERGİSİMARMARA SALONUSaat: 12.15-13.15Panel: "Marksizmin Güncelliği"Konuşmacılar: Yener Orkunoğlu, Sungur Savran, Sinan Özbek, Örsan ÖymenDüzenleyen: İNSANCIL YAYINLARISaat: 13.30-14.30Söyleşi: "68'den 78'e Toplumsal Mücadele ve Özgürlük"Konumacılar: Celal Başlangıç, Ruşen Çakır, Tahsin Yeşildere, Nimet TanrıkuluDüzenleyen: 78'LİLER DERNEĞİSaat:14.45-15.45Söyleşi: "Bir Masumiyeti Kaybediş Öyküsü"Konuşmacılar: İlyas Başsoy, Emrah Ablak, Tuna KiremitçiDüzenleyen: LİTERATÜR YAYINLARISaat: 16.00-17.00Söyleşi: "Kürdün 68'i, 68'in Kürdü"Konuşmacılar: İsmail Beşikçi, Faik Bulut, Aydın ÇubukçuDüzenleyen: EVRENSEL BASIM YAYIN-TİROJ DERGİSİSaat: 17.15-18.30Söyleşi: "Milliyetçilik, Medya ve Demokrasi"Konuşmacılar: Esra Arsan, Esra Ercan Bilgiç, Fatih Polat, Ahmet TulgarDüzenleyen: EVRENSEL BASIM YAYINKARADENİZ SALONUSaat: 12.00-12.45Okuma: "Gençler Karin Karakaşlı İle Buluşuyor"Konuşmacı: Karin KarakaşlıDüzenleyen: GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞISaat: 13.00-14.45Avrupa Yakası Dizi Film GösterimiDüzenleyen: Plato FilmcilikSaat: 14.00-14.45Okuma SaatiKonuşmacı: Aysel KorkutDüzenleyen: ALTIN KİTAPLARSaat: 15.00-16.00Söyleşi: "1968 Öncesi ve Sonrasında Tiyatro Yayıncılığı ve Tiyatro Eleştirmenliği"Yöneten: Seçkin SelviKonuşmacılar: Yılmaz Onay, Sevgi Sanlı, Hayati AsılyazıcıDüzenleyen: ULUSLARARASI TİYATRO ELEŞTİRMENLERİ BİRLİĞİSaat: 16.15-17.15Söyleşi: "Söyleyecek Sözü Kalanlar"Konuşmacılar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Altan, Ferhat Kentel, Leyla İpekçiDüzenleyen: HAYY KİTAPSaat: 18.30-19.30Dinleti: "45'lik Şarkılar Konseri"Düzenleyen: 45'LİK ŞARKILAR/BOĞAZİÇİ GÖSTERİ SANATLARI TOPLULUĞUBÜYÜKADA SALONUSaat: 12.15-13.15Söyleşi: "Kurtuluş Savaşı Destanı"Konuşmacı: Adil Ali AtalayDüzenleyen: ALEVİ-BEKTAŞİ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFISaat: 13.30-14.30Panel: "68'in 40. Yılında Hikmet Kıvılcımlı ve Gençlik"Konuşmacılar: Haşmet Atahan, Aydın Çubukçu, Ertuğrul KürkçüDüzenleyen: SOSYAL İNSAN YAYINLARISaat: 14.45-15.45Söyleşi: "Sümerlilerde Tufan, Tufanda Türkler"Konuşmacı: Muazzez İlmiye ÇığDüzenleyen: KAYNAK YAYINLARISaat: 16.00-17.00Söyleşi-Sinevizyon: "Batı Doğu'dan Başlar"Konuşmacı: Mebuse TekayDüzenleyen: E YAYINLARISaat: 17.15-18.15Söyleşi: "Temmuz İçin Yaralı Semah: Yangın Şiirleri"Yöneten: Ali MertKonuşmacılar: Kemal Özer, Efe Duyan, Turgay FişekçiDüzenleyen: YORDAM KİTAPSaat: 18.30-19.30Söyleşi: "Alevi Toplumunda 68 Kuşağının Etkileri"Yöneten: Namık Kemal BoyaKonuşmacılar: Rıza Zelyut, Cemil Kılıç, Cemal ŞenerDüzenleyen: ADA BASIM/KARE-ETİK YAYINLARIHEYBELİADA SALONUSaat: 12.15-13.15Panel: "Yazar ile Okur İletişimi"Yöneten: Nükhet KarabacakKonuşmacılar: Hıfzı Topuz, Oya Baydar, Deniz KavukçuoğluDüzenleyen: EKİN YAZIN DOSTLARISaat: 13.30-14.30Söyleşi: "Perakendelerde Diriliği Korumak"Konuşmacı: Servet TopaloğluDüzenleyen: HAYAT YAYINLARISaat: 14.45-15.45Söyleşi: "Filistin'den Şiirler"Konuşmacılar: Metin Cengiz, Yavuz Özdem, Ali Araidy, Mageed Asakly, Hava Pimhas Cohen, Sabina Mosseg, Naim Araidy, Hussein Muhanna, Moaen ShalabiaDüzenleyen: DİGRAF YAYINCILIK-TÜYAPSaat: 16.00-17.00Söyleşi: "68'in 40. Yılında Che Guevara"Konuşmacı: Froilan GonzalezDüzenleyen: KÜBA BÜYÜKELÇİLİĞİSaat: 17.30-18.30Sanat Cephesi Şairleriyle Söyleşi ve Şiir DinletisiYöneten: İsmail HardalKatılımcılar: Refik Uğur, Ragıp Özcan, Sabri Yücel, Ferhat İşlek, Meral Kaşoturacak, İsmail Hardal, Kemal Kök, Nevzat Oğuz, Coşkun İnce, Asım Gönen, Hüseyin GülDüzenleyen: SORUN YAYINLARI KOLEKTİFİSaat: 18.30-20.00Panel: "Sorumluluk Bilinci ve Birlik Kültürü"Yöneten: Sırrı ÖztürkKonuşmacılar: Sırrı Öztürk, Esat Korkmaz, Ahmet CihanDüzenleyen: SORUN YAYINLARI KOLEKTİFİKINALIADA SALONUSaat: 14.00-16.00Eğitim Yayıncıları ToplantısıDüzenleyen: TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİINTEREXPO SALONUSaat: 11.00-11.45Söyleşi: "Hayatı Yönetme Sanatı"Konuşmacı: Muhammed BozdağDüzenleyen: NESİL YAYINLARISaat: 12.00-13.00Söyleşi: "Ergenekon Tertibi"Yöneten: Osman Bilge KurucaKonuşmacılar: Mehmet Bedri Gültekin, Süheyl BatumDüzenleyen: KAYNAK YAYINLARISaat: 13.15-14.15Söyleşi: "İnsan ve Devlet"Konuşmacı: Osman PamukoğluDüzenleyen: İNKILAP KİTABEVİSaat: 14.30-15.30Söyleşi: "Yaşamdan Dakikalar"Konuşmacılar: Hıncal Uluç, Haşmet Babaoğlu, Nebil Özgentürk, Sunay AkınDüzenleyen: TURKUVAZ KİTABEVİSaat: 15.45-16.45Panel: "Çokkültürlülük, Kimlik, Eğitim ve Toplumsal Gerilim"Yöneten: Tevfik TaşKonuşmacılar: Yılmaz Onay, Ali Balkız, Karin Karakaşlı, Nebil ReyhaniDüzenleyen: TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASISaat: 17.00-18.00Söyleşi: "Aşk, Kaybetmek, Bağlanmak"Konuşmacılar: Erol Göka, Mustafa UlusoyDüzenleyen: TİMAŞ YAYINLARISaat: 18.15-19.15Söyleşi: "Bir 68 Efsanesi mi 'Evet İsyan'"Konuşmacı: İsmet ÖzelDüzenleyen: ŞULE YAYINLARIMARMARA SALONUSaat: 12.00-12.50Söyleşi: "Bir Destan Şairi Olarak Nâzım Hikmet"Konuşmacılar: Rüştü Asyalı, Mustafa Şerif OnaranDüzenleyen: HAYAL DERGİSİ YAYINLARISaat: 13.00-14.15Söyleşi: "68'in 40. Yılında Gülünün Solduğu Akşam"Konuşmacılar: Ayşe Sarısayın, Füruzan, Oya Baydar, Ufuk UrasDüzenleyen: CAN SANAT YAYINLARISaat: 14.30-16.00Söyleşi: "68'lilerin Romanı '47'liler'"Konuşmacılar: Füruzan, Sezer Ateş Ayvaz, Deniz Kavukçuoğlu, Haydar ErgülenDüzenleyen: YAPI KREDİ YAYINLARISaat: 16.15-17.30Panel: "1968'in Anlamı"Yöneten: Ercan KarakaşKonuşmacılar: Aydın Cıngı, Deniz Kavukçuoğlu, Hasan Bülent KahramanDüzenleyen: SODEV (SOSYAL DEMOKRASİ VAKFI)Saat: 17.45-18.45Panel: "Hep 68'li Olmak"Yöneten: Enver ErcanKonuşmacılar: Ataol Behramoğlu, Nihat BehramDüzenleyen: TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASISaat: 19.00-20.00Söyleşi: "Hitit Hukuku Belleklerdeki Kayıp"Konuşmacı: Erdal DoğanDüzenleyen: GÜNCEL YAYINCILIKKARADENİZ SALONUSaat: 12.00-13.00Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği Yılın Kitabı 2007 Ödül TöreniDüzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİSaat: 13.15-14.15Panel: "Edebiyatın Çocuğa Bakan Yüzü"Yöneten: Müren BeykanKonuşmacılar: Selim İleri, Sema Kaygusuz, Semih GümüşDüzenleyen: GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞISaat: 14.30-15.30Söyleşi: "Toprağın Altından Kağıdın Üzerine Arkeoloji Yayıncılığı'nda 30 Yıl"Düzenleyen: ARKEOLOJİ SANAT YAYINLARISaat: 15.45-16.45Söyleşi-Dinleti: "Şarkılarla Aşk Okumaları-Atilla Birkiye'nin Son Romanı-Ben Hep Seni Yazdım"Şarkılar: Vedat SakmanŞiir-Metin Okuma: Hakan GerçekDüzenleyen: ÖZGÜR YAYINLARISaat: 17.00-18.00Söyleşi: "Nazım Hikmet ve Aziz Nesin'de 68 Ruhu"Konuşmacılar: Ataol Behramoğlu, Eylem YıldızerDüzenleyen: EVRENSEL BASIM YAYINSaat: 18.15-19.15Söyleşi: "2010'un İstanbul'u"Konuşmacılar: Gürhan Ertür, Fikret Toksöz, Korhan Gümüş, Ahmet KotDüzenleyen: İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ AJANSIBÜYÜKADA SALONUSaat: 11.15-12.00Söyleşi: "19 Mucizesi ve İslami Reform Çalışmaları"Konuşmacı: Edip YükselDüzenleyen: OZAN YAYINCILIKSaat: 12.05-13.00Söyleşi: "68'den Bugüne Türkçemiz"Konuşmacı: Feyza HepçilingirlerDüzenleyen: EVEREST YAYINLARISaat: 13.15-14.15Söyleşi: "Onu Ben Öldürdüm Leonardo"Konuşmacılar: Deniz Kavukçuoğlu, Faruk ŞüyünDüzenleyen: TÜYAPSaat: 14.30-15.30Söyleşi: "Edebiyat Eserlerinin Sinema ve Tiyatroya Uyarlanması"Konuşmacı: Canan TanDüzenleyen: ALTIN KİTAPLARSaat: 15.45-16.45Söyleşi: "68'liler 78'liler"Konuşmacılar: Zeynep Oral, Ali Sirmen, Ümit ZileliDüzenleyen: CUMHURİYETKİTAPLARISaat: 17.00-18.00Panel: "Toplum Gönüllüleri Vakfı ve TUDEM İşbirliğiyle Benim Kütüphanem" ProjesiYöneten: İsa AykanatKonuşmacılar: İbrahim Betil, Aydın İleri, Talat AydilekDüzenleyen: TUDEMSaat: 18.15-19.15Söyleşi: "68'in 40. Yılında Türkiye Nereden Nereye?/68'liler Anlatıyor"Konuşmacılar: Sarp Kuray, Z. Çetiner, Turhan Feyizoğlu, Sönmez Targan, Bedri Baykam F. BabuşDüzenleyen: OZAN YAYINCILIKHEYBELİADA SALONUSaat: 12.00-13.00Söyleşi: "Sosyalist Gerçekçilik ve Sanat"Yöneten: İsmail HardalKonuşmacılar: Babür Pınar, İrfan Ünal, Murat Balkı, İsmail HardalDüzenleyen: SORUN YAYINLARI KOLEKTİFİSaat: 13.15-14.15Söyleşi: "Bedensel ve Ruhsal Sağlık"Konuşmacı: Ender SaraçDüzenleyen: DOĞAN KİTAPSaat: 14.30-15.30Söyleşi: "Yazıyorum Düğüm Daha da Dolanıyor/Şükrü Erbaş İle Şiirde 30 Yıl"Konuşmacılar: Şükrü Erbaş, Aydın ŞimşekDüzenleyen: KANGURU YAYINLARISaat: 15.45-16.45Panel: "Kültürel Zenginliğimiz ve Marksizm Tartışmaları"Yöneten: Sırrı ÖztürkKonuşmacılar: Sırrı Öztürk, Tolga Ersoy, Kerem Atılgan, Cenk AğacabayDüzenleyen: SORUN YAYINLARI KOLEKTİFİSaat: 17.00-18.00Söyleşi: "Türkiye Dilleri ve Edebiyat"Konuşmacılar: Jaklin Çelik, Fahrettin Çiloğlu, Şeyhmus Diken, Aysu Erden, Metin Fındıkçı, Mario LeviDüzenleyen: DÜNYA YAZARLAR BİRLİĞİ PEN TÜRKİYE MERKEZİSaat: 18.15-19.15Söyleşi: "Canlı Gıdalar İle Gelen Sağlık"Konuşmacı: Nevşah FidanDüzenleyen: SİSTEM YAYINCILIKKINALIADA SALONUSaat: 12.00-13.00Söyleşi: "68'den Günümüz'e Küresel Kültür"Konuşmacı: Erdal AtabekDüzenleyen: CUMHURİYET KİTAPLARISaat: 13.15-14.15Söyleşi: "Batı'nın Politikası Hep Aynı: Böl ve Yut"Konuşmacı: Banu AvarDüzenleyen: REMZİ KİTABEVİSaat: 14.30-15.30Söyleşi: "Haluk Gerger'le Son Siyasal Gelişmeler Üzerine"Konuşmacı: Haluk GergerDüzenleyen: CEYLAN YAYINLARISaat: 15.45-16.45Söyleşi: "Habermas'ta Felsefe, Siyaset ve Aydın Kavramı"Konuşmacı: Taner TimurDüzenleyen: YORDAM KİTAPSaat: 17.00-18.00Panel: "Gazeteci ve Edebiyatçıların Gözüyle Bab-ı Âli"Yöneten: Turgay OlcaytoKonuşmacılar: Doğan Hızlan, Adnan Özyalçıner, Demirtaş CeyhunDüzenleyen: TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİSaat: 18.15-19.15Söyleşi: "Cumhuriyet Okurluğu ve CUMOK"Konuşmacı: Namık Kemal BoyaDüzenleyen: CUMOKINTEREXPO SALONUSaat: 12.00-13.00Söyleşi: "Cumhuriyet İnsanı ve 68 Kuşağı"Konuşmacı: Yavuz BahadıroğluDüzenleyen: NESİL YAYINLARISaat: 13.15-14.15Söyleşi: "Bir Ömrün Öteki Hikayesi: Atatürk, Modernizm, Din ve Ahlak"Konuşmacı: Sinan MeydanDüzenleyen: İNKILAP KİTABEVİSaat: 14.30-15.30Söyleşi: "Ergenekon'un İç Yüzü"Konuşmacılar: Bülent Orakoğlu, Şamil TayyarDüzenleyen: TİMAŞ YAYINLARISaat: 15.45-16.45Panel: "Tarihi Dönemlerin Romancısı: Samim Kocagöz"Yöneten: Turhan GünayKonuşmacılar: Şükrü Kocagöz, Hikmet ÇetinkayaDüzenleyen: LİTERATÜR YAYINLARISaat: 17.00-18.00Söyleşi: "Türkiye Nereye Gidiyor?"Konuşmacılar: Tuncay Mollavesioğlu, Merdan YanardağDüzenleyen: SİYAH-BEYAZ KİTAPMARMARA SALONUSaat: 12.00-13.00Söyleşi: "Samsun ÖncesiAtatürk'ün Hazırlıkları"Konuşmacı: Alev CoşkunDüzenleyen: CUMHURİYET KİTAPLARISaat: 13.15-14.15Söyleşi: "Zihnin Şifresi'nden Zihinsel Uyanış'a"Konuşmacı: Ethem KocabaşDüzenleyen: ALTIN KİTAPLARSaat: 14.30-15.30Söyleşi: "Siyah Süt"Konuşmacı: Elif ŞafakDüzenleyen: DOĞAN KİTAPSaat: 15.45-16.45Söyleşi: "Türkiye'de ve Dünyada Derin Devlet Faaliyetleri"Konuşmacılar: Mahir KaynakDüzenleyen: MAVİ AĞAÇ YAYINLARISaat: 17.00-18.00Söyleşi: "AB ve Büyük Ortadoğu Projesi Gölgesinde Kıbrıs"Konuşmacılar: Ferai Tınç, Temel İskit, Mehmet Hasgüler, Başaran Düzgün, Turgut TurhanDüzenleyen: ALFA YAYINLARIKARADENİZ SALONUSaat: 12.00-13.00KYÖD Sanat ÖdülleriNaci Girginsoy Öykü Ödülü: Şakir BalkıRuşen Hakkı Şiir Ödülü: Ruhan OdabaşDüzenleyen: KYÖDSaat: 13.15-14.15Söyleşi: "Orhan Duru 75 Yaşında/Öykü, Bilimkurgu ve Hayalin Boyutları"Yöneten: Doğan HızlanKonuşmacılar: Adnan Özyalçıner, Vivet Kanetti, Zühtü Bayar, Sennur Sezer, Burak FidanDüzenleyen: TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASISaat: 14.30-15.30Söyleşi: "Tiyatro ve 68"Yöneten: Mehmet AtayKonuşmacılar: Zehra İpşiroğlu, Kerem Karaboğa, Fakiye Özsoysal, Levent YılmazDüzenleyen: E YAYINLARISaat: 15.45-16.45Söyleşi-Dinleti: "68'in Şiiri, Şiirin 68'i"Şairler: Refik Durbaş, Egemen Berköz, Özkan Mert, Eray Canberk, Sennur Sezer, Aydın Hatipoğlu, Afşar TimuçinDüzenleyen: TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASISaat: 17.00-18.00Söyleşi: "Kontgerilla'nın Bizden Aldığı Aydınların Anısına"Konuşmacılar: Cengiz Bektaş, Talat Turhan, Tevfik Taş, Semih HiçyılmazDüzenleyen: EVRENSEL BASIM YAYIN-GÜNLÜK EVRENSEL GAZETESİBÜYÜKADA SALONUSaat: 12.00-13.00Söyleşi: "İran'da Kıyamet Senaryoları ve Ömer Hayyam Rubaileri"Konuşmacı: Zübeyir BaturDüzenleyen: KASTAŞ YAYINEVİSaat: 14.30-15.30Söyleşi: "Yeryüzüyle Gökyüzünün İnsan Bedeninde Buluşması"Konuşmacılar: Suna Dumankaya, Frederico CiongoliDüzenleyen: ALFA YAYINLARISaat: 15.45-16.45Söyleşi: "Türkiye'de Demokratikleşme ve Demokrasi Güçlerinin Birliği"Konuşmacılar: Cengiz Güleç, Ender İmrek, Mustafa Sarıkaya, Şebnem Korur FincancıDüzenleyen: TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI-EVRENSEL BASIM YAYINSaat: 17.00-18.00Şiir-Dinletisi: "Birgün Mutlaka"Konuşmacı: Ataol BehramoğluDüzenleyen: CUMHURİYET KİTAPLARIHEYBELİADA SALONUSaat: 12.00-13.00Söyleşi: "Ebeveynin Çocuk Özgüven Gelişimindeki Rolü"Konuşmacı: Zeynep OktuğDüzenleyen: BU YAYINEVİSaat: 13.15-14.15Söyleşi: "Frankfurt 2008'in Ardından: Çocuk-Gençlik Kitapları Alanından İzlenimler"Konuşmacılar: Zehra İpşiroğlu, Necdet Neydim, Nur İçözüDüzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİSaat: 14.30-15.30Söyleşi: "Öğrenen Organizasyon ve Hayatı Yorgun Yaşamayanlar"Konuşmacılar: Evrim Çalkavur, M. Yavuz DurmuşDüzenleyen: REMZİ KİTABEVİSaat: 15.45-16.45Söyleşi: "Ötekilere Ne Oldu?"Konuşmacı: Haluk ŞahinDüzenleyen: SAY YAYINLARISaat: 17.00-18.00Söyleşi: "Küresel Isınmada Son Çağrı (Ekolojik Devrim Mümkün mü?"Konuşmacılar: Ömer Madra, Ümit ŞahinDüzenleyen: AGORA KİTAPLIĞIKINALIADA SALONUSaat: 12.00-13.00Söyleşi: "Norbekov-Kendinizi Yenileyin"Konuşmacı: Mahram SatymbaevaDüzenleyen: SİSTEM YAYINCILIKSaat: 13.15-14.15Buluşma-Söyleşi: "2008'in 68'li Gençleri 1968'in İktisat Fakültesi'ni ve Öğrencilerini Anlatıyor"Düzenleyen: İFMC (İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti)Saat: 14.30-15.30Şiir-Dinleti: "Şiir Her Zaman"Konuşmacılar: Şükrü Erbaş, Aydın Şimşek, Selma Ağabeyoğlu, Şeref Bilsel, Emel İrtem, Tozan Alkan, Zerrin Taşpınar, Betül DündarDüzenleyen: KANGURU YAYINLARISaat: 15.45-16.45Panel: "68'in Kadınları 68'i Anlatıyor"Konuşmacılar: Fatmagül Berktay, Jülide Aral, İnci BeşpınarDüzenleyen: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI MERKEZİSaat: 17.00-18.00Panel: "Küreselleşme ve Emperyalizm"Yöneten: Hayri ErdoğanKonuşmacılar: Erinç Yeldan, Orhan Kurmuş, Sungur SavranDüzenleyen: YORDAM KİTAPSaat: 14.00-16.00Atölye Çalışması: "Origami"Hazırlayan: Nazan TacerDüzenleyen: GÜRER YAYINLARISaat: 11.30-12.30Atölye Çalışması: "Kitaplarla Kanatlanıp Dizelerle Uçuşsam"Konuşmacı: Zübeyde Seven TuranDüzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİSaat: 13.00-14.00Çocuklarla SöyleşiKonuşmacı: Ekrem GüneşDüzenleyen: TUDEMSaat: 14.15-15.15Atölye Çalışması: "Kaç Güneş Var? Bilen Söylesin"Konuşmacılar: Aytül Akal, Mavisel YenerDüzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİSaat: 15.30-16.30Garfiield Çocuk TiyatrosuDüzenleyen: GÜLOĞLU KİTAPÇILIKSaat: 11.30-12.30Nasreddin Hoca ile Gülelim, Düşünelim, EğlenelimMasalcı Abla: Gamze AlıcıDüzenleyen: TİMAŞ ÇOCUKSaat: 13.00-14.00Çocuklarla SöyleşiKonuşmacı: Hamdullah KöseoğluDüzenleyen: TUDEMSaat: 14.15-15.15Söyleşi: "Benim Gözümle"Konuşmacı: Necla Ülkü Kuglin, Yeliz AkınDüzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİSaat: 15.30-16.30Söyleşi: "Bir Masal ya da Öykü Yaratmak"Konuşmacı: Seza Kutlar AksoyDüzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİSaat: 11.30-12.30Söyleşi: "Uzaylı Çocuk Ulya Topkapı Sarayı'nda"Konuşmacı: Nuran TuranDüzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİSaat: 13.00-14.00Çocuklarla Söyleşi: Dağlar Hiç Kaşınmaz mı?Konuşmacılar: Simla Sunay, Serap DeliormanDüzenleyen: TUDEMSaat: 14.15-15.15Atölye Çalışması: "Teptim Tekerlendi, Öptüm Şekerlendi"Konuşmacı: Zehra ÜnüvarDüzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİSaat: 11.30-12.30Çocuklarla Söyleşi: "Masallardaki Gerçekler"Konuşmacı: Ferda İzbudak AkıncıDüzenleyen: TUDEMSaat: 13.00-14.00Okuma ve Resim Etkinliği: "Kedi Kız Minus"Uygulayıcılar: Nilay Yılmaz, Derya Ülker, Sezin ÖzçelikDüzenleyen: ÇINAR YAYINLARISaat: 14.15-15.15Çocuklarla SöyleşiKonuşmacılar: Çiğdem Gündeş, Güldem ŞahanDüzenleyen: TUDEMSaat: 15.30-16.30Atölye Çalışması: "Çizgi Roman Yapalım"Konuşmacılar: Ümit Kireççi, Sabri Ozan SarıDüzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİSaat: 11.30-12.30Çocuklarla Söyleşi: "Nisan Bebekle Hem Eğlenelim, Hem Düşünelim"Konuşmacı: Ayfer Gürdal ÜnalDüzenleyen: TUDEMSaat: 13.00-14.00Çocuklarla Söyleşi: "Kitapların Macerası"Konuşmacı: Miyase SertbarutDüzenleyen: TUDEMSaat: 14.15-15.15Söyleşi: "Her Çocuğun Bir Masalı Vardır"Konuşmacı: Mehmet GülerDüzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİSaat: 15.30-16.30Söyleşi: "Sessiz Kitap"Konuşmacı: Çiğdem GündeşDüzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİSaat: 13.00-14.00Okuma ve Yaratıcı Drama: "Meraklı Bir Balığın Serüvenleri"Konuşmacı: Nilay YılmazDüzenleyen: ÇINAR YAYINLARISaat: 14.15-15.15Atölye ÇalışmasıKonuşmacı: Gülçin AlpögeDüzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİSaat:13.00-15.00Atölye Çalışması:"Origami"Hazırlayan: Nazan TacerDüzenleyen: GÜRER YAYINLARISaat: 15.15-16.15Söyleşi: "Anadolu Binbir Uygarlık, Binbir Öykü"Konuşmacı: Işık SoytürkDüzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİ