'68 ruhu' taşıyan fuar

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece’de, 1-9 Kasım 2008 tarihleri arasında düzenlenecek olan 27'nci İstanbul Kitap Fuarı kapılarını yarın kitapseverlere açacak.
Bu sene “1968: 40 Yıl Önce, 40 Yıl Sonra” temasıyla düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı’na yaklaşık 550 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılacak. Panel, söyleşi, konser, şiir-dinletileri ve çocuk etkinlikleri gibi 282 kültür etkinliğinde ve imza günlerinde 750 yazar okurlarıyla buluşacak.
Bu yılki fuarın onur yazarı ise Füruzan. Fuara 68 hareketinin önemli aktivistlerinden yazar Tarık Ali de konuk olarak gelecek ve 2 Kasım 2008 Pazar günü “Avrupa’da 68 Hareketi” konulu panele konuşmacı olarak katılacak.
Okurlarıyla bir araya gelecek olan Tarık Ali Londra’da yaşıyor ve tarihçi kimliğinin yanı sıra New Left Review dergisinin editörlüğünü de yürütüyor.
Tema çerçevesinde gelecek bir diğer konuk ise Mark Kurlansky. Amerikalı gazeteci-yazar Kurlansky ilk kez İstanbul Kitap Fuarı’nın konuğu olarak geliyor. 68’in 40'ıncı yılı nedeniyle fuarın konuğu olan Mark Kurlansky, 1 Kasım 2008 Cumartesi günü “1968: 40 Yıl Önce 40 Yıl Sonra” panelinde okurlarıyla buluşacak.
Tema kapsamında fuarın diğer önemli ismi ise Che Guevara üzerine yazdığı kitaplarla ve çektiği belgesel filmlerle tanınan Küba’lı yazar Froilan Gonzalez. Gonzalez’in Che Guevara üzerine yazdığı 10’dan fazla kitabı bulunmaktadır.
Latin Amerika’dan fuara gelecek bir diğer önemli isim ise, bu sene ilk kez fuara katılan Venezuella’lı yazar Luis Britto Garcia. Garcia, Venezuella edebiyatı üzerine çalışmalarda bulunuyor ve fuarda bu konuda bir panele konuşmacı olarak katılacak.
Dürzi kökenli, Arapça yazan ve Filistin-İsrail barışında çok etkin bir rol oynayan Filistinli şairler Moaen Shalabia, Naim Aradiy, Agi Mishol, Hava Pimhas Cohen, Mageed Asakly; S. Fischer Vakfı’nın konuğu olarak Almanya’dan Thomas Brüssig, Thomas Glavinic,Avusturya’dan Dimitre Dinev, Romanya’dan Nicolae Breban, Aura Christi ve İngiltere’den çocuk kitabı yazarı Ian Beck fuarın bu seneki konukları arasında yer alıyor..Fuar Programı1 KASIM CUMARTESİ
INTEREXPO SALONU
Saat: 13.00-14.00
Söyleşi: "78 Kuşağı'nın Kimliği"
Konuşmacı: Mustafa Balbay
Düzenleyen: CUMHURİYET KİTAPLARI
Saat: 14.15-15.15
Söyleşi: " Ayrıntıdaki Şeytan"
Konuşmacı: Enver Aysever
Düzenleyen: REMZİ KİTABEVİ
Saat: 15.30-16.45
Söyleşi: "O'nun Sinemaları"
Konuşmacılar: Füruzan, Hülya Avşar, Ziya Öztan, Selim Atakan, Yasemin Yazıcı
Düzenleyen: TÜYAP
Saat: 17.00-18.00
Söyleşi ve Yemek Sunumu
Konuşmacılar: İkbal Gürpınar, Serkan Bozkurt, Nazım Usta, Fatoş Yağcı, Fıstık Ahmet
Düzenleyen: Alfa Yayınları
Saat:18.15-19.15
Söyleşi:"Balkanlar'da Osmanlı'ların Yapılanması"
Konuşmacı: Heath W. Lowry
Düzenleyen: UĞUR YAYINLARI
MARMARA SALONU
Saat: 13.00-14.00
Söyleşi-Sinevizyon: "Binbir Gece Hakikatçi İle Söyleşi"
Konuşmacı: Özcan Yüksek
Düzenleyen: DOĞAN KİTAP
Saat: 14.15-15.15
TUDEM Edebiyat Ödülleri Yarışması Ödül Töreni
Düzenleyen: TUDEM
Saat: 15.30-16.30
Söyleşi: "Edebiyatta Yasaklar"
Konuşmacı: Nedim Gürsel
Düzenleyen: DOĞAN KİTAP
Saat: 16.45-17.45
Panel: "Onat Kutlar Sineması"
Yöneten: Ayla Kanbur
Konuşmacılar: Atilla Dorsay, Burçak Evren, Hülya Uçansu
Düzenleyen: SİYAD (Sinema Yazarları Derneği)
Saat: 18.00-19.00
Söyleşi: "Kozmik Bilim ve Yaşam Enerjisi"
Konuşmacı: Ahmet Maranki
Düzenleyen: Hayat Yayınları
KARADENİZ SALONU
Saat: 13.00-14.00
Söyleşi: "Baba-Oğul 68'i Tartışıyor"
Konuşmacılar: Oral Çalışlar, Reşat Çalışlar
Düzenleyen: GÜNCEL YAYINCILIK
Saat: 14.15-15.15
Cevdet Kudret Ödül Töreni ve Anma
Sunan: Bensu Orhunöz
"Cevdet Kudret'i Üniversite Öğrencileri Anlatıyor"
Katılımcılar: Yedi Meşale Topluluğu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü), Şair Cevdet Kudret (Maltepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü), Cevdet Kudret'in Seçtikleri (Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü)
Düzenleyen: CEVDET KUDRET AİLESİ ve TÜYAP
Saat: 15.30-16.15
Söyleşi: "1968: 40 Yıl Önce,40 Yıl Sonra"
Konuşmacılar: Mark Kurlansky, Oral Çalışlar
Düzenleyen: EVEREST YAYINLARI
Saat: 16.30-17.30
Panel: "68'in 40. Yılında 12 Mart Öyküleri"
Konuşmacılar: Işıl Özgentürk, Hürriyet Yaşar, Deniz Kavukçuoğlu, Aydın Engin, Ertuğrul Kürkçü
Düzenleyen: CAN SANAT YAYINLARI
Saat: 17.45-18.45
Söyleşi: "İkinci Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Yüz Yıllık Koşu"
Konuşmacılar: Emin Karaca, Ufuk Uras, Toktamış Ateş
Düzenleyen: ALTIN KİTAPLAR
BÜYÜKADA SALONU
Saat: 13.00-14.00
Söyleşi: "80. Yılında Gençler Harf Devrimini Anlatıyor"
Yöneten: İlhan Gülek
Konuşmacılar: Bahçeşehir Koleji 12. Sınıf Öğrencileri
Düzenleyen: USTKB (Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Birliği)
Saat: 14.15-15.15
Panel: "Sanat, Siyaset ve Yayın"
Yöneten: Foti Benlisoy
Konuşmacılar: Hasan Bülent Kahraman, Masis Kürkçügil
Düzenleyen: AGORA KİTAPLIĞI
Saat: 15.30-16.30
Söyleşi: "İfade Özgürlüğünün Neresindeyiz?"
Konuşmacılar: Nail Güreli, Orhan Erinç
Düzenleyen: TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ
Saat: 16.45-17.45
Söyleşi: "68'liliğin 40. Yılı"
Konuşmacılar: Sönmez Targan, Gökalp Eren, Haşmet Atahan, Namık Kemal Boya
Düzenleyen: 68'LİLER BİRLİĞİ VAKFI
Saat: 18.00-19.00
Söyleşi: "Basın Yayın Türkçesi mi? Medya Türkilizcesi mi?"
Konuşmacılar: Sevgi Özel, Emin Özdemir, İbrahim Dizman
Düzenleyen: CUMHURİYET KİTAPLARI
HEYBELİADA
Saat: 13.00-14.00
Panel: "TİP'ten 68 Hareketi'ne: Türkiye Solunda Birlik ve Ayrışma"
Yöneten: Yeşim Dinçer
Konuşmacılar: Gökhan Atılgan, Nail Satlıgan, Haluk Yurtsever
Düzenleyen: YORDAM KİTAP
Saat: 14.15-15.15
Panel: "Dil ve Yazım"
Yöneten: Doğan Hızlan
Konuşmacılar: Cevat Çapan, Yüksel Pazarkaya, Sumru Özsoy, Tahsin Yücel
Düzenleyen: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ
Saat: 15.30-16.30
Söyleşi: "Yemek Kitapları Bugün Bize Ne Anlatıyor?"
Konuşmacılar: Zafer Yenal, Nazan Maksudyan, Takuhi Tovmasyan
Düzenleyen: ARAS YAYINLARI
Saat: 16.45-17.45
Söyleşi: "68'in Edebiyatımıza Yansıması"
Konuşmacılar: Adnan Özyalçıner, Üstün Akmen, Gülsüm Cengiz, Yılmaz Onay
Düzenleyen: EVRENSEL BASIM YAYIN-TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI
Saat: 18.00-19.30
Panel: "Sosyal Demokrasi Yazıları"
Konuşmacılar: Aşkın Türeli, Aydın Cıngı, Aziz Konukman, Ercan Karakaş
Düzenleyen: SODEV (SOSYAL DEMOKRASİ VAKFI)
KINALIADA SALONU
Saat: 13.00-14.00
Söyleşi: "Doğu ile Batı'yı Birleştiren Adam: Gazi Mustafa Kemal"
Konuşmacı: Erol Mütercimler
Düzenleyen: EVEREST YAYINLARI
Saat: 14.15-15.15
Panel: "68'den 2008'e Tam Bağımsız Türkiye"
Yöneten: Öner Yağcı
Konuşmacılar: Bertan Onaran, Yılmaz Dikbaş
Düzenleyen: ASYAŞAFAK (BERFİN-BAHAR) YAYINLARI
Saat: 15.30-16.30
Söyleşi: "Dursun Akçam ve Ümit Kaftancıoğlu'nun Yapıtlarında Kuzeydoğu Anadolu Kültürü ve Eleştiri"
Konuşmacılar: Alper Akçam
Düzenleyen: ARKADAŞ YAYINEVİ
Saat: 16.45-17.45
Söyleşi: "Türkiye ve Sorunları"
Konuşmacılar: Eşber Yağmurdereli, Erdoğan Aydın
Düzenleyen: KIRMIZI YAYINLARI
Saat: 18.00-19.00
Söyleşi: "Konuşulmayan Alevilik"
Konuşmacılar: Adil Ali Atalay, Süleyman Diyaroğlu
Düzenleyen: CAN YAYINLARI 2 KASIM PAZAR 2008
INTEREXPO SALONU
12.15-13.15
Söyleşi: "Dünya Şiirini Ne Kadar Tanıyoruz?"
Konuşmacı: Cevat Çapan
Düzenleyen: CUMHURİYET KİTAPLARI
13.30-14.30
Söyleşi: "Gövdesel Zevklerle Beyinsel Zevkler"
Konuşmacı: Çetin Altan
Düzenleyen: İNKILAP KİTABEVİ
Saat: 14.45-15.45
Söyleşi: "Korkunun Getirdikleri ve Götürdükleri"
Konuşmacı: Doğan Cüceloğlu
Düzenleyen: REMZİ KİTABEVİ
Saat: 16.00-17.00
Söyleşi: "Ağrı'nın Derinliğinin Ardından"
Konuşmacı: Ece Temelkuran
Düzenleyen: EVEREST YAYINLARI
Saat: 17.05-18.30
Söyleşi:"Metin Altıok Ağıdı"
Konuşmacılar: Fazıl Say, Ahmet Say, Zeynep Altıok, İbrahim Yazıcı, Can Dündar
Düzenleyen: Evrensel Basım Yayın
Saat: 19.20-20.00
Kardeş Türküler Dinletisi
Düzenleyen: BGST (BOĞAZİÇİ GÖSTERİ SANATLARI TOPLULUĞU)
MARMARA SALONU
Saat: 11.00-12.00
Söyleşi: "Türkiye Nereye Gidiyor?"
Konuşmacılar: Nasuh Mahruki, Gürbüz Evren
Düzenleyen: Güncel Yayıncılık
Saat: 13.30-14.30
Söyleşi: "Almanya ve 68"
Konuşmacılar: E. Sevgi Özdamar, Deniz Kavukçuoğlu
Düzenleyen: TURKUVAZ KİTAP
Saat: 14.45-15.45
Söyleşi: "Ahmet Ümit Yeni Romanı Bab-ı Esrar'ı Anlatıyor"
Konuşmacı: Ahmet Ümit
Düzenleyen: DOĞAN KİTAP
Saat: 16.00-17.00
Panel: "68 ve Türk Sineması"
Yöneten: Necla Algan
Konuşmacılar: Zeynep Tül Akbay Süalp, Zahit Atam, Muzaffer Hiçdurmaz
Düzenleyen: SİYAD (SİNEMA YAZARLARI DERNEĞİ)
Saat: 17.15-18.15
Panel: "2008 Kavşağında Türkiye: AKP Yönetiminde Türkiye Nereye?"
Konuşmacılar: Korkut Boratav, İzettin Önder, E. Ahmet Tonak
Düzenleyen: YORDAM KİTAP
Saat: 18.30-19.30
Söyleşi: "Edebiyat, Emek ve 1 Mayıs"
Konuşmacılar: Deniz Kavukçuoğlu, Tarık Günersel, Latife Tekin, Onur Behramoğlu, Halil İbrahim Özcan
Düzenleyen: DÜNYA YAZARLAR BİRLİĞİ DÜNYA YAZARLAR BİRLİĞİ PEN TÜRKİYE MERKEZİ TÜRKİYE MERKEZİ
KARADENİZ SALONU
Saat: 11.00-12.00
Müzikli-Söyleşili Saydam Gösteri: "Orhan Kural ile Mini Bir Dünya Turu"
Konuşmacı: Orhan Kural
Düzenleyen: GEZGİNLER KULÜBÜ
Saat: 12.15-13.15
Panel: "Rıfat Ilgaz'ın İzinde 25 Yıl"
Konuşmacılar: Faruk Şüyün, Aydın Ilgaz
Düzenleyen: ÇINAR YAYINLARI
Saat: 13.30-14.30
Söyleşi: "Varlık Dergisi 75 Yaşında"
Konuşmacılar: Doğan Hızlan, Selim İleri, Hasan Bülent Kahraman, Filiz Nayır Deniztekin, Enver Ercan
Düzenleyen: VARLIK YAYINLARI
Saat: 14.45-15.45
Söyleşi: "Avrupa'da 1968 Hareketi"
Konuşmacı: Tarıq Ali
Düzenleyen: TÜYAP
Saat: 16.00-17.00
Söyleşi: "Füruzan'ın Öykücülüğü"
Konuşmacılar: Füruzan, Doğan Hızlan, Birsen Ferahlı, Turhan Günay
Düzenleyen: TÜYAP
Saat: 17.15-18.15
Panel: "Dizeler Çocuk Açsın/2009 TUDEM Edebiyat Ödülleri"
Yöneten: Mavisel Yener
Konuşmacılar: Kemal Özer, Mustafa Ruhi Şirin, Ayla Çınaroğlu
Düzenleyen: TUDEM
Saat: 18.30-19.30
Okuma: "Avrupalı Yazarlardan Okuma"
Katılımcı: Richard Gwyn (Galler)
Düzenleyen: LAF (LITERATURE ACROSS FRONTIERS)
BÜYÜKADA SALONU
Saat: 12.00-13.00
Panel: "Çocuk Kitabı Resimlemek Üzerine"
Yöneten: Mine Soysal
Konuşmacılar: Betül Sayın, Mustafa Delioğlu
Düzenleyen: GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI
Saat: 13.15-14.15
Söyleşi: "68'den 2008'e: E Yayınları 40 Yaşında"
Konuşmacılar: Mehmet Atay, Raşit Çavaş, Osman Deniztekin, Nazım Güvenç
Düzenleyen: E YAYINLARI
Saat: 14.30-15.30
Söyleşi: "Füruzan Diye Bir Öykü"
Konuşmacılar: Füruzan, Faruk Şüyün, Cemran Öder
Düzenleyen: DÜNYA KİTAP
Saat: 15.45-16.45
Söyleşi: "Ayla Kutlu 70 Yaşında"
Konuşmacılar: Aytül Akal, Edit Tasnadi, Dilek Direnç, Biray Üstüner
Düzenleyen: BİLGİ YAYINLARI
Saat: 17.00-18.00
Söyleşi: "Bir Devrim Denemesi-Paris 68"
Konuşmacılar: Hıfzı Topuz, Üstün Üstündağ
Düzenleyen: AGORA KİTAPLIĞI
Saat: 18.15-19.30
Panel: "Komünist Manifesto: 160 yıl Öncesi ve Günümüz"
Yöneten: Hayri Erdoğan
Konuşmacılar: Nail Satlıgan, Metin Çulhaoğlu, Ertuğrul Kürkçü, Sungur Savran
Düzenleyen: YORDAM KİTAP
HEYBELİADA
Saat: 12.00-13.00
Söyleşi: "2010'un İstanbul'u 1"
Konuşmacılar: Suay Aksoy, Beral Madra, Garo Mafyan, Ömer Faruk Şerifoğlu
Düzenleyen: İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ AJANSI
Saat: 13.15-14.15
Söyleşi: "68 ve Sonrası Muhalefet, Kamusal Alan ve Yazı"
Konuşmacılar: Sabri Kuşkonmaz, Ayfer Tunç, Zeki Coşkun, Tarık Günersel
Düzenleyen: DÜNYA YAZARLAR BİRLİĞİ PEN TÜRKİYE MERKEZİ
Saat: 14.30-15.30
Söyleşi: "Türk Sinemasında Tarih Yazımı"
Yöneten: Müjde Arslan
Konuşmacılar: Giovanni Scognamillo, Agâh Özgüç
Düzenleyen: AGORA KİTAPLIĞI
Saat: 15.45-16.45
Söyleşi: "Türk Edebiyatında Kurgu-Bir Dünya Kurgulamak"
Konuşmacı: Orkun Uçar
Düzenleyen: ALTIN KİTAPLAR
Saat: 17.00-18.00
Söyleşi: "O An"
Konuşmacı: Oğuz Haksever
Düzenleyen: NTV YAYINLARI
Saat: 18.15-19.15
Söyleşi: "Kontrgerilla'dan Ergenekon'a İç Savaşın Portreleri"
Konuşmacı: Talat Turhan, Orhan Gökdemir
Düzenleyen: GÜNCEL YAYINCILIK
KINALIADA SALONU
Saat: 11.15-12.00
Sunum: "360 Yıllık Bir Öykü Cihan-Nüma"
Konuşmacılar: Bülent Özükan, Orhan Koloğlu, Murat Öneş, Mustafa Kaçar
Düzenleyen: BOYUT YAYIN GRUBU
Saat: 12.15-13.15
Söyleşi: "ABD, AB Emperyalizmi ve Birinci Kurtuluştan İkinci Kurtuluşa Türkiye"
Konuşmacılar: Gürdal Çıngı, Deniz Ankut
Düzenleyen: DERLENİŞ YAYINLARI
Saat: 13.30-14.30
Söyleşi: "68 Hareketi-Kurumsal Demokratikleşme Süreci"
Konuşmacı: Yüksel Pazarkaya
Düzenleyen: TÜYAP
Saat: 14.45-15.45
Söyleşi: "Değişen Dünya ve Öykü"
Konuşmacı: Erendiz Atasü
Düzenleyen: EVEREST YAYINLARI
Saat: 16.00-17.00
Sinevizyon-Söyleşi: "Cahit Tanyol Yahya Kemal'i Anlatıyor"
Konuşmacı: Cahit Tanyol
Düzenleyen: Özgür Yayınları
Saat: 17.15-18.15
Söyleşi: "Siyonizmin Gizli Tarihi"
Konuşmacılar: Peter Edel, Necati Abay
Düzenleyen: CEYLAN YAYINLARI
Saat: 18.30-19.30
Söyleşi: "Hulki Aktunç Türk Edebiyatında 40. Yıl"
Konuşmacılar: Hulki Aktunç, Rıza Kıraç
Düzenleyen: Say Yayınları 3 KASIM PAZARTESİ
INTEREXPO SALONU
Saat: 20.00
27. İstanbul Kitap Fuarı-18. İstanbul Sanat Fuarı Onur Ödülleri Töreni
MARMARA SALONU
Saat: 12.15-13.15
Söyleşi: "Bir Saatte İngilizce'de Tüm Zamanlar"
Konuşmacı: Murat Kurt
Düzenleyen: MK Yayınları
Saat: 13.30-14.30
Söyleşi: "Çocuk, Müzik ve Edebiyat"
Konuşmacı: Anjelika Akbar
Düzenleyen: MANDOLİN YAYINLARI
Saat: 14.45-15.45
Söyleşi: "Çocuk Edebiyatında Yeni Yaklaşımlar"
Konuşmacılar: Yusuf Çotuksöken, Oya Adalı
Düzenleyen: PAPATYA YAYINCILIK
Saat: 16.00-17.00
Söyleşi: "Ailede Sevgi İletişimi"
Konuşmacı: Vehbi Vakkasoğlu
Düzenleyen: NESİL YAYINLARI
Saat: 17.15-18.15
Şiir-Dinleti: "İLESAM Şiir Şöleni"
Düzenleyen: İLESAM
Saat: 18.30-19.30
Panel: "Dâhiler ve Aşkları"
Yöneten: Derya Önder
Konuşmacılar: Altay Öktem, Asuman Susam, Bâki Ayhan T., Hami Çağdaş, küçük İskender, Salih Bolat, Çiğdem Sezer, Özcan Erdoğan
Düzenleyen: İKAROS YAYINLARI
KARADENİZ SALONU
Saat: 12.00-12.45
Okuma: "Çocuklar Gülsevin Kıral ile Buluşuyor"
Konuşmacı: Gülsevin Kıral
Düzenleyen: GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI
Saat: 13.00-14.00
Panel: "Avrupa'da Türk Edebiyatı"
Yöneten: Müge Sökmen
Konuşmacılar: Tuula Kojo (Finlandiya), Petr Kucera (Çek Cumhuriyeti), Hanneke Van Der Heijden (Hollanda), Wolfgang Riemann
Düzenleyen: LAF (LITERATURE ACROSS FRONTIERS)
Saat: 14.15-15.15
Söyleşi:"Genç Alman Yazarlar"
Konuşmacılar: Thomas Brussig, Thomas Glavinic, Dimitrie Dinev
Düzenleyen: S. FİSCHER VAKFI
Saat: 15.30-17.00
Panel: "1968 Öncesi ve Sonrasında Tiyatro"
Yöneten: Hasan Anamur
Konuşmacılar: Yıldız Kenter, Beklan Algan, Erol Keskin, Atila Alpöge
Düzenleyen: ULUSLARARASI TİYATRO ELEŞTİRMENLERİ BİRLİĞİ
Saat: 17.15-18.15
Söyleşi: "Kadın Sorununun Neresindeyiz?"
Konuşmacı: Server Tanilli
Düzenleyen: TÜYAP
Saat: 18.30-19.30
Avrupa Yakası Dizi Film Gösterimi
Düzenleyen: Plato Filmcilik
BÜYÜKADA SALONU
Saat: 12.15-13.15
Panel: "İkinci Yeni Şiiri'nin Sonraki Dönem Şairleri ve Günümüz Şiiri Üzerindeki Etkileri"
Konuşmacılar: Alaattin Karaca, Bâki Ayhan T., Orhan Kahyaoğlu, Şeref Bilsel
Düzenleyen: İKAROS YAYINLARI
Saat: 13.30-14.30
Söyleşi: "Şiir Yaşamın İçinde"
Konuşmacılar: Tansu Akerman, Nusret Karaca
Düzenleyen: CEMAL SÜREYA KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ
Saat: 14.45-15.45
Söyleşi:"Şiirini Kaybeden Var mı?"
Konuşmacılar: Aytül Akal, Mavisel Yener
Düzenleyen: UÇANBALIK YAYINLARI
Saat: 17.15-18.30
Şiir-Dinletisi: "Hayatı Şiirle Anlamak"
Katılımcılar: Bayram Balcı, Zeynep Aliye, Metin Cengiz, Arzu Karadağ, Bilal Kayabay, Gökhan Cengizhan, Oya Uysal, Halil İbrahim Özcan, Nur Saka,Tekin Gönenç, Halide Yıldırım, Arzu K. Ayçiçek
Düzenleyen: Edebiyatçılar Derneği
HEYBELİADA SALONU
Saat: 12.00-13.15
Söyleşi: "İnsan Sağlığında Su ve Tuzun Mucizesi"
Konuşmacı: Yücel Aydemir
Düzenleyen: ROYC YAYINLARI
Saat: 13.30-14.30
Söyleşi: "Düello'nun Tarihi"
Konuşmacı: Kanşaubiy Miziev
Düzenleyen: Rusya Yayıncılar Birliği/Moskova Kitap Fuarı ve YGS YAYINEVİ
Saat:14.45-15.45
Panel:"68 Öncesi ve Sonrası Çevirmen Hakları ve Sorumlulukları"
Yöneten: Işıl Bengi
Konuşmacılar: Mahir Boyacıoğlu, Turgut Ağar, Sakine Eruz, Erkan Altınsoy
Düzenleyen: ÇEVİRİ DERNEĞİ
Saat: 16.00-17.00
Söyleşi: "Alternatif Şifa Teknikleri"
Konuşmacı: K. Levent Kosova
Düzenleyen: RUH VE MADDE YAYINLARI
Saat: 17.15-18.15
Panel: "Enver Gökçe'nin Şiir Üzerine Düşünceleri"
Konuşmacılar: Gülcemal Durdu, Leyla Şahin, Afşar Timuçin, Ahmet Özer
Düzenleyen: EDEBİYATÇILAR-KOOP 4 KASIM SALI 2008
İNTEREXPO
Saat: 13.00-13.45
Atölye Çalışması: "Nasıl Bina, Nasıl Biri?"
Hazırlayan: Simla Sunay
Düzenleyen: Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği
Saat: 14.00-15.00
Atölye Çalışması: "İstanbul'un Çocuk Planı"
Hazırlayan: Simla Sunay
Düzenleyen: Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği
Saat:15.30-16.30
Panel:"Transfobi"
Yöneten: Eren Keskin
Konuşmacılar: Fatma Karakaş, Sibel Mercan, Demet Demir, Belgin Çevik
Düzenleyen: GÖZALTINDA CİNSEL TACİZ VE TECAVÜZE KARŞI HUKUKİ YARDIM BÜROSU
MARMARA SALONU
Saat: 12.15-13.15
Söyleşi: "Ben Ötesi Psikoloji ve Tasavvuf"
Konuşmacı: Mustafa Merter
Düzenleyen: KAKNÜS YAYINLARI
Saat: 13.30-14.30
Söyleşi: "Mehmet H. Doğan, Fethi Naci ve Edebiyat Eleştirimiz"
Yöneten: Ahmet Yıldız
Konuşmacılar: Ergin Yıldızoğlu, Kaan Arslanoğlu, Nihat Ateş
Düzenleyen: KRİTİK KİTAPLAR YAYINEVİ
Saat: 14.45-15.45
Söyleşi: NTV Spor Kitabı
Düzenleyen: NTV Yayınları
Saat: 16.00-17.00
Söyleşi: "Edebiyat...Yaşamak...Yazmak"
Konuşmacılar: Ali Ayçil, Sadık Yalsızuçanlar,Yıldız Ramazanoğlu
Düzenleyen: TİMAŞ YAYINLARI
Saat: 18.30-19.30
Atölye Çalışması: "Bir Öykü Kişisinin İki Yazardaki Yolculuğu"
Konuşmacılar: Reyhan Yıldırım, Berat Alanyalı
Düzenleyen: KANGURU YAYINLARI
KARADENİZ SALONU
Saat: 12.00-12.45
Okuma: "Çocuklar Necdet Neydim ile Buluşuyor"
Konuşmacı: Necdet Neydim
Düzenleyen: GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI
Saat: 13.00-13.45
Söyleşi: "Buluşlar"
Konuşmacı: Bilgin Adalı
Düzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİ
Saat: 14.00-16.00
Sunum: "Yayıncılıkta Yeni Teknolojiler-Adobe Indesign CS4: Dinamik Yayıncılık Platformu"
Katılımcılar: Barış Özcan-ADOBE, Özgür Barış Akbayır-3 SİSTEM, Oğuz Kavala-GRAFCAD, Halid Özgür-MEDYASOFT
Düzenleyen: TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİ
Saat: 16.15-19.00
Sunum: "Yayıncılıkta Yeni Teknolojiler-Kitap Network: Her Kitap Her Yerde Satılacak"
Katılımcılar: Serhat Baysan (Yayıncılar Meslek Birliği), Uğur Tokgöz (Sektörel VB), Serhan Atabaş (Sektörel VB)
Düzenleyen: TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİ
BÜYÜKADA SALONU
Saat: 12.15-13.15
Söyleşi: "Yunus Emre ve Aşk"
Konuşmacı: Faruk Dilaver
Düzenleyen: EMRE BİLİŞİM
Saat: 13.30-14.30
Söyleşi: "Ruhsallığın Bilimi"
Konuşmacı: A. Cemal Gürsoy
Düzenleyen: RUH VE MADDE YAYINLARI
Saat: 14.45-15.45
Panel: "Türkiye'deki Çocuk Edebiyatına Bir Bakış"
Konuşmacılar: Şebnem Sema Tuncel, Yahya Türkeli, Hasan Güleryüz, Nemika Tuğcu, Ayşe Çekiç Yamaç
Düzenleyen: EDEBİYATÇILAR DERNEĞİ
Saat: 16.00-17.00
Söyleşi: "Tiyatroda Yazar ile İzleyici İletişimi"
Yöneten: Aydın Ergil
Konuşmacılar: Yiğit Sertdemir, Cem Kenar
Düzenleyen: Ekin Yazın Dostları
Saat: 17.15-18.15
Söyleşi: "Kıbrıs Türk Şiirinde Aşk ve Ölüm"
Konuşmacılar: Fikret Demirağ, Zeki Ali, Ümit İnatçı, M. Kansu
Düzenleyen: KIBRIS-TÜRK SANATÇI VE YAZARLAR BİRLİĞİ
Saat: 18.30-19.30
Söyleşi: "Felsefi Açıdan Küreselleşme ve İnsan Hakları"
Konuşmacı: Ferzan Durul
Düzenleyen: PAPATYA YAYINCILIK
HEYBELİADA SALONU
Saat: 12.15-13.15
Panel: "Cafer Hergünsel'in Öykücülüğünde Şiirsel Atmosfer"
Konuşmacılar: Arife Kalender, Leyla Şahin, Hüseyin Haydar
Düzenleyen: EDEBİYAT-KOOP
Saat: 13.30-14.30
Söyleşi: "Folklor ve Şiir"
Konuşmacılar: İlhan Gülek, Gülsen Tuncer, Ümran Serhan
Düzenleyen: TRUVA FOLKLOR ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ
Saat: 14.45-15.45
Söyleşi: "Bir Başkaldırının
Anatomisi Yahut 68 Anaforunun Bugününe"
Konuşmacılar: Osman Koca, Metin Ünlü, Fehmi Yakut, Ümit Aksoy
Düzenleyen: BEYAN YAYINLARI
Saat: 16.00-17.00
Söyleşi: "Nietzsche Bir Nihilist mi Yoksa Bir Put Kırıcı ve Hakikat Arayıcısı Düşünür mü?"
Konuşmacı: Yusuf Kaplan
Düzenleyen: İnsan Yayınevi
Saat: 17.15-18.15
Söyleşi: "Öykü Bir Şenliktir"
Konuşmacılar: Hülya Soyşekerci, Seviye Merih, Mine Hoşcan Bilge, Murat Darılmaz, Asya Türkan Coşkun, Mustafa Albayrak, Ali Günay, Ruşen Ergun, Tarık Güney
Düzenleyen: Kanguru Yayınları
Saat: 18.30-19.30
Panel: "Şiir Tanımlanabilir mi?"
Yöneten: Cenk Gündoğdu
Konuşmacılar: Tozan Alkan, Şeref Bilsel
Düzen: İkaros Yayınları 5 KASIM ÇARŞAMBA 2008
MARMARA SALONU
Saat: 11.30-12.30
Söyleşi: Sevim Ak
Düzenleyen: CAN ÇOCUK YAYINLARI
Saat: 12.45-13.45
Söyleşi: "Como'dan Venedik'e Gezgin Dedektifler"
Konuşmacı: Almıla Aydın
Düzenleyen: ALTIN KİTAPLAR
Saat:14.00-15.00
Şairler Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı Anıyor
Saat:14.00-15.00
Şairler Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı Anıyor
Dağlarca etkinliği için TYS'nin konuştuğu şairler:
"Şairler Dağlarca'yı anlatıyor"
Yöneten: Sennur Sezer
Mehrizat, Nurullah Can, A. Kadir Budak, Fikret Demirağ, Rahmi Emeç, Leyla Şahin, Ertan Mısırlı
Düzenleyen: TÜYAP-TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI
Saat:15.15-16.15
Söyleşi: "İlhan Berk'i Anıyoruz"
Yöneten: Doğan Hızlan
Konuşmacılar: Latife Tekin, Oruç Aruoba, Hulki Aktunç, Sina Akyol
Düzenleyen: TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİ-TÜYAP
Saat: 17: 45-18.45
Söyleşi: "Tarihte Bilim"
Konuşmacılar: Murat Birdal, İzzettin Önder
Düzenleyen: EVRENSEL BASIM YAYIN
KARADENİZ SALONU
Saat: 12.00-12.45
Okuma: "Çocuklar Aslı Der İle Buluşuyor"
Konuşmacı: Aslı Der
Düzenleyen: GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI
Saat: 13.00-13.45
Okuma Saati: "Kış Ülkesi'nden Mutluluk Sokağı'na"
Konuşmacı: Ferda İzbudak Akıncı
Düzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİ
Saat: 14.00-14.45
Söyleşi: "Venezuela Edebiyatı"
Konuşmacı: Luis Britto Garcia
Düzenleyen: Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Büyükelçiliği
Saat: 15.00-16.00
Söyleşi: Fantastik Macera Tom Trueheart"
Konuşmacı: Ian Beck
Düzenleyen: MAVİBULUT YAYINLARI
Saat: 17.30-18.30
Söyleşi-Sinevizyon: "Can Yücel 'Farzet Hiç Ayrılmadık'"
Yöneten: Tevfik Taş
Konuşmacılar: Işıl Özgentürk, Aydın Çubukçu, Zeki Coşkun, Su Yücel
Düzenleyen: TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI
BÜYÜKADA SALONU
Saat: 12.00-12.45
Panel: "Şeyh Bedrettin'den Sivas Kıyımına Sanatçı Trajedisi"
Yöneten: Tamer Erol
Konuşmacı: Vecihi Timuroğlu
Düzenleyen: KRİTİK KİTAPLAR YAYINEVİ
Saat: 13.00-14.00
Söyleşi: "Kuantum Sıçraması Yapın"
Konuşmacı: Ferhan Efeçınar
Düzenleyen: SİSTEM YAYINCILIK
Saat: 14.15-15.15
Söyleşi: "Parapsikolojinin Dünü ve Bugünü"
Konuşmacı: Tarık Arıkdal
Düzenleyen: RUH VE MADDE YAYINLARI
Saat: 15.30-16.30
Söyleşi: "Tasavvufta Sohbet Kültürü"
Konuşmacılar: Tuğrul İnançer, Sadık Yalsızuçanlar
Düzenleyen: SUFİ KİTAP
Saat: 16.45-17.45
Söyleşi: "Türkiye'de Şiir Dergiciliği"
Konuşmacılar: Metin Celal, Adnan Özer, Mehmet Can Doğan, Cenk Gündoğdu
Düzenleyen: HAYAL DERGİSİ YAYINLARI
HEYBELİADA SALONU
Saat: 12.00-12.45
Söyleşi: "Sanatta Post-Modern Kırılmalar"
Konuşmacı: Rıfat Şahiner
Düzenleyen: YENİ İNSAN YAYINEVİ
Saat: 13.00-14.00
Söyleşi: "Sokaktan Parlamentoya Özgürlükçü Siyaset"
Konuşmacı: Ufuk Uras
Düzenleyen: SU YAYINLARI
Saat: 14.30-15.30
Söyleşi: "İstiklal Mahkemelerinden Modern Türkiye'ye Devrim ve Karşı Devrim"
Konuşmacı: Ergün Aybars
Düzenleyen ZEUS KİTABEVİ
Saat: 17.15-18.15
Söyleşi: "68'den Günümüze Sinema ve Toplumsal Hareketler"
Konuşmacı: Metin Gönen
Düzenleyen: VERSUS KİTAP 6 KASIM PERŞEMBE 2008
INTEREXPO SALONU
Saat: 12.00-13.30
Söyleşi: "Basın Özgürlüğü, TMY 301 ve Tutuklu Gazeteciler"
Konuşmacılar: Ragıp Zarakolu, Sebahat Tuncel, Gülseren Yoleri, Necati Abay
Düzenleyen: CEYLAN YAYINLARI
Saat: 14.00-15.00
Söyleşi: "Saadet Asrından Damlalar"
Konuşmacı: Nihat Hatipoğlu
Düzenleyen: DOĞAN KİTAP
Saat: 15.15-16.15
Söyleşi: "Aşkın Rengi Siyahtır"
Konuşmacılar: Namık Kuyumcu, Pelin Batu, Cezmi Ersöz
Düzenleyen: İLYA BASIM YAYIN
Saat: 18.00-19.00
DÜNYA KİTAP ÖDÜL TÖRENİ
MARMARA SALONU
Saat: 11.30-12.30
Söyleşi: "Bilgin Adalı ile Buluşlar"
Konuşmacı: Bilgin Adalı
Düzenleyen: CAN ÇOCUK YAYINLARI
Saat: 12.45-13.45
Söyleşi: "Bin Tepenin Hayaleti"
Konuşmacı: Nur İçözü
Düzenleyen: ALTIN KİTAPLAR
Saat: 14.00-15.00
Çocuk Edebiyatında Öykü (Rıfat Ilgaz Çocuk Edebiyatı Öykü Ödül Töreni)
Konuşmacılar: Sedat Sever, Selahattin Dilidüzgün, Zekeriya Kaya
Düzenleyen: ÇINAR YAYINLARI
Saat: 15.15-16.45
Panel: "Gizli Hazinenin Keşfi Muhammed'ül-Emin"
Konuşmacılar: Casim Avcı, Ümit Meriç, Hayrettin Karaman
Düzenleyen: HAYY KİTAP
Saat: 17.00-18.00
Söyleşi: "Sosyal Değişme ve Kadın"
Konuşmacılar: Ayşe Böhürler, Nazife Şişman, Ümit Meriç
Düzenleyen: TİMAŞ YAYINLARI
Saat: 18.15-19.15
Söyleşi: "1968 Kuşağından Günümüze Akademik Etik Davranışlarda Geriye Gidiş ve Nedenleri: İntihal"
Konumacı: Rifat Çölkesen
Düzenleyen: PAPATYA YAYINCILIK
KARADENİZ SALONU
Saat: 12.00-12.45
Okuma: "Gençler Mine Soysal ile Buluşuyor"
Konuşmacı: Mine Soysal
Düzenleyen: GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI
Saat: 14.00-14.45
Avrupa Yakası Dizi Film Gösterimi
Düzenleyen: Plato Filmcilik
Saat: 15.15-16.15
Söyleşi: "Çizimlerle ve Fıkralarla Nasreddin Hoca"
Konuşmacılar: Sennur Sezer, Sefer Selvi
Düzenleyen: EVRENSEL BASIM YAYIN-TÜYAP ÇOCUK KULÜBÜ
Saat: 16.30-17.45
Panel: "60'lı 70'li Yılların Siyasal, Kültürel Ortamına Müzik Üzerinden Bakış"
Yöneten: İlkem Balseçen
Konuşmacılar: Burcu Yıldız, Taner Öngür, Murat Meriç
Düzenleyen: BOĞAZİÇİ GÖSTERİ SANATLARI TOPLULUĞU
Saat: 18.00-19.00
Söyleşi: "Türkiye'de 1968"
Konuşmacılar: Ergun Aydınoğlu, Ertuğrul Kürkçü, Oğuzhan Müftüoğlu
Düzenleyen: VERSUS KİTAP-KALKEDON YAYINLARI
BÜYÜKADA SALONU
Saat: 13.00-14.00
Söyleşi: "Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar"
Konuşmacılar: Şeminur Topal, Arca Atay
Düzenleyen: YENİ İNSAN YAYINEVİ
Saat: 14.15-15.15
Söyleşi: "Türkçe'de Hayyam Rubaileri"
Konuşmacı: Yalçın Aydın Ayçiçek
Düzenleyen: DEMOS YAYINLARI
Saat: 15.30-16.30
Söyleşi: "Belgesel Fotoğrafçılık"
Konuşmacı: Özcan Yurdalan
Düzenleyen: AGORA KİTAPLIĞI
Saat: 16.45-17.45
Söyleşi: "Osmanlı Kültür ve Medeniyetinin Toplumsal Yansımaları"
Konuşmacı: Ziya Demirel
Düzenleyen: AKÇAĞ BASIM YAYIN
Saat: 18.00-19.00
Söyleşi: Yaratıcı Yazarlık
Konuşmacı: Aydın Şimşek
Düzenleyen: KANGURU YAYINLARI
HEYBELİADA SALONU
Saat: 14.00-15.00
Söyleşi: "Felsefe'den Estetiğe"
Konuşmacı: Afşar Timuçin
Düzenleyen: HAYAL DERGİSİ YAYINLARI
Saat: 15.15-16.15
Söyleşi: "Son Yıl 1938"
Konuşmacı: Orhan Çekiç
Düzenleyen: CUMHURİYET KİTAPLARI
Saat: 16.30-17.30
Söyleşi: "68'den Günümüze Sinema ve Toplumsal Hareketler"
Konuşmacı: Metin Gönen
Düzenleyen: VERSUS KİTAP
Saat: 17.45-18.45
Panel: "Krizler Ülkesi Türkiye"
Konuşmacı: Aydemir Güler
Düzenleyen: YAZILAMA YAYINEVİ 7 KASIM CUMA 2008
INTEREXPO SALONU
Saat: 12.15-13.15
Panel: "1968'lerden Günümüze Şiirimizin Seyri ve Mehmet H. Doğan"
Yöneten: Cenk Gündoğdu
Konuşmacılar: Haydar Ergülen, Orhan Alkaya, Necmiye Alpay
Düzenleyen: İKAROS YAYINLARI
Saat: 13.30-14.30
Söyleşi: "78 Kuşağı"
Konuşmacılar: Halim Bahadır, Merdan Yanardağ
Düzenleyen: SAY YAYINLARI
Saat: 14.45-15.45
Söyleşi: "68'lerden Günümüze"
Konuşmacılar: Türkan Saylan, Türkel Minibaş
Düzenleyen: CUMHURİYET KİTAPLARI
Saat: 16.00-17.00
Söyleşi: "İstanbul: Dünü ve Bugünü"
Konuşmacılar: Philip Mansel, Murat Belge
Düzenleyen: EVEREST YAYINLARI
Saat: 17.15-18.15
Söyleşi: "Belgesel Fotoğraf, Gerçekçilik ve Etik"
Konuşmacı: Özcan Yurdalan
Düzenleyen: AGORA KİTAPLIĞI
Saat: 18.30-19.30
Şiir-Dinleti: "Abdullah Rıza Ergüven Berfin-Bahar Şiir Etkinlikleri/2008'den 68'e Selam "
Yöneten: H. Hüseyin Yalvaç
Katılımcılar: İdris Atmaca, Mahmut Ayaz, Mahmut Baycan, Veysel Boğatepe, Funda Dane, Gürkal Gençay, Şenel Gökçe, Yılmaz Gruda, Cüneyt Gültakın, Arzu Karadağ, Hüsam Kurt, Sabri Kuşkonmaz, Ali Narçın, Atilla Oğuz, İlyas Orak, Faika Sarp, Hakan Sevin, Hakan Sürsal, Hasan Taşçı
Düzenleyen: BERFİN BAHAR DERGİSİ
MARMARA SALONU
Saat: 12.15-13.15
Panel: "Marksizmin Güncelliği"
Konuşmacılar: Yener Orkunoğlu, Sungur Savran, Sinan Özbek, Örsan Öymen
Düzenleyen: İNSANCIL YAYINLARI
Saat: 13.30-14.30
Söyleşi: "68'den 78'e Toplumsal Mücadele ve Özgürlük"
Konumacılar: Celal Başlangıç, Ruşen Çakır, Tahsin Yeşildere, Nimet Tanrıkulu
Düzenleyen: 78'LİLER DERNEĞİ
Saat:14.45-15.45
Söyleşi: "Bir Masumiyeti Kaybediş Öyküsü"
Konuşmacılar: İlyas Başsoy, Emrah Ablak, Tuna Kiremitçi
Düzenleyen: LİTERATÜR YAYINLARI
Saat: 16.00-17.00
Söyleşi: "Kürdün 68'i, 68'in Kürdü"
Konuşmacılar: İsmail Beşikçi, Faik Bulut, Aydın Çubukçu
Düzenleyen: EVRENSEL BASIM YAYIN-TİROJ DERGİSİ
Saat: 17.15-18.30
Söyleşi: "Milliyetçilik, Medya ve Demokrasi"
Konuşmacılar: Esra Arsan, Esra Ercan Bilgiç, Fatih Polat, Ahmet Tulgar
Düzenleyen: EVRENSEL BASIM YAYIN
KARADENİZ SALONU
Saat: 12.00-12.45
Okuma: "Gençler Karin Karakaşlı İle Buluşuyor"
Konuşmacı: Karin Karakaşlı
Düzenleyen: GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI
Saat: 13.00-14.45
Avrupa Yakası Dizi Film Gösterimi
Düzenleyen: Plato Filmcilik
Saat: 14.00-14.45
Okuma Saati
Konuşmacı: Aysel Korkut
Düzenleyen: ALTIN KİTAPLAR
Saat: 15.00-16.00
Söyleşi: "1968 Öncesi ve Sonrasında Tiyatro Yayıncılığı ve Tiyatro Eleştirmenliği"
Yöneten: Seçkin Selvi
Konuşmacılar: Yılmaz Onay, Sevgi Sanlı, Hayati Asılyazıcı
Düzenleyen: ULUSLARARASI TİYATRO ELEŞTİRMENLERİ BİRLİĞİ
Saat: 16.15-17.15
Söyleşi: "Söyleyecek Sözü Kalanlar"
Konuşmacılar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Altan, Ferhat Kentel, Leyla İpekçi
Düzenleyen: HAYY KİTAP
Saat: 18.30-19.30
Dinleti: "45'lik Şarkılar Konseri"
Düzenleyen: 45'LİK ŞARKILAR/BOĞAZİÇİ GÖSTERİ SANATLARI TOPLULUĞU
BÜYÜKADA SALONU
Saat: 12.15-13.15
Söyleşi: "Kurtuluş Savaşı Destanı"
Konuşmacı: Adil Ali Atalay
Düzenleyen: ALEVİ-BEKTAŞİ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
Saat: 13.30-14.30
Panel: "68'in 40. Yılında Hikmet Kıvılcımlı ve Gençlik"
Konuşmacılar: Haşmet Atahan, Aydın Çubukçu, Ertuğrul Kürkçü
Düzenleyen: SOSYAL İNSAN YAYINLARI
Saat: 14.45-15.45
Söyleşi: "Sümerlilerde Tufan, Tufanda Türkler"
Konuşmacı: Muazzez İlmiye Çığ
Düzenleyen: KAYNAK YAYINLARI
Saat: 16.00-17.00
Söyleşi-Sinevizyon: "Batı Doğu'dan Başlar"
Konuşmacı: Mebuse Tekay
Düzenleyen: E YAYINLARI
Saat: 17.15-18.15
Söyleşi: "Temmuz İçin Yaralı Semah: Yangın Şiirleri"
Yöneten: Ali Mert
Konuşmacılar: Kemal Özer, Efe Duyan, Turgay Fişekçi
Düzenleyen: YORDAM KİTAP
Saat: 18.30-19.30
Söyleşi: "Alevi Toplumunda 68 Kuşağının Etkileri"
Yöneten: Namık Kemal Boya
Konuşmacılar: Rıza Zelyut, Cemil Kılıç, Cemal Şener
Düzenleyen: ADA BASIM/
KARE-ETİK YAYINLARI
HEYBELİADA SALONU
Saat: 12.15-13.15
Panel: "Yazar ile Okur İletişimi"
Yöneten: Nükhet Karabacak
Konuşmacılar: Hıfzı Topuz, Oya Baydar, Deniz Kavukçuoğlu
Düzenleyen: EKİN YAZIN DOSTLARI
Saat: 13.30-14.30
Söyleşi: "Perakendelerde Diriliği Korumak"
Konuşmacı: Servet Topaloğlu
Düzenleyen: HAYAT YAYINLARI
Saat: 14.45-15.45
Söyleşi: "Filistin'den Şiirler"
Konuşmacılar: Metin Cengiz, Yavuz Özdem, Ali Araidy, Mageed Asakly, Hava Pimhas Cohen, Sabina Mosseg, Naim Araidy, Hussein Muhanna, Moaen Shalabia
Düzenleyen: DİGRAF YAYINCILIK-TÜYAP
Saat: 16.00-17.00
Söyleşi: "68'in 40. Yılında Che Guevara"
Konuşmacı: Froilan Gonzalez
Düzenleyen: KÜBA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Saat: 17.30-18.30
Sanat Cephesi Şairleriyle Söyleşi ve Şiir Dinletisi
Yöneten: İsmail Hardal
Katılımcılar: Refik Uğur, Ragıp Özcan, Sabri Yücel, Ferhat İşlek, Meral Kaşoturacak, İsmail Hardal, Kemal Kök, Nevzat Oğuz, Coşkun İnce, Asım Gönen, Hüseyin Gül
Düzenleyen: SORUN YAYINLARI KOLEKTİFİ
Saat: 18.30-20.00
Panel: "Sorumluluk Bilinci ve Birlik Kültürü"
Yöneten: Sırrı Öztürk
Konuşmacılar: Sırrı Öztürk, Esat Korkmaz, Ahmet Cihan
Düzenleyen: SORUN YAYINLARI KOLEKTİFİ
KINALIADA SALONU
Saat: 14.00-16.00
Eğitim Yayıncıları Toplantısı
Düzenleyen: TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİ 8 KASIM CUMARTESİ 2008
INTEREXPO SALONU
Saat: 11.00-11.45
Söyleşi: "Hayatı Yönetme Sanatı"
Konuşmacı: Muhammed Bozdağ
Düzenleyen: NESİL YAYINLARI
Saat: 12.00-13.00
Söyleşi: "Ergenekon Tertibi"
Yöneten: Osman Bilge Kuruca
Konuşmacılar: Mehmet Bedri Gültekin, Süheyl Batum
Düzenleyen: KAYNAK YAYINLARI
Saat: 13.15-14.15
Söyleşi: "İnsan ve Devlet"
Konuşmacı: Osman Pamukoğlu
Düzenleyen: İNKILAP KİTABEVİ
Saat: 14.30-15.30
Söyleşi: "Yaşamdan Dakikalar"
Konuşmacılar: Hıncal Uluç, Haşmet Babaoğlu, Nebil Özgentürk, Sunay Akın
Düzenleyen: TURKUVAZ KİTABEVİ
Saat: 15.45-16.45
Panel: "Çokkültürlülük, Kimlik, Eğitim ve Toplumsal Gerilim"
Yöneten: Tevfik Taş
Konuşmacılar: Yılmaz Onay, Ali Balkız, Karin Karakaşlı, Nebil Reyhani
Düzenleyen: TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI
Saat: 17.00-18.00
Söyleşi: "Aşk, Kaybetmek, Bağlanmak"
Konuşmacılar: Erol Göka, Mustafa Ulusoy
Düzenleyen: TİMAŞ YAYINLARI
Saat: 18.15-19.15
Söyleşi: "Bir 68 Efsanesi mi 'Evet İsyan'"
Konuşmacı: İsmet Özel
Düzenleyen: ŞULE YAYINLARI
MARMARA SALONU
Saat: 12.00-12.50
Söyleşi: "Bir Destan Şairi Olarak Nâzım Hikmet"
Konuşmacılar: Rüştü Asyalı, Mustafa Şerif Onaran
Düzenleyen: HAYAL DERGİSİ YAYINLARI
Saat: 13.00-14.15
Söyleşi: "68'in 40. Yılında Gülünün Solduğu Akşam"
Konuşmacılar: Ayşe Sarısayın, Füruzan, Oya Baydar, Ufuk Uras
Düzenleyen: CAN SANAT YAYINLARI
Saat: 14.30-16.00
Söyleşi: "68'lilerin Romanı '47'liler'"
Konuşmacılar: Füruzan, Sezer Ateş Ayvaz, Deniz Kavukçuoğlu, Haydar Ergülen
Düzenleyen: YAPI KREDİ YAYINLARI
Saat: 16.15-17.30
Panel: "1968'in Anlamı"
Yöneten: Ercan Karakaş
Konuşmacılar: Aydın Cıngı, Deniz Kavukçuoğlu, Hasan Bülent Kahraman
Düzenleyen: SODEV (SOSYAL DEMOKRASİ VAKFI)
Saat: 17.45-18.45
Panel: "Hep 68'li Olmak"
Yöneten: Enver Ercan
Konuşmacılar: Ataol Behramoğlu, Nihat Behram
Düzenleyen: TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI
Saat: 19.00-20.00
Söyleşi: "Hitit Hukuku Belleklerdeki Kayıp"
Konuşmacı: Erdal Doğan
Düzenleyen: GÜNCEL YAYINCILIK
KARADENİZ SALONU
Saat: 12.00-13.00
Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği Yılın Kitabı 2007 Ödül Töreni
Düzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİ
Saat: 13.15-14.15
Panel: "Edebiyatın Çocuğa Bakan Yüzü"
Yöneten: Müren Beykan
Konuşmacılar: Selim İleri, Sema Kaygusuz, Semih Gümüş
Düzenleyen: GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI
Saat: 14.30-15.30
Söyleşi: "Toprağın Altından Kağıdın Üzerine Arkeoloji Yayıncılığı'nda 30 Yıl"
Düzenleyen: ARKEOLOJİ SANAT YAYINLARI
Saat: 15.45-16.45
Söyleşi-Dinleti: "Şarkılarla Aşk Okumaları-Atilla Birkiye'nin Son Romanı-Ben Hep Seni Yazdım"
Şarkılar: Vedat Sakman
Şiir-Metin Okuma: Hakan Gerçek
Düzenleyen: ÖZGÜR YAYINLARI
Saat: 17.00-18.00
Söyleşi: "Nazım Hikmet ve Aziz Nesin'de 68 Ruhu"
Konuşmacılar: Ataol Behramoğlu, Eylem Yıldızer
Düzenleyen: EVRENSEL BASIM YAYIN
Saat: 18.15-19.15
Söyleşi: "2010'un İstanbul'u"
Konuşmacılar: Gürhan Ertür, Fikret Toksöz, Korhan Gümüş, Ahmet Kot
Düzenleyen: İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ AJANSI
BÜYÜKADA SALONU
Saat: 11.15-12.00
Söyleşi: "19 Mucizesi ve İslami Reform Çalışmaları"
Konuşmacı: Edip Yüksel
Düzenleyen: OZAN YAYINCILIK
Saat: 12.05-13.00
Söyleşi: "68'den Bugüne Türkçemiz"
Konuşmacı: Feyza Hepçilingirler
Düzenleyen: EVEREST YAYINLARI
Saat: 13.15-14.15
Söyleşi: "Onu Ben Öldürdüm Leonardo"
Konuşmacılar: Deniz Kavukçuoğlu, Faruk Şüyün
Düzenleyen: TÜYAP
Saat: 14.30-15.30
Söyleşi: "Edebiyat Eserlerinin Sinema ve Tiyatroya Uyarlanması"
Konuşmacı: Canan Tan
Düzenleyen: ALTIN KİTAPLAR
Saat: 15.45-16.45
Söyleşi: "68'liler 78'liler"
Konuşmacılar: Zeynep Oral, Ali Sirmen, Ümit Zileli
Düzenleyen: CUMHURİYET
KİTAPLARI
Saat: 17.00-18.00
Panel: "Toplum Gönüllüleri Vakfı ve TUDEM İşbirliğiyle Benim Kütüphanem" Projesi
Yöneten: İsa Aykanat
Konuşmacılar: İbrahim Betil, Aydın İleri, Talat Aydilek
Düzenleyen: TUDEM
Saat: 18.15-19.15
Söyleşi: "68'in 40. Yılında Türkiye Nereden Nereye?/68'liler Anlatıyor"
Konuşmacılar: Sarp Kuray, Z. Çetiner, Turhan Feyizoğlu, Sönmez Targan, Bedri Baykam F. Babuş
Düzenleyen: OZAN YAYINCILIK
HEYBELİADA SALONU
Saat: 12.00-13.00
Söyleşi: "Sosyalist Gerçekçilik ve Sanat"
Yöneten: İsmail Hardal
Konuşmacılar: Babür Pınar, İrfan Ünal, Murat Balkı, İsmail Hardal
Düzenleyen: SORUN YAYINLARI KOLEKTİFİ
Saat: 13.15-14.15
Söyleşi: "Bedensel ve Ruhsal Sağlık"
Konuşmacı: Ender Saraç
Düzenleyen: DOĞAN KİTAP
Saat: 14.30-15.30
Söyleşi: "Yazıyorum Düğüm Daha da Dolanıyor/Şükrü Erbaş İle Şiirde 30 Yıl"
Konuşmacılar: Şükrü Erbaş, Aydın Şimşek
Düzenleyen: KANGURU YAYINLARI
Saat: 15.45-16.45
Panel: "Kültürel Zenginliğimiz ve Marksizm Tartışmaları"
Yöneten: Sırrı Öztürk
Konuşmacılar: Sırrı Öztürk, Tolga Ersoy, Kerem Atılgan, Cenk Ağacabay
Düzenleyen: SORUN YAYINLARI KOLEKTİFİ
Saat: 17.00-18.00
Söyleşi: "Türkiye Dilleri ve Edebiyat"
Konuşmacılar: Jaklin Çelik, Fahrettin Çiloğlu, Şeyhmus Diken, Aysu Erden, Metin Fındıkçı, Mario Levi
Düzenleyen: DÜNYA YAZARLAR BİRLİĞİ PEN TÜRKİYE MERKEZİ
Saat: 18.15-19.15
Söyleşi: "Canlı Gıdalar İle Gelen Sağlık"
Konuşmacı: Nevşah Fidan
Düzenleyen: SİSTEM YAYINCILIK
KINALIADA SALONU
Saat: 12.00-13.00
Söyleşi: "68'den Günümüz'e Küresel Kültür"
Konuşmacı: Erdal Atabek
Düzenleyen: CUMHURİYET KİTAPLARI
Saat: 13.15-14.15
Söyleşi: "Batı'nın Politikası Hep Aynı: Böl ve Yut"
Konuşmacı: Banu Avar
Düzenleyen: REMZİ KİTABEVİ
Saat: 14.30-15.30
Söyleşi: "Haluk Gerger'le Son Siyasal Gelişmeler Üzerine"
Konuşmacı: Haluk Gerger
Düzenleyen: CEYLAN YAYINLARI
Saat: 15.45-16.45
Söyleşi: "Habermas'ta Felsefe, Siyaset ve Aydın Kavramı"
Konuşmacı: Taner Timur
Düzenleyen: YORDAM KİTAP
Saat: 17.00-18.00
Panel: "Gazeteci ve Edebiyatçıların Gözüyle Bab-ı Âli"
Yöneten: Turgay Olcayto
Konuşmacılar: Doğan Hızlan, Adnan Özyalçıner, Demirtaş Ceyhun
Düzenleyen: TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ
Saat: 18.15-19.15
Söyleşi: "Cumhuriyet Okurluğu ve CUMOK"
Konuşmacı: Namık Kemal Boya
Düzenleyen: CUMOK 9 KASIM PAZAR 2008
INTEREXPO SALONU
Saat: 12.00-13.00
Söyleşi: "Cumhuriyet İnsanı ve 68 Kuşağı"
Konuşmacı: Yavuz Bahadıroğlu
Düzenleyen: NESİL YAYINLARI
Saat: 13.15-14.15
Söyleşi: "Bir Ömrün Öteki Hikayesi: Atatürk, Modernizm, Din ve Ahlak"
Konuşmacı: Sinan Meydan
Düzenleyen: İNKILAP KİTABEVİ
Saat: 14.30-15.30
Söyleşi: "Ergenekon'un İç Yüzü"
Konuşmacılar: Bülent Orakoğlu, Şamil Tayyar
Düzenleyen: TİMAŞ YAYINLARI
Saat: 15.45-16.45
Panel: "Tarihi Dönemlerin Romancısı: Samim Kocagöz"
Yöneten: Turhan Günay
Konuşmacılar: Şükrü Kocagöz, Hikmet Çetinkaya
Düzenleyen: LİTERATÜR YAYINLARI
Saat: 17.00-18.00
Söyleşi: "Türkiye Nereye Gidiyor?"
Konuşmacılar: Tuncay Mollavesioğlu, Merdan Yanardağ
Düzenleyen: SİYAH-BEYAZ KİTAP
MARMARA SALONU
Saat: 12.00-13.00
Söyleşi: "Samsun Öncesi
Atatürk'ün Hazırlıkları"
Konuşmacı: Alev Coşkun
Düzenleyen: CUMHURİYET KİTAPLARI
Saat: 13.15-14.15
Söyleşi: "Zihnin Şifresi'nden Zihinsel Uyanış'a"
Konuşmacı: Ethem Kocabaş
Düzenleyen: ALTIN KİTAPLAR
Saat: 14.30-15.30
Söyleşi: "Siyah Süt"
Konuşmacı: Elif Şafak
Düzenleyen: DOĞAN KİTAP
Saat: 15.45-16.45
Söyleşi: "Türkiye'de ve Dünyada Derin Devlet Faaliyetleri"
Konuşmacılar: Mahir Kaynak
Düzenleyen: MAVİ AĞAÇ YAYINLARI
Saat: 17.00-18.00
Söyleşi: "AB ve Büyük Ortadoğu Projesi Gölgesinde Kıbrıs"
Konuşmacılar: Ferai Tınç, Temel İskit, Mehmet Hasgüler, Başaran Düzgün, Turgut Turhan
Düzenleyen: ALFA YAYINLARI
KARADENİZ SALONU
Saat: 12.00-13.00
KYÖD Sanat Ödülleri
Naci Girginsoy Öykü Ödülü: Şakir Balkı
Ruşen Hakkı Şiir Ödülü: Ruhan Odabaş
Düzenleyen: KYÖD
Saat: 13.15-14.15
Söyleşi: "Orhan Duru 75 Yaşında/Öykü, Bilimkurgu ve Hayalin Boyutları"
Yöneten: Doğan Hızlan
Konuşmacılar: Adnan Özyalçıner, Vivet Kanetti, Zühtü Bayar, Sennur Sezer, Burak Fidan
Düzenleyen: TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI
Saat: 14.30-15.30
Söyleşi: "Tiyatro ve 68"
Yöneten: Mehmet Atay
Konuşmacılar: Zehra İpşiroğlu, Kerem Karaboğa, Fakiye Özsoysal, Levent Yılmaz
Düzenleyen: E YAYINLARI
Saat: 15.45-16.45
Söyleşi-Dinleti: "68'in Şiiri, Şiirin 68'i"
Şairler: Refik Durbaş, Egemen Berköz, Özkan Mert, Eray Canberk, Sennur Sezer, Aydın Hatipoğlu, Afşar Timuçin
Düzenleyen: TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI
Saat: 17.00-18.00
Söyleşi: "Kontgerilla'nın Bizden Aldığı Aydınların Anısına"
Konuşmacılar: Cengiz Bektaş, Talat Turhan, Tevfik Taş, Semih Hiçyılmaz
Düzenleyen: EVRENSEL BASIM YAYIN-GÜNLÜK EVRENSEL GAZETESİ
BÜYÜKADA SALONU
Saat: 12.00-13.00
Söyleşi: "İran'da Kıyamet Senaryoları ve Ömer Hayyam Rubaileri"
Konuşmacı: Zübeyir Batur
Düzenleyen: KASTAŞ YAYINEVİ
Saat: 14.30-15.30
Söyleşi: "Yeryüzüyle Gökyüzünün İnsan Bedeninde Buluşması"
Konuşmacılar: Suna Dumankaya, Frederico Ciongoli
Düzenleyen: ALFA YAYINLARI
Saat: 15.45-16.45
Söyleşi: "Türkiye'de Demokratikleşme ve Demokrasi Güçlerinin Birliği"
Konuşmacılar: Cengiz Güleç, Ender İmrek, Mustafa Sarıkaya, Şebnem Korur Fincancı
Düzenleyen: TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI-EVRENSEL BASIM YAYIN
Saat: 17.00-18.00
Şiir-Dinletisi: "Birgün Mutlaka"
Konuşmacı: Ataol Behramoğlu
Düzenleyen: CUMHURİYET KİTAPLARI
HEYBELİADA SALONU
Saat: 12.00-13.00
Söyleşi: "Ebeveynin Çocuk Özgüven Gelişimindeki Rolü"
Konuşmacı: Zeynep Oktuğ
Düzenleyen: BU YAYINEVİ
Saat: 13.15-14.15
Söyleşi: "Frankfurt 2008'in Ardından: Çocuk-Gençlik Kitapları Alanından İzlenimler"
Konuşmacılar: Zehra İpşiroğlu, Necdet Neydim, Nur İçözü
Düzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİ
Saat: 14.30-15.30
Söyleşi: "Öğrenen Organizasyon ve Hayatı Yorgun Yaşamayanlar"
Konuşmacılar: Evrim Çalkavur, M. Yavuz Durmuş
Düzenleyen: REMZİ KİTABEVİ
Saat: 15.45-16.45
Söyleşi: "Ötekilere Ne Oldu?"
Konuşmacı: Haluk Şahin
Düzenleyen: SAY YAYINLARI
Saat: 17.00-18.00
Söyleşi: "Küresel Isınmada Son Çağrı (Ekolojik Devrim Mümkün mü?"
Konuşmacılar: Ömer Madra, Ümit Şahin
Düzenleyen: AGORA KİTAPLIĞI
KINALIADA SALONU
Saat: 12.00-13.00
Söyleşi: "Norbekov-Kendinizi Yenileyin"
Konuşmacı: Mahram Satymbaeva
Düzenleyen: SİSTEM YAYINCILIK
Saat: 13.15-14.15
Buluşma-Söyleşi: "2008'in 68'li Gençleri 1968'in İktisat Fakültesi'ni ve Öğrencilerini Anlatıyor"
Düzenleyen: İFMC (İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti)
Saat: 14.30-15.30
Şiir-Dinleti: "Şiir Her Zaman"
Konuşmacılar: Şükrü Erbaş, Aydın Şimşek, Selma Ağabeyoğlu, Şeref Bilsel, Emel İrtem, Tozan Alkan, Zerrin Taşpınar, Betül Dündar
Düzenleyen: KANGURU YAYINLARI
Saat: 15.45-16.45
Panel: "68'in Kadınları 68'i Anlatıyor"
Konuşmacılar: Fatmagül Berktay, Jülide Aral, İnci Beşpınar
Düzenleyen: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
Saat: 17.00-18.00
Panel: "Küreselleşme ve Emperyalizm"
Yöneten: Hayri Erdoğan
Konuşmacılar: Erinç Yeldan, Orhan Kurmuş, Sungur Savran
Düzenleyen: YORDAM KİTAP TÜYAP ÇOCUK KULÜBÜ 2 KASIM PAZAR 2008
Saat: 14.00-16.00
Atölye Çalışması: "Origami"
Hazırlayan: Nazan Tacer
Düzenleyen: GÜRER YAYINLARI 3 KASIM PAZARTESİ
Saat: 11.30-12.30
Atölye Çalışması: "Kitaplarla Kanatlanıp Dizelerle Uçuşsam"
Konuşmacı: Zübeyde Seven Turan
Düzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİ
Saat: 13.00-14.00
Çocuklarla Söyleşi
Konuşmacı: Ekrem Güneş
Düzenleyen: TUDEM
Saat: 14.15-15.15
Atölye Çalışması: "Kaç Güneş Var? Bilen Söylesin"
Konuşmacılar: Aytül Akal, Mavisel Yener
Düzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİ
Saat: 15.30-16.30
Garfiield Çocuk Tiyatrosu
Düzenleyen: GÜLOĞLU KİTAPÇILIK 4 KASIM SALI 2008
Saat: 11.30-12.30
Nasreddin Hoca ile Gülelim, Düşünelim, Eğlenelim
Masalcı Abla: Gamze Alıcı
Düzenleyen: TİMAŞ ÇOCUK
Saat: 13.00-14.00
Çocuklarla Söyleşi
Konuşmacı: Hamdullah Köseoğlu
Düzenleyen: TUDEM
Saat: 14.15-15.15
Söyleşi: "Benim Gözümle"
Konuşmacı: Necla Ülkü Kuglin, Yeliz Akın
Düzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİ
Saat: 15.30-16.30
Söyleşi: "Bir Masal ya da Öykü Yaratmak"
Konuşmacı: Seza Kutlar Aksoy
Düzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİ 5 KASIM ÇARŞAMBA 2008
Saat: 11.30-12.30
Söyleşi: "Uzaylı Çocuk Ulya Topkapı Sarayı'nda"
Konuşmacı: Nuran Turan
Düzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİ
Saat: 13.00-14.00
Çocuklarla Söyleşi: Dağlar Hiç Kaşınmaz mı?
Konuşmacılar: Simla Sunay, Serap Deliorman
Düzenleyen: TUDEM
Saat: 14.15-15.15
Atölye Çalışması: "Teptim Tekerlendi, Öptüm Şekerlendi"
Konuşmacı: Zehra Ünüvar
Düzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİ 6 KASIM PERŞEMBE 2008
Saat: 11.30-12.30
Çocuklarla Söyleşi: "Masallardaki Gerçekler"
Konuşmacı: Ferda İzbudak Akıncı
Düzenleyen: TUDEM
Saat: 13.00-14.00
Okuma ve Resim Etkinliği: "Kedi Kız Minus"
Uygulayıcılar: Nilay Yılmaz, Derya Ülker, Sezin Özçelik
Düzenleyen: ÇINAR YAYINLARI
Saat: 14.15-15.15
Çocuklarla Söyleşi
Konuşmacılar: Çiğdem Gündeş, Güldem Şahan
Düzenleyen: TUDEM
Saat: 15.30-16.30
Atölye Çalışması: "Çizgi Roman Yapalım"
Konuşmacılar: Ümit Kireççi, Sabri Ozan Sarı
Düzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİ 7 KASIM CUMA 2008
Saat: 11.30-12.30
Çocuklarla Söyleşi: "Nisan Bebekle Hem Eğlenelim, Hem Düşünelim"
Konuşmacı: Ayfer Gürdal Ünal
Düzenleyen: TUDEM
Saat: 13.00-14.00
Çocuklarla Söyleşi: "Kitapların Macerası"
Konuşmacı: Miyase Sertbarut
Düzenleyen: TUDEM
Saat: 14.15-15.15
Söyleşi: "Her Çocuğun Bir Masalı Vardır"
Konuşmacı: Mehmet Güler
Düzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİ
Saat: 15.30-16.30
Söyleşi: "Sessiz Kitap"
Konuşmacı: Çiğdem Gündeş
Düzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİ 8 KASIM CUMARTESİ 2008
Saat: 13.00-14.00
Okuma ve Yaratıcı Drama: "Meraklı Bir Balığın Serüvenleri"
Konuşmacı: Nilay Yılmaz
Düzenleyen: ÇINAR YAYINLARI
Saat: 14.15-15.15
Atölye Çalışması
Konuşmacı: Gülçin Alpöge
Düzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİ 9 KASIM 2008 PAZAR 2008
Saat:13.00-15.00
Atölye Çalışması:"Origami"
Hazırlayan: Nazan Tacer
Düzenleyen: GÜRER YAYINLARI
Saat: 15.15-16.15
Söyleşi: "Anadolu Binbir Uygarlık, Binbir Öykü"
Konuşmacı: Işık Soytürk
Düzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİİlgili haberler:İstanbul Kitap Fuarı'na '68' damgası'Tedirgin edilmeden yazmak' dışında ritüeli yok