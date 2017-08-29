6.8 milyar yetmedi; Diyanet, 1.3 milyar ek ödenek isteyecek!

Diyanet’in Mali Durum ve Beklentiler Raporu, bu yıl da bütçenin yetmeyeceğini ve 1.3 milyar liralık ödenek isteneceğini ortaya koydu.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, harcamaları ile Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın da aralarında bulunduğu 12 bakanlığı geride bırakan Diyanet, 2017’yi de yine rekor harcama ile tamamlayacak. Geçen yıl bütçesi yetmediği için aldığı ek ödeneklerle 6.5 milyar lira harcayan Diyanet’in, bu yıl da ek ödeneği ihtiyacı oldu. Diyanet, 1.3 milyar liralık ek ödenekle yıl sonuna kadar 8.1 milyar lira harcama yapmayı planlıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı yılın ilk altı ayında yaptığı harcamalarla, geride kalan altı ayda yapmayı planladığı harcamaları gösteren 2017 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, yıla 6 milyar 867 milyonluk bütçe ile başlayan, diğer kurumlara aktarmalarla ödenekleri 4.3 milyara düşen ve bunun 4.2 milyarını da yedi ayda harcayan Diyanet, yıl sonuna kadar harcama yapabilmek için ek ödenecek isteyecek. 2017 yılı harcama tahmini 8 milyar 148 milyon lira olarak öngörülen rapora göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’na yıl sonuna kadar en az 1.3 milyarlık aktarma yapılacak.



Cari transferler patladı



Diyanet’in harcamalarında altı ayın sonunda yaşanan en büyük sapma genel bütçedeki açığın da nedeni olarak gösterilen cari transferler kaleminde yaşandı. Altı ay sonunda cari transferler kaleminin yüzde 73’ü, personel giderleri için ayrılan tutarın yüzde 52’si harcandı.



29 milyon 883 bin lira ayrılan cari transferler kaleminden yıl sonuna kadar 430 milyon lira harcama yapılması planlanıyor. En büyük artışın bütçeden kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferlerde ortaya çıkması ve bu kalemden 400 milyonluk fazla ile 429 milyon 14 bin lira harcanması öngörülüyor.



Çocuklar ve gençler öncelikli



Raporda ikinci altı ayda harcama yapılacak çalışmalara ilişkin de şu bilgilere yer verildi:

Yeni kuşaklar için: Ateizm, deizm, agnostisizm konularındaki kitaplar ve İslam Ahlakı-II kitabı yayınlanacak. Her ilde merkezi bir camide “Cami-Çocuk Buluşması” programı gerçekleştirilecek. Ankara, İstanbul, Kastamonu, Kütahya ve Mardin illerinin il merkezlerinde bir camide çocuklara yönelik “Kitap Okuma Etkinliği” düzenlenecek. Sosyal hizmet kurumlarında kalan 9-15 yaş grubu 500 çocuğa yönelik Kastamonu, Kırşehir ve Bursa illerinde Değerler Eğitimi Yaz Kampı düzenlenecek. “Yüz Yatılı Hafız Kur’an Kursu” projesi kapsamında yeni öğrenci kayıtları alınacak.



Örgün eğitime devam etmekle birlikte kayıt dondurma hakkından yararlanarak Kur’an kurslarında hafızlık yapmak isteyen öğrenciler için “Örgün Eğitime Devam Edenlere Yönelik Hafızlık Eğitim Programı” hazırlık çalışmalarına devam edilecek.



Doğu’ya irşat ekipleri: Camiler Haftası etkinlikleri kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini iyi bilen personelden oluşan özel irşat ekipleri oluşturulacak ve bölge illerinde görevlendirilecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki aile bireylerine yönelik Bursa, Tekirdağ, İstanbul ve Ankara illerinde kamp programları düzenlenecek.



Yurtdışında cami yapımı: KKTC’deki Lefkoşa Hala Sultan Camii ile Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yaptırılan Bişkek Merkez Camii’lerinin, Gana’nın başkenti Accra’da inşa edilen Furkan Camii’nin, Cibuti’nin başkentinde yapımı başlatılan Sultan II. Abdülhamit Han Camii inşaatı devam edecek. Çad’ın başkenti Encemine’de 230 dönümlük arazi üzerine bir cami, Çad İslam İşleri Yüksek Konseyi hizmet binası, Kur’an Kursu ve bir İslam Kültür Merkezi, Fildişi Sahilleri’nin başkenti Abidjan’da, Moritanya’da, Nijer’in başkenti Niamey’de Osmanlı mimarisine uygun camiler yapılacak.

İdlip, Cerablus, Çobanbey illerinde 66 caminin onarımına başlandı, 48 caminin onarımı tamamlandı, 16 camide onarım sürecek. El-Bab ‘da 42 caminin onarımına ilişkin çalışmalara başlanacak.



IŞİD ve PYD yayınlarda



Diyanet, 2017 sonuna kadar güncel sorunların anlatıldığı yayınların da aralarında yer aldığı 1 milyon 300 bin 6 kitap bastırıp dağıtacak. Bu yayınlar arasında 15 Temmuz Gazilerin Dilinden, Dini İstismar ve Tedhiş Hareketi DEAŞ, Dini İstismar ve Tedhiş Hareketi PYD Olağanüstü Din Şurası Kararları isimli kitaplar da yer alacak.