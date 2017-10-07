68 kuşağının önde gelen isimlerinden Oktay Etiman, son yolculuğuna uğurlandı

68 kuşağı liderlerinden, THKP-C kurucularından Oktay Etiman, Ankara Kocatepe Camii'ndeki cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yazar, çevirmen ve yayıncı Oktay Etiman, 23 Eylül 2017 günü zatürre tanısıyla yatırıldığı Hacettepe Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Ancak tedavisi sonuç vermeyen Etiman, iki gün önce (5 Ekim 2017) hayatını kaybetmişti.

Etiman, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Etiman'ın naaşı ailesi, sevenleri ve yoldaşları tarafından büyük bir kalabalık eşliğinde Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

Oktay Etiman kimdir?

Mahir Çayan’ın lideri olduğu THKP-C’nin kurucu üyeleri arasında yer alan Etiman, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrenim görürken tutuklandı. Etiman, ilk kez elektrikli işkenceye tutulan isim oldu. İstanbul’da örgütün Akbank Selamiçeşme soygunu ve İsrailBüyükelçisi Efraim Elrom’ın kaçırma eylemlerine katılan Etiman, 12 Mart Muhtırası’nın ardından müebbet hapse mahkûm edildi.

Ecevit hükümeti tarafından 1974’te çıkarılan af yasasının ardından cezası 30 yıla düşürülen Etiman, infaz hükümleri ile birlikte 14 yılını cezaevinde geçirdi. Cezaevinden çıktığı 1986’dan sonra yazar, çevirmen ve yayıncı olarak hayatını sürdüren Etiman, Mülkiyeliler Birliği’nde yöneticilik yaptı.