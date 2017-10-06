68 kuşağının önde gelen isimlerinden Oktay Etiman hayatını kaybetti

Zatürre nedeniyle yatırıldığı Hacettepe Hastanesi’nde bir süredir tedavi gören 68 kuşağının sembol isimlerinden Oktay Etiman ( 70) hayatını kaybetti.

Mahir Çayan’ın lideri olduğu THKP-C’nin kurucu üyeleri arasında yer alan Etiman, AnkaraÜniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrenim görürken tutuklandı. Etiman, ilk kez elektrikli işkenceye tutulan isim oldu. İstanbul’da örgütün Akbank Selamiçeşme soygunu ve İsrailBüyükelçisi Efraim Elrom’ın kaçırma eylemlerine katılan Etiman, 12 Mart Muhtırası’nın ardından müebbet hapse mahkûm edildi.

Ecevit hükümeti tarafından 1974’te çıkarılan af yasasının ardından cezası 30 yıla düşürülen Etiman, infaz hükümleri ile birlikte 14 yılını cezaevinde geçirdi. Cezaevinden çıktığı 1986’dan sonra yazar, çevirmen ve yayıncı olarak hayatını sürdüren Etiman, Mülkiyeliler Birliği’nde yöneticilik yaptı.

Milliyet'in haberine göre; Sosyal paylaşım sitesi üzerinden arandıkları dönemde yakın arkadaşı Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir ile Yılmaz Güney’in evinin çatı katında gizlendikleri anısını paylaşan Etiman, “Tanıdığım en kararlı devrimcilerden Güney’i sevgi ve saygıyla anıyorum” demişti.

Güney ile bir süre sonra mahkeme salonunda karşılaştıklarını ifade eden Etiman, Güney’in “’Siz yukarıda iken arama için gelen subaya, ‘yukarıda çatıda saklanıyorlar’ dedim, gülümseyerek, görevli subay da gülümsedi ve hayatımın rolünü oynadım” dediğini aktarmıştı.