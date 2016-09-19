68. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu; Game Of Thrones geceyi 3 ödülle kapattı

Televizyonun Oscar'ları olarak nitelendirilen Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. HBO yapımlarının damga vurduğu gecede O.J. Simpson cinayetini konu edinen Bir Amerikan Suç Hikâyesi 5 ödülle gecenin en çok kazanan dizisi oldu.
Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda yapılan Amerikan televizyon dizi yapımlarına verilen Emmy Ödülleri töreninde, 2015'e damgasını vuran "Games of Thrones" bu yıl sadece 3 dalda ödül kazanırken, 2016'da"People vs. O.J. Simpson: An American Crime Story", gecede en fazla ödül kazanan yapım oldu.
Geceye damga vuran yapım O.J Simpson cinayetini konu edinene FX'in The People vs O.J Simpson: An American Crime Strory oldu. Bir Amerikan Suç Hikâyesi dizisi geceyi 5 ödülle kapattı.
HBO'nun dünyaca ünlü dizisi Game Of Thrones Emmy Ödülleri'nden bu yıl sadece 3 dalda ödül kazanabildi.
Mr. Robot'taki rolüyle Mısır asıllı ABD'li oyuncu Rami Malik 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü kazandı. İki oyuncu da Emmy'deki ilk ödüllerini kazanmış oldu.
2016 Emmy Ödülü kazanan yapımlar şöyle:
En İyi Drama
Game of Thrones (HBO)
En İyi Komdedi
Veep (HBO)
En İyi Erkek Oyuncu, Drama
Rami Malek, Mr. Robot
En İyi Kadın Oyuncu, Drama
Tatiana Maslany, Orphan Black
En İyi Erkek Oyuncu, Komedi
Jeffrey Tambor, Transparent
En İyi Kadın Oyuncu, Komedi
Julia Louis-Dreyfus, Veep
En İyi Dizi
American Crime Story: The People v. OJ Simpson (FX)
En İyi Erkek Oyuncu, Dizi veya TV Filmi
Courtney B. Vance, "The People v. OJ Simpson"
En İyi Kadın Oyuncu, Dizi veya TV Filmi
Sarah Paulson, The People v. O. J. Simpson: American Crime Story