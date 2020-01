68. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu; Game Of Thrones geceyi 3 ödülle kapattı

Televizyonun Oscar'ları olarak nitelendirilen Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. HBO yapımlarının damga vurduğu gecede O.J. Simpson cinayetini konu edinen Bir Amerikan Suç Hikâyesi 5 ödülle gecenin en çok kazanan dizisi oldu.

Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda yapılan Amerikan televizyon dizi yapımlarına verilen Emmy Ödülleri töreninde, 2015'e damgasını vuran "Games of Thrones" bu yıl sadece 3 dalda ödül kazanırken, 2016'da"People vs. O.J. Simpson: An American Crime Story", gecede en fazla ödül kazanan yapım oldu.

Geceye damga vuran yapım O.J Simpson cinayetini konu edinene FX'in The People vs O.J Simpson: An American Crime Strory oldu. Bir Amerikan Suç Hikâyesi dizisi geceyi 5 ödülle kapattı.

HBO'nun dünyaca ünlü dizisi Game Of Thrones Emmy Ödülleri'nden bu yıl sadece 3 dalda ödül kazanabildi.

Mr. Robot'taki rolüyle Mısır asıllı ABD'li oyuncu Rami Malik 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü kazandı. İki oyuncu da Emmy'deki ilk ödüllerini kazanmış oldu.

2016 Emmy Ödülü kazanan yapımlar şöyle:

En İyi Drama

Game of Thrones (HBO)

En İyi Komdedi

Veep (HBO)

En İyi Erkek Oyuncu, Drama

Rami Malek, Mr. Robot

En İyi Kadın Oyuncu, Drama

Tatiana Maslany, Orphan Black

En İyi Erkek Oyuncu, Komedi

Jeffrey Tambor, Transparent

En İyi Kadın Oyuncu, Komedi

Julia Louis-Dreyfus, Veep

En İyi Dizi

American Crime Story: The People v. OJ Simpson (FX)

En İyi Erkek Oyuncu, Dizi veya TV Filmi

Courtney B. Vance, "The People v. OJ Simpson"

En İyi Kadın Oyuncu, Dizi veya TV Filmi

Sarah Paulson, The People v. O. J. Simpson: American Crime Story