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Spor

67 yıllık stadyumda 'porno' skandalı

Maracana, 2014 Dünya Kupası'nda da kapısını futbolseverlere açmıştı

20 Eylül 2017 13:58

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Rio de Janeiro’da yer alan ve 1950'den beri kullanımda olan Maracana Stadyumu’nda porno film çekildi.

Sözcü’nün UOL Esporte’den çeviri haberine göre videodaki görüntülerde stadın Maracana olduğunun anlaşılabildiği ifade edildi. Görüntünün pazar günü öğleden sonra yerel saatle 03.00 civarında çekildiği tahmin ediliyor.

Filmde iki kişinin tribünlerdeki koltukta cinsel ilişkiye girdiği görülüyor. 1950 Dünya Kupası’nda kullanılmaya başlanan stat, yenilendikten sonra 2014 Dünya Kupası’nda maçlara ev sahipliği yapmıştı.

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