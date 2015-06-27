67 yıllık evlilikten sonra 2 saat arayla vefat ettiler

Yeni Zelanda'da yaşlı çift, tam 67 yıllık evliliklerinden sonra birbirlerinden habersiz bir şekilde sadece 2 saat ara ile vefat ettiler. Yeni Zelandalı Hugh Nees (94) ve karısı Joan Nees (92) tam 67 yıllık evlilikleri süresince aynı yastığa baş koyduktan sonra önceki gün, birbirlerinden sadece 2 saat ara ile hayata veda ettiler. Eşine çok nadir rastlanır olay, ülkenin başkenti Wellington'da, bir huzurevinde gerçekleşti.

Oğulları Robert'in verdiği bilgiye göre, sağlık durumlarının kötüleşmesi üzerine 2 ay önce bir huzurevine yerleşen çiftten koca Hugh Nees, kanserle uzun süren mücadelesini önceki gün kaybetti. Adamın 92 yaşındaki 67 yıllık karısı Joan Nees ise, eşinin vefatından sadece 2 saat sonra geçirdiği felç sonucunda hayatını kaybetti.

Kocasının ölümünden haberdar edilmedi

Ancak olayın ilginç tarafı, eşinden hemen sonra vefat eden Joan Nees'in, kocasının ölümünden haberdar edilmiş olmamasıydı.

Cumhuriyet'in haberine göre, riskli sağlık durumlarından dolayı, ebeveynlerinden herhangi birini, diğerinin ölümünden, olabildiğince geç haberdar etmeyi planlamış olduklarını belirten oğul Robert ve kız kardeşi Joy, babalarının ölüm haberini almadığı halde annelerinin sadece 2 saat sonrasında vefat etmiş olmasını "mucizevi" olarak değerlendirdiler.

2 çocuklarının vefatını gördüler

Çiftin, "Gidişleri hem hazin hem de mutlu bir şekilde oldu. Son zamanlarda hayatları kolay geçmedi ama şimdi birlikte huzur içinde uyuyorlar," diye konuşan çocukları, birbirinden ayrı yaşayamayacaklarını defalarca dile getirmiş olduklarını belirttiler.

Sıkı bağlarına rağmen hayatlarının son dönemlerinin kolay geçmemiş olduğunu anlatan yakınları, Nees çiftinin 5 çocuğundan 2'sinin, kendilerinden önce vefat etmiş olduklarını ve 31 yaşındaki erkek torunlarının ise, Arjantin'de geçen sene bir soygun sırasında vurularak öldürüldüğünü anlattı.