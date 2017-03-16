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Yaşam

67 yaşındaki adam pantolonuna kabak sokup otobüste kadınları taciz etti; kameraya yakalanınca itiraf etti!

Taciz, genç kız tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

16 Mart 2017 14:10

Konya'da 67 yaşındaki M.Ü uzun süredir cinsel hayatının olmadığını ileri sürerek pantolonun içine koyduğu kabakla karşısında oturan 19 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.Taciz, genç kız tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 67 yaşındaki adam polisteki sorgusunda taciz olayını itiraf etti.

DHA'nın haberine göre, geçen Pazartesi günü Alaaddin-Kampus seferini yapan tramvayda meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Kampusu’ne giden üniversite öğrencisi bir genç kız, tramvaya binip oturdu. Karşısına da özel bir kız öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan 5 çocuk babası M.Ü. oturdu. Pantolonlu olan genç kızın bacaklarına ve vücuduna bakarak tacizde bulunduğu öne sürülen M.Ü., pantolonunun içine daha önceden koyduğu kabağı okşamaya başladı. 

Bu durumu fark eden ve ve rahatsız olan genç kız da cep telefonunun kamerasıyla tacizi görüntüledi. M.Ü. bir süre sonra bir durakta indi. Genç kız da, kaydettiği görüntülerde birlikte polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Genç kızın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, M.Ü.’yü dün bir tramvay durağında yakaladı. Polis, yaptığı üst aramasında M.Ü.’nün pantolonun kasık bölgesinde kabak buldu. İlk önce suçlamayı kabul etmeyen M.Ü.’nün daha sonra suçunu itiraf ettiği belirtildi. M.Ü.’nün ilk ifadesinde uzun süreden bu yana cinsel hayatı olmadığını ve kendisini tatmin etmek için böyle bir şey yaptığını söylediği öne sürüldü. M.Ü.’nün sorgusu sürüyor.

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