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67 yaşında gelinlik giyip düğün yaptı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, Fatma Kara (67) gelinlik giyip, İbrahim Güler (70) ile düğün yapıp, evlendi

21 Kasım 2017 14:17

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, Fatma Kara (67) gelinlik giyip, İbrahim Güler (70) ile düğün yapıp, evlendi.
Ölen ilk eşlerinden 4\'er çocukları olan Fatma Kara ile İbrahim Güler, aile ortamında tanıştı. Kısa sürede birbirlerine âşık olan çift, evlenmek istediklerini çocuklarına ve yakınlarına söyledi. Gelinlik ve damatlık giyen Kara ve Güler, torunları ve çocuklarıyla salon tutup düğün yaptı. Gönüllerince eğlenen çift, davul zurna eşliğinde oynayıp dans etti. Birbirlerini çok sevdiklerini söyleyen Kara ve Güler gençlere tavsiyelerde bulunarak, \"Birbirinizi sevmekten korkmayın, hayat sevince güzel\" dedi. İbrahim Güler düğünde eşinin saçına çiçek takıp şarkılar söyledi.

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