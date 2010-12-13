67 ay fazla yattı yine hapse atıldı

T24 - İlki 1986’da olmak üzere iki kez hapse mahkûm edilen Nevin Bektaş’ın 5 yıl 7 ay fazla yattığı belirlendi. Çıktıktan sonra kitap yazan ve 10 ay ceza verilen Bektaş, “Fazla yattığım süreden düşün” dedi, rededildi.



12 Eylül darbesinin ardından Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği üyesi olma suçuyla cezaevine konulan Nevin Berktaş (52), hayatının büyük bir bölümünü cezaevinde geçirdi. 2007 yılında serbest bırakılan Berktaş, infazında hesap hatası yapılarak cezaevinde 5 yıl 7 ay fazla tutulduğu gerekçesiyle tazminat davası açtı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Bu arada cezaevinde yazdığı kitap nedeniyle 10 ay hapis cezasına çarptırılan Berktaş, geçtiğimiz ay yeniden demir parmaklıkların ardına konuldu. Berktaş şimdi, cezasının fazladan yattığı süreden düşürülmesi için hukuk mücadelesine başladı.





İlk tarih 4 Şubat 1981



Nevin Berktaş’ın ilk suç tarihi; 4 Şubat 1981. Örgüt üyeliği iddiasıyla gözaltına alınıp temmuz ayında ayında serbest bırakılan Berktaş, 25 Şubat 1983’te yeniden tutuklanarak, cezaevine konuldu. Adana 6. Kolordu Komutanlığı Sıkıyönetim Mahkemesi 15 Mayıs 1986’da Berktaş’ı iki ayrı örgüt üyeliği davasından 18 yıl 4 ay hapse mahkum etti. Yaklaşık 7.5 yıl cezaevinde kalan Berktaş, 1990’da 10 yıl içinde suç işlememesi şartıyla tahliye edildi.



Ancak Berktaş, 4 yıl sonra yasadışı silahlı örgüte üyelik suçlamasıyla yine gözaltına alındı ve 1995’te Konya Devlet Güvenlik Mahkemesi, 6 yıl 8 ay hapse mahkum etti. Berktaş’ın şartlı tahliyesi de geri alındı ve çektirilmeyen 5 yıl 216 gün eklenince, hapis cezası 12.5 yıla çıktı. Berktaş’a yakalandığı sırada üzerinde bulunan patlayıcı ve silah nedeniyle 1998’de 3 yıl daha hapis cezası verildi.





Hatayı avukatı fark etti



13 yılın ardından Berktaş’ın dosyasını inceleyen avukat İnayet Aksu, müvekkilinin infaz hesabında yapılan hatadan dolayı 5 yıl 7 ay fazla cezaya çarptırıldığını fark etti. Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurun Aksu, 1991’de yürürlüğe giren kısmi af yasasının müvekkiline uygulanmadığını, uygulanması halinde Berktaş’a verilen 5 yıl 7 aylık cezanın kalkacağını belirtti.

İnceleme sonunda, sıkıyönetim mahkemesince verilen 18 yıl 4 aylık ceza 7 yıl 6 aya indirildi. Bu cezanın 1983-1990 arasında çektirildiğine hükmeden ve 5 yıl 7 aylık cezanın da ikinci suça mahsubuna karar veren mahkeme, Berktaş’ı cezasının dolmasına 6 ay kala tahliye etti.

Berktaş, çıkar çıkmaz da fazla yattığı süre için tazminat istemiyle mahkemeye başvurdu.





Cezası kesinleşti



Berktaş’ın bitmiş görünen cezaevi süreci, 2000’de yazdığı bir kitapta “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla 10 ay hapis cezası verilince yeniden başladı. Avukatı, 5 yıl 7 aylık cezanın infazdan çıkarılmasıyla Berktaş’ın 10 aylık cezayı zaten çektiğinin tespit edileceğini belirterek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Mahsup için açılan davada karar çıkmadan Berktaş geçen ay cezaevine konuldu. 1 ay sonra da mahkeme, “mahsup yapılmasının istenemeyeceği”ne karar verdi. Berktaş’ın avukatı bir üst mahkemeye itiraz etti.