67. Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu. Yılın en çok konuşulan filmi 'Avatar', En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazanarak geceye damgasını vururken, 'Mad Men' bir kez daha En İyi Dizi seçildi.







Oscar'ın habercisi sayılan Altın Küre ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. 'Kırmızı Halı' seremonisinin ardından başlayan ödül töreni yağmurlu bir havada gerçekleşti.



Ricky Gervais'in sunduğu gecede ilk ödülü güzel aktris Nicole Kidman verdi. Kidman, Haiti'deki depremle ilgili herkesin yardım etmesini beklediğini söyledikten sonra En İyi Yardımcı Kadın ödülünü sundu. Ödülü ''Precious: Based on the Novel 'Push' by Sapphire'deki rolüyle Mo'Nique kazandı.



Gecenin önemli ödüllerine gelince...



En iyi film 'Avatar'



En İyi Film Ödülü'nü sadece yılın değil sinema tarihinin en çok konuşulan filmlerinden 'Avatar' kazandı. Ödül konuşmasında James Cameron ''Dünyanın en önemli işini yapıyoruz'' diye konuştu. En İyi Yönetmen ödülünü de yine 'Avatar'la Cameron kazandı. Özellikle oyuncularına teşekkür eden Cameron, ödülü Kathryn Bigelow'un kazanmasını beklediğini de sözlerine ekledi.





En iyi erkek oyuncu



Kate Winslet'ın sunduğu drama dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünü 'Crazy Heart' ile Jeff Bridges kazandı. Bütün salonun ayakta alkışladığı Bridges, ''Benim fazla takdir görmemiş profilimi ezip geçiyorsunuz'' diyerek sözlerine başladı. Oscar akademisinin de görmezden geldiği oyunculardan olan Bridges, anne-babasını anmayı unutmadı ve yapım ekibi ile rol arkadaşlarına teşekkür ederek sözlerini bitirdi.



Müzikal-Komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülüne uzanan isim ise, beyazperdenin en yetenekli aktörlerinden Robert Downey Jr. oldu. Sinemada ikinci doğuşunu yaşayan Downey Jr., ödülü 'Sherlock Holmes' ile kazandı.





Sahip olduğum her şey için minnettarım



Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü ise 'The Blind Side' ile Sandra Bullock kazanrken, Müzikal-Komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü bu dalda iki filmle aday olan usta oyuncu Meryl Streep kazandı. 'Julie & Julia' ile bu ödüle uzanan Streep, ''Başka kadınların hayatlarını canlandırmak istiyorum. Bu filmle aynı zamanda annemin de yaşamdan zevk alma duygusunu da hayata geçrimiş oldum. Ve annemim sesi devamlı kulaklarıma geliyor Sağlıklı olduğumuz için her zaman minnettar olmamız gerektiğini söylerdi. 'Sahip olduklarımız için minnettar olmalıyız' derdi. Ben de sahip olduğum her şey için minnettarım'' diye koınuştu.





En iyi dizi 'Mad Men'



Drama dalında En İyi Dizi ödülünü geçen sene olduğu gibi bu sene de e2'de yayınlanan MAd Men kazandı.



Drama dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünü ise yine e2'de yayınlana dizilerden 'Dexter' ile Michael C. Hall kazandı.





Sen olmasaydın ben de olmazdım



Gecenin en anlamlı ödülü Cecil B. DeMille ödülü yaşayan en büyük yönetmenlerden Martin Scorsese'ye verildi. Usta yönetmene ödülünü değişmez oyuncusu Robert DeNiro ve son dönemdeki filmlerinde birlikte çalıştığı yıldız Leonardo DiCaprio verdi.

DeNiro, Scorsese'yi sunarken 'Sen olmasaydın ben de olmazdım' diye sunarken DiCaprio da, akıl hocası olan bu dev adama ödülü sunmaktan büyük gurur duyduğunu dile getirdi.

Scorsese ise ödül konuşmasında her zamanki tevazusunu korurken DeNiro ve DiCaprio'dan ödülü almanın ayrı bir keyif olduğunu söyledi. Herkese teşekkür eden Scorsese, Film Vakfı'nın öneminden bahsetti ve eski filmlerin korunmasına dikkat çekti.

Scorsese şöyle devam etti: ''Adımın Cecil B. DeMille ile aynı yerde olmasından büyük onur duyuyorum. İnsanın insan olmasının hikayelerini Cecil B. DeMille gibi isimler sayesinde izledik. Öyle bir dünya, ambiyans yarattı ki bugün sinemadan, bir sinema dilinden bahsediyorsak onlara borçluyuz. Bunun bir parçası olabilmek çok önemli. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Sadece teşekkür ediyorum.''



İşte ödül kazananların tam listesi:





En İyi Film (Drama):



En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Jeff Bridges (Crazy Heart)



En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Sandra Bullock (The Blind Side)



En İyi Film (Müzikal-Komedi): Hangover



En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal-Komedi): Robert Downey Jr. (Sherlock Holmes)



En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal-Komedi): Meryl Streep (Julie & Julia)



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Christoph Waltz (Inglourious Basterds)



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Mo'Nique (Precious)



En İyi Yönetmen: James Cameron (Avatar)



En İyi Senaryo: Up In The Air (Jason Reitman, Sheldon Turner)



En İyi Animasyon: Up



En İyi Yabancı Film: The White Ribbon (Michael Haneke - Germany)



En İyi Müzik: Michael Giacchino (Up)



En İyi Şarkı:



En İyi Dizi (Drama): Mad Men



En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Michael C. Hall (Dexter)



En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Julianna Margulies (The Good Wife)



En İyi Dizi (Müzikal-Komedi): Glee



En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal-Komedi): Alec Baldwin (30 Rock)



En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal-Komedi): Toni Collette (United States Of Tara)



En İyi Mini Dizi: Grey Gardens



En İyi Erkek Oyuncu (TV filmi veya Mini Dİzi): Kevin Bacon (Taking Chance)



En İyi Kadın Oyuncu (TV filmi veya Mini Dİzi): Drew Barrymore (Grey Gardens)



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Dizi, TV filmi veya Mini Dİzi): Chloe Sevigny (Big Love)



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Dizi, TV filmiveya Mini Dİzi): John Lithgow (Dexter)





Islak Kırmızı Halı'dan Notlar:



- Yoğun yağış nedeniyle gece ıslak bir şekilde başladı.



- Sinema ve televizyon dünyasının önemli isimleri her zaman olduğu gibi şıklık yarışı içindeydiler. Özellikle kadın oyuncular arasında Kate Hudson, Sandra Bullock, Penelope Cruz, Amy Adams, Sofia Vergara gibi isimler dikkat çekti.



- Bir daha ki 'Örümcek Adam' filminde yer almayacak olan Tobey Maguire, 'Örümcek Adam 4'ün yönetmenini bildiğini ve ortaya iyi bir film çıkacağını söyledi.



- 'Kırmızı Halı' seremonisinde yer alan ünlülerden Morgan Freeman, Nicole Kidman ve Sigourney Weaver gibi ünlüler, Haiti'deki depreme dikkat çekmek için kırmızı kurdela taktılar.



- Kırmızı Halı'da Tom Hanks ile birlikte yer alan Julia Roberts, yağmurlu ilgili NBC'yi suçlayan espriler yaparken, Tina Fey, 'Bu yağmur değil, Tanrı'nın NBC için döktüğü gözyaşları'' diye konuştu.



- Usta yönetmen Quentin Tarantino birkaç projesini hayata geçirdikten sonra 'Kill Bill 3'ü çekeceğini söyledi.