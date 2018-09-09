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Spor

666. Elmalı Yağlı Güreşleri'nde final heyecanı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - Aata sporu güreşin 'ilk er meydanı' olarak kayıtlara geçen Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 666'ncısı düzenlenen Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban, Orhan Okulu, Ali Gürbüz ve Nedim Gürel, yarı finale yükseldi

09 Eylül 2018 18:01

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - Aata sporu güreşin \'ilk er meydanı\' olarak kayıtlara geçen Antalya\'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 666\'ncısı düzenlenen Elmalı Yağlı Güreşleri\'nde İsmail Balaban, Orhan Okulu, Ali Gürbüz ve Nedim Gürel, yarı finale yükseldi. Er meydanında kısa süreli yağmurun ardından etkili olan dolu yağışına rağmen güreşler kıyasıya devam etti.
Ata sporu güreşin ilk er meydanı olarak bilinen Elmalı Yağlı Güreşleri\'nde, aralarında Kırkpınar başpehlivanı Orhan Okulu, ikizler İsmail ve Turan Balaban, Osman Aynur, Ali Gürbüz\'ün de bulunduğu 72\'si başpehlivan olmak üzere bin 600\'ün üzerinde güreşçi mücadele ediyor. Güreşlerin son gününde çeyrek finalde İsmail Balaban ile Hamza Köseoğlu eşleşti. Kıyasıya geçen mücadelede, koluna aldığı darbe sonucu hafif sakatlık yaşayan Köseoğlu\'nun, doktor muayenesiyle güreşe devam edemeyeceği belirlendi. Müsabakalar sonrası başpehlivanlar İsmail Balaban, Orhan Okulu, Ali Gürbüz ve Nedim Gürel yarı finale yükseldi.
Er meydanında güreşler devam ederken kısa süreli yağmur ardından da dolu yağdı. Saha kenarlarında kispet giyerek güreşmeye çalışan miniklerin mücadelesi de renkli görüntüler oluşturdu. Güreşleri, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, çeşitli partilerin milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Güreşlerden detay
- İzleyenlerden
- Dolu yağışı
- Yağmur yağışı
- Detay

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)  (FOTOĞRAFLI)

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