-66. Yunus Nadi Ödülleri'ne başvurular başladı İSTANBUL (A.A) - 09.11.2011 - 66. Yunus Nadi Ödülleri'ne, 1 Nisan 2009 ile 1 Şubat 2010 tarihleri arasında yayımlanan eserlerle, 15 Şubat 2012'ye kadar başvurulabilecek. Ödüller, 7 Mayıs 2012'de verilecek. Cumhuriyet gazetesinin kurucusu Yunus Nadi adına düzenlenen 66. Yunus Nadi Ödülleri'ne başvurular başladı. 2012 Yunus Nadi Ödülleri, Edebiyat Ana Dalı'nda, öykü, roman, şiir, Görsel Sanatlar Ana Dalı'nda, karikatür, fotoğraf, Bilimsel Araştırmalar Ana Dalı'nda, Sosyal Bilimler Araştırması olarak verilecek. Ödüllere, 1 Nisan 2009 ile 1 Şubat 2010 tarihleri arasında yayımlanmış eserlerle başvurulabilecek. Ödüller, her dalda amatör veya profesyonel herkese açık olacak. Başvurular, 15 Şubat 2012 tarihine kadar kabul edilecek. Ödüller, Cumhuriyet gazetesinin kuruluş yıl dönümü olan 7 Mayıs 2012'de açıklanacak. Her dal için ödül 2 bin lira olacak.