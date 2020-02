66 yıl uzattığı tırnaklarını sonunda kesti

"Dünyanın en uzun tırnaklı adamı" ünvanı ile 2014 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren, Hint Shridhar Chillal, 66 yıl uzattığı tırnaklarını ABD’de düzenlenen bir törenle kesti.

4 yıl önce "en uzun tırnaklı adam" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Hint Shridhar Chillal'in tırnakları New York'taki "Believe it or not!" müzesinde düzenlenen törende kesildi. Chillal'in bir elinde olan ve 9 metreyi geçen tırnakları bir uzman tarafından birer birer dikkatlice kesildi.

Tırnak uzatmanın çok zor bir iş olduğunu belirten Chillal, "Tırnaklarınızı uyurken kırmamak için çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çok fazla hareket edemediğimden sık sık uyanıp, tırnaklarımın olduğu elimi öteki tarafa koymak zorunda kalıyordum" dedi.

Neden tırnaklarını uzattı?

Chillal, neden 'tırnaklarını uzatmak' gibi bir işe kalkışmasını ise şöyle anlattı:

"Okula giden küçük bir çocuk iken, bir arkadaşımla, hocanın tırnağını kırdığımız için dayak yemiştik. Sebebini sorduğumuzda ise, 'uzun bir tırnağa sahip olmanın anlamı'nı asla anlayamayacağımızı söyledi. O günden sonra tırnaklarımı uzatmaya karar verdim..."