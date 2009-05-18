66 yaşında 8 aylık hamile



66 yaşındaki iş kadını Elizabeth Adeney, İngiltere'nin en yaşlı annesi olmaya hazırlanıyor. 8 aylık hamile olan dul kadın ülkede 50 yaş üstünde kişilerin tüp bebek sahibi olmaları yasak olduğu için, Ukrayna'da suni döllenme yoluyla hamile kaldı.



Doktorlar, bu yaşta doğumun ölüme dahi sebebiyet verebileceğini söylüyor. Mirasını bırakacak birine ihtiyacı olduğunu açıklayan Adeney ise uyarılara kulak asmıyor.



"Önemli olan kendimi hissettiğim yaş" diyen Adeney, bir ay sonra bir hastanede sezaryenle doğum yapacak.



Daha önce ülkenin en yaşlı annesi unvanına 63 yaşında anne olan Patricia Rashbrook sahipti. Dünya genelinde ise bu rekor, 70 yaşındaki Hintli Omkari Panwaz'a ait.

