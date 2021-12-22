66 milyon yıllık fosil dinozor yumurtasının içinde "çok iyi durumda" embriyo bulundu

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Çin'de bilim insanları 66 milyon yıl öncesine ait, yumurta içinde fosilleşmiş bir dinozor embriyosu bulduklarını ifade etti.

Ganzhou'da bulunan fosilin içindeki embriyonun çok iyi korunmuş durumda olduğu belirtildi. Fosilin bir 'oviraptorosaur'a ait olduğu tespit edildi. Araştırmacılar embriyoya 'Bebek Yinglian' ismini verdi.

iScience'da yayımlanan makalenin yazarlarından Birmingham Üniversitesi'nden Fion Waisum Ma, "Bu tarihte bulunan en iyi dinozor embriyolarından biri" dedi.

Ma ve meslektaşları, embriyonun yumurtanın içinde kafası vücudunun altında, sırtı katlanmış ve ayakları iki tarafa doğru açılmış halde bulunduğunu ifade etti. Bilim insanları bu duruşun genellikle dinozorlarda değil, günümüzdeki kuşlarda görüldüğünü ifade etti.

Ma, "Bu durum, modern kuşlardaki bu davranışın dinozor atalarından geldiğine işaret ediyor" dedi.

Bebek Yinliang'ın kafasından kuyruğuna 27 cm uzunluğunda olduğu ve 17 cm'lik bir yumurtanın içinde bulunduğu belirtildi. Bilim insanlarına göre Bebek Yinglian yumurtadan çıkabilse 3 metre uzunluğuna gelecek ve bitkilerle beslenecekti.

Yumurta, 2000 yılında, Ganzhou'da taş madenciliği yapan Yingliang Stone adlı bir şirket tarafından bulunmuştu.