6.6 milyon çocuk 5 yaşını göremedi

Birleşmiş Milletler (BM), dün küresel alanda yaşanan çocuk ölümleri hakkında yeni istatistikler sundu. 1990’dan bu yana çocuk ölüm oranlarının yarı yarıya azaldığı belirtilse de, sayı halen çok yüksek.

BM, dünya genelinde yaşanan çocuk ölümlerinin geçtiğimiz yıl 6.6 milyon olduğunu açıkladı. Başta yoksul ve gelişmekte olan ülkelerde yaşanan ölümlerin yarısı, Nijerya, Kongo, Hindistan, Pakistan ve Çin’de gerçekleşti.

Çocuk ölümlerinin ana nedeni ise hastalıklar. Beş yaşına ulaşmadan çocukların ölümüne neden olan hastalıkların başında sıtma, zatürree ve ishal geliyor.

Bu hastalıklar, günde yaklaşık 6 bin çocuğun ölümüne neden oluyor. Beslenme yetersizliği de ölümlerin neredeyse yarısından sorumlu olan bir diğer önemli etken.

En fazla kayıp Nijerya'da

Küresel çocuk ölümlerinde başı, Afrika’nın büyük nüfuslu ve yoksul ülkesi Nijerya çekiyor.

Çocuk ölümlerinin yüzde 30’unun yaşandığı ülkede, ölümlerin yüzde 20’si sıtma ve AIDS’e neden olan HIV virüsüyle bağlantılı rahatsızlıklardan kaynaklanıyor. BM verilerine, ölen her 8 çocuktan 1’i, Nijeryalı.

İstatistikler içler acısı bir durum sergilerken, gerçek tablonun daha da kötü olduğu tahmin ediliyor. BM’nin istatistikleri, dünyadaki ülkelerin yarısından elde edilen bilgilere dayanıyor. Geride kalan bölgeler için sadece modelleme yöntemleri kullanılabiliyor.

Yine de 2005’ten bu yana önemli gelişmeler olduğunu belirten BM, Bangladeş, Etiyopya ve Brezilya gibi ülkelerde toplum sağlığının önemli ölçüde geliştiğini ve ölümlerin azaldığına dikkat çekti. İlaçlara ve temiz su kaynaklarına erişimin ve sağlık hizmetlerinin artması özellikle sıtma gibi hastalıklardan ölümleri azalttı.

BM, Nijerya, Kongo, Sierra Leone ve Pakistan gibi ülkelerde ise gelişim sürecinin çok daha yavaş kaldığını belirtti.