66 milyar dolara satın almıştı; Bayer, GDO'lu tohum üreten Monsanto şirketinin adını değiştirdi

Alman kimya ve ilaç devi Bayer, 2016 yılında GDO’lu ürünleriyle öne çıkan tohum ve tarım ilaçları üreticisi ABD’li Monsanto şirketini 66 milyar dolara satın almasının ardından şirketin adını değiştirerek, Bayer adıyla devam edileceğini belirtti.

Hürriyet'ten Ahmet Can'ın haberine göre, açıklama yapan Bayer CEO’su Werner Baumann, “Monsanto şirketinin adı artık olmayacak. Artık bu markada da Bayer adıyla devam edeceğiz” dedi. Söz konusu satın alma anlaşmasıyla Bayer’in dünyanın en büyük tohum ve tarım ilacı üreticisi haline gelmesinin ardından ‘tekel’ tartışmaları başlamıştı.

Avrupa Komisyonu, Bayer’in Monsanto’yu satın alma planları karşısında çekinceleri olduğunu belirtmiş, birleşmenin sektördeki rekabete olası etkilerini daha ayrıntılı bir şekilde inceleme kararı almıştı. Ancak geçen mart ayında ise AB, iki şirketin birleşmesine koşullu onay vermişti. AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, rekabete engel olmamak için Bayer’in Monsanto’nun tohum, zirai ilaç ve dijital tarım alanlarına yönelik çeşitli taahhütler verildiği kaydedilmişti. Bu satın almayla küresel tohum ve tarım ilacı üretiminin yüzde 25’i Bayer’in eline geçerken pazarın da yaklaşık yüzde 30’una hakim konuma geldi. Bayer, geçen yıl toplan 51 milyar dolarlık satış gerçekleştirirken, bunun yüzde 30’luk kısmı tarım bölümünden geldi. Monsanto’nun geçen yılki satış rakamı ise 15 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.