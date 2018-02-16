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Yaşam

66 metre uzunluğundaki petrol platformu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Geçiş sırasında Boğaz tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı

16 Şubat 2018 19:53

Bahama bayraklı 88 metre yüksekliğinde, 66 metre uzunluğundaki 'DEBORAH' adlı petrol platformu, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne açıldı. Geçiş sırasında, Çanakkale Boğazı, tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

İstanbul'un Tuzla Limanı'ndan, İzmir'in Aliağa Limanı’na giden Bahama bandıralı 'DEBORAH' adlı petrol platformu, saat 12.15 sıralarında Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-1' ve 'Kurtarma-10' ile 'Türkeli' ve 'Yumurtalık' isimli römorkörlerin eşlik ettiği dev platform, Boğaz'ın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 13.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden dev platformun geçişini sahildeki vatandaşlar, meraklı gözlerle izledi.

Bahama bayraklı, 88 metre yüksekliğinde, 66 metre uzunluğunda ve 22 bin 604 groston ağırlığındaki 'DEBORAH' adlı petrol platformunun geçişi sırasında Çanakkale Boğazı, Ege Denizi yönünden Marmara Denizi'ne doğru tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. (DHA)

 

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Çanakkale BoğazıplatformMarmara Denizi

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