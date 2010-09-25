66 il başkanından Numan Kurtulmuş'a destek

T24

Numan Kurtulmuş'un gruplar halinde il başkanları ile görüşmesinin ardından, 66 il başkanı Kurtulmuş'a destek bildirisi hazırladı. İl başkanları adına hazırlanan ortak bildiriyi, parti genel merkezinde Ankara İl Başkanı Mustafa Çetin okudu.Genel Başkanları Numan Kurtulmuş'un her türlü kararına destek verdiklerini ifade eden Çetin, partilerinin 11 Temmuz 2010'da Numan Kurtulmuş liderliğinde ''kongreden iktidara'' sloganıyla büyük kongrelerini gerçekleştirdiğini söyledi.Bu kongrenin, 1969'dan bugüne medeniyet siyaseti içerisinde yeni ve güçlü bir aşama olarak kayıtlara geçtiğini ifade eden Çetin, bildirideki şu görüşleri dile getirdi:''Genel Başkanımız Numan Kurtulmuş'un kullandığı dil ve üslup, ortaya koyduğu performans ve öncülük ettiği ilkeli siyaset, partimizi bir derlenme ve toparlanma adresi ve milletimizin umudu haline getirmiş, bu yeni süreç teşkilatlarımızın canlanmasını ve milletimizle bağlarımızın güçlendirilmesini sağlamıştır. Hal böyleyken, ilkeli siyaset yerine şahıslara odaklı bir yol benimsenerek kongre salonunda kargaşa meydana getirilmiş, delegeler üzerinde baskı kurularak imza toplanmış, mahkemelerde çok sayıda dava açılmış, daha da ileri gidilerek hiç kimsenin hiçbir şekilde kabul edemeyeceği ölçüde iftar sofralarına çirkin saldırılar düzenlettirilmiş ve parti yöneticilerimize şiddet ve baskı uygulanmıştır. Son olarak 22 Eylül 2010 günü siyasi tarihimizde bir ilk olarak kayyum atanmasıyla karşı karşıya kalınmıştır. Partimiz aleyhine açılan davada verilen bu karar, siyaset kurumuna derin müdahalenin yeni bir örneğidir. Daha önce 4 partisi demokratik olmayan yöntemlerle kapatılmış bir camianın mensupları olarak hem de kendi arkadaşlarımız tarafından karşı karşıya bırakıldığımız bu siyasi infaz, bizler için derin üzüntü vesilesi olmuştur. Mahkeme ve kayyum süreçlerinde dahili olanları tarihe ve vicdanlara havale ediyoruz.Gelinen bu noktanın, yeni ve hayırlı bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyoruz. Biz bu süreçte il başkanları olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımızı Genel Başkanımızın öncülüğünde sürdürmeye kararlıyız. Genel Başkanımızın yapmakta olduğu geniş istişarelerin ardından alınacak kararların camiamıza ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Sonuna kadar Genel Başkanımızın yanında, birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla arz ediyoruz.''Bir gazetecinin, ''Saadet Partisinin tüm il başkanlarının bu bildiriye destek verip vermediği'' sorusu üzerine Çetin, 4 il başkanının istişare edip ondan sonra destek verip vermeyeceğini açıklayacağını, şu an bir il başkanının mazereti dolayısıyla istişarelere katılmadığını, 66 il başkanının da bu bildirinin altında imzasının bulunduğunu belirtti.