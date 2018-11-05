66 gün sonra kayıp kedisi Melek'e kavuştu

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, 30 Ağustos günü kaybolan ve 11 gün önce Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin bulduğu, 2 yaşındaki \'Melek\' isimli İran kedisi, televizyon programcısı Müge Anlı ve polisin işbirliğiyle sahibi Evrim Uçar\'a 66 gün sonra teslim edildi.

Nazilli\'de yaşayan Evrim Uçar, Aydın merkezde, Adnan Menderes Mahallesi\'nde oturan bir arkadaşını ziyarete gitti. Uçar, yanında çok sevdiği İran kedisi \'Melek\'i de götürdü. Melek, misafirlikteyken birden ortadan kayboldu. Melek\'in sahibi Evrim Uçar, yaklaşık 1 hafta boyunca sokaklarda kedisini aradı ama bulamadı. Umudunu kaybeden Evrim Uçar, televizyon programcısı Müge Anlı\'dan internet sitesi aracılığıyla yardım istedi.

Sahibi onu ararken, kedi Melek ise 11 gün önce Aydın\'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binası önünde bulundu. Çevik kuvvet polisleri, kediyi beslerken bir yandan da sahibini aramaya başladı. Kediden haberdar olan ve kendisi de kedi besleyen Emniyet Amiri Ümit Uğurlu, Anlı\'nın sitesini ziyaret edince durumu anladı. Kayıp kedi ilanlarının arasında Melek\'in de olduğunu gören Ümit Uğurlu, Müge Anlı ile iletişime geçerek hayvanın sahibinin Evrim Uçar olduğunu öğrendi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'ne davet edilen Evrim Uçar, 66 gün sonra kedisine kavuştu. Kedisine kavuşan Evrim Uçar büyük sevinç yaşarken, emniyet teşkilatına teşekkür etti.

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