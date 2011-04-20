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Yaşam

66 efemine öğrenci erkeklik kampına gönderildi!

Eyaletin Eğitim Müdürlüğü, amaçlarının, genç erkeklerin eşcinsel önlemeye yardım etmek olduğunu bildirdi.

20 Nisan 2011 03:00

T24- Malezya'nın kuzeydoğusundaki Terengganu eyaletinde, efemine olduğu düşünülen 66 öğrenci, "erkekleşme kampına" gönderildi.




Eyaletin Eğitim Müdürlüğü, amaçlarının, genç erkeklerin eşcinsel ya da travesti olmalarını önlemeye yardım etmek olduğunu bildirdi.

Eğitim görevlisi Razali Davud, öğretmenlerin efemine tavırları olduğunu tespit ettiği öğrencilerin 4 gün sürecek kampta "kişisel gelişim kursu" göreceklerini belirtti.

Eşsincel hakları savunucuları bu girişimi eleştirerek, bunu eşcinsellik korkusunun işareti olarak nitelendirdi.

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