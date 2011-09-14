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Dünya

66. Dönem BM Genel Kurulu başladı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

14 Eylül 2011 11:33

-66. Dönem BM Genel Kurulu başladı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 14.09.2011 - 66. Dönem BM Genel Kurulu'nun başkanı Katarlı Nasır Abdülaziz El Nasır, bu yıl Genel Kurulun ana teması olarak arabuluculuğu seçtiğini, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini, bu yüzden diplomasiye ve ihtilafların önlenmesine büyük ihtiyaç duyulduğunu söyledi. El Nasır, 66. dönem BM Genel Kurulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, bu yıl özellikle 4 konuya özel önem vereceğini belirterek bunların ''ihtilafların barışçıl çözümü ve arabuluculuk, BM reformu, felaketlerin önlenmesinde BM kapasitesinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması kapsamında Binyıl Kalkınma Hedefleri'' olduğunu açıkladı. El Nasır arabuluculuk kapsamında, Genel Kurulun daha etkin bir hale gelmesi gerektiğini belirterek ''Genel Kurul uluslararası ilişkiler kapsamında ihtilafların çözümünde önemli bir kurum haline gelmelidir'' diye konuştu. İsviçreli Joseph Deiss'in görevinin sona ermesi ardından göreve başlayan Katarlı El Nasır, 66. dönem boyunca 1 yıllığına görev yapacak. BM Genel Kurulu'nun üst düzey toplantılarının haftaya başlaması nedeniyle Genel Kurulun 193 üye ülkesinin devlet ve hükümet başkanları ile üst düzey temsilcileri BM'deki toplantılara katılmak üzere New York'a gelecek. 

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